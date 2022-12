Partnerschaft: Was kommt zuerst: Affäre oder Beziehungskrise?

Meist kriselt es in einer Partnerschaft schon, bevor eine Seite fremdgeht: Die Zufriedenheit sinkt bei beiden bereits lange vorher. Darauf lassen Angaben von rund 14 000 Männern und Frauen schließen, die im Mittel über acht Jahre hinweg befragt wurden. Die Daten stammen aus der Langzeitstudie »pairfam«, für die zufällig ausgewählte Erwachsene in Deutschland über ihre Familie und Partnerschaft Auskunft geben.

Insgesamt berichteten die Befragten von rund 950 Fällen von Untreue, schreibt die Forschungsgruppe um Olga Stavrova von der Universität Tilburg in »Psychological Science«. Mehr als jedes dritte betroffene Paar trennte sich daraufhin. Ohne Seitensprung ging im gleichen Zeitraum knapp jede vierte Beziehung in die Brüche. Aber egal ob mit oder ohne Affäre: Mindestens jeder Zweite hatte in den Jahren nach der Trennung wieder eine neue Beziehung.

Stark abwärts ging es jedoch für die Untreuen, deren Beziehung zerbrach und die keine neue fanden. Außerdem litt das Wohlbefinden besonders bei denen, die sich zuvor ihrem Partner oder ihrer Partnerin stark verbunden und verpflichtet gefühlt hatten. War dieses Commitment vor dem Seitensprung schwächer ausgeprägt, erholten sich die Betroffenen eher wieder.