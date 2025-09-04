Die großen Fragen der Wissenschaft: Was lauert in der Tiefsee, Antje Boetius?

Werden wir einmal dank KI die Sprache der Wale verstehen?

Ein paar Schritte in diese Richtung wurden schon unternommen. Forscher haben mittels KI so etwas wie Silben in den Lauten der Pottwale erkannt und widmen sich der Frage, ob es sich dabei um Sprache handelt. In diesem Bereich tut sich wirklich sehr viel. Aber ob es, wie in manchen Sciencefiction-Filmen, eine Art tierischen Google-Translator geben wird, sodass wir wirklich mit den Walen sprechen können, kann ich noch nicht absehen. Und wollen wir wirklich die Beschimpfungen der Pottwale hören, die uns Menschen immer noch böse sein müssen, dass wir sie in den zurückliegenden Jahrhunderten hemmungslos abgeschlachtet haben?

Sie selbst würden vielleicht lieber die Sprache der Methanoxidierer lernen …

Ach, die ist bestimmt sehr schlicht (lacht). Spannend ist aber tatsächlich, wie sie chemisch ihre Zusammenarbeit organisieren und Elektronen austauschen. Darüber wissen wir noch viel zu wenig.

Mittlerweile forschen Sie ja nicht mehr nur mit Methan-Mikroben. Woran arbeiten Sie noch?

Ich habe mich schon früh im Rahmen der Erforschung der methanoxidierenden Mikroben intensiv mit dem Methankreislauf beschäftigt und gefragt: Wie viel Methan emittiert und absorbiert das Meer? Was macht das mit der Atmosphäre und dem Klima? Wegen der Rolle des Menschen bei den Methanemissionen bin ich immer tiefer in die Klimafolgenforschung eingestiegen, vor allem habe ich mir die Konsequenzen der Ozeanerwärmung angeschaut. Am meisten interessiert mich dabei, was es mit dem Leben im Meer macht, wenn das Meereis darüber abschmilzt. Mein neuer Schwerpunkt ist ein internationales Programm zur Erforschung der Entwicklung der Antarktis, weil nun auch dort die Eisfläche sehr schnell schrumpft. Daneben möchte ich mir noch etwas Zeit freihalten, um das verrückte Leben in der Tiefsee zu entdecken, zu erforschen und zu beschreiben.

»Wollen wir den immensen Schaden, den der Bergbau dem Meeresboden zufügen würde, wirklich in Kauf nehmen?«

Unsere Leitfrage lautet: Was lauert in der Tiefsee? Neben all den Lebewesen lauern dort womöglich auch große neue Geschäftschancen. Was spräche dagegen, wichtige Rohstoffe durch Tiefseebergbau zu gewinnen, wenn dies technisch möglich wird und auch noch rentabel sein sollte?

Klar ist zunächst einmal: Beim Abbau von Rohstoffen an Land wird vielfach die Umwelt zerstört. Es herrschen prekäre Arbeitsbedingungen, teils werden Wasser und Boden vergiftet, es gibt Kinderarbeit oder es müssen ganze Dörfer umgesiedelt werden. Insofern wird oft gefragt, ob es nicht besser ist, dieselben Rohstoffe aus der Tiefsee zu holen, wo keine Kinder spielen und keine Dörfer stehen. Bisher gab es jedoch kein Geschäftsmodell, das das Abtragen von metallischen Knollen und Krusten am Meeresboden lohnend erscheinen ließ, dafür aber viel Widerstand wegen der unsicheren Folgen. Man muss die Spurenmetalle erst einmal aus den gewonnenen Rohstoffen extrahieren. Dabei entsteht toxischer, teils sogar radioaktiver Schlamm. Den muss man irgendwo verklappen; wo, ist bisher unklar. Außerdem muss man den Vorgaben der Internationalen Meeresbodenbehörde folgen: Die schreiben vor, dass Industrienationen, die Rohstoffe auf hoher See abbauen, ihren Gewinn mit anderen Nationen teilen müssen. Wie das genau gehen soll, ist ungewiss. Es gibt also viele offene Fragen. Die wichtigste aber lautet: Will die Gesellschaft den immensen Schaden, den der Bergbau dem Meeresboden zufügen würde, wirklich in Kauf nehmen? Denn beim Abtragen der Krusten und Knollen reißt man auch den Lebensraum vieler Organismen ab, die dort siedeln, wachsen und brüten. Dieser lässt sich nicht leicht regenerieren, denn so eine Manganknolle wächst über mehrere Millionen Jahre. Daher empfiehlt die Wissenschaft zunächst, viel mehr über mögliche Schäden, Verlustrisiken und die Wiederherstellung von Lebensräumen zu lernen. Auch viele Teile der Industrie und etliche Staaten sind für ein einstweiliges Moratorium. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Digitalpaket: Rohstoffe und Ressourcen

Es gibt inzwischen auch zahlreiche Ideen, wie man die Ozeane dazu bringen könnte, noch mehr CO 2 zu speichern, als sie es ohnehin schon tun. Wie stehen Sie zu marinem Geoengineering?

Bislang hat mich keine der vorgeschlagenen Lösungen überzeugt, weil oft unklar ist, wie sie globale Wirkung entfalten sollen. Ich sehe aber durchaus die Relevanz der Forschung an solchen Methoden. Unsere staatlichen Emissionspfade haben große Lücken. Man kann rechnen, wie man will: Es reicht nicht aus, allein mit natürlichen Lösungen – wie mehr Bäume zu pflanzen, Moore wieder zu vernässen und das Algenwachstum zu fördern – den CO 2 -Gehalt der Atmosphäre zu steuern. Um den größten Schaden abzuwenden, bis alle Staaten gemeinsam die Emissionen auf netto null heruntergeschraubt haben, wird also daran geforscht, welche Technologien möglichst schnell CO 2 aus der Atmosphäre ziehen können. Eine Möglichkeit ist die sogenannte beschleunigte Verwitterung. Dabei werden bestimmte natürliche Minerale ins Meer gestreut, die mehr CO 2 binden und gleichzeitig der Versauerung des Meeres entgegenwirken. Doch es gibt noch sehr viele offene Fragen, die geklärt werden müssen, bevor man diese Methode in großem Maßstab einsetzen kann.

»Das größte laufende geophysikalische Experiment sind die Emissionen selbst«

Aber Sie sind dafür, dass hieran weiter geforscht werden sollte?

Die Erforschung der Fähigkeit des Ozeans, Kohlenstoff zu speichern, ist natürlich wichtig. Ohne fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu den natürlichen und technischen Lösungen kann man Regierungen nicht objektiv beraten. Auch aus Sicht der Grundlagenforschung sind viele Frage spannend, etwa was mit dem Kohlenstoffkreislauf passiert, wenn an verschiedenen Schrauben gedreht wird. Wir dürfen nie vergessen, dass das größte laufende geophysikalische Experiment die Emissionen selbst sind. Unsere Welt ist bereits völlig verändert gegenüber den natürlichen Schwankungen.

Wagen wir einen kurzen Blick in die Zukunft: Wie könnte unser Umgang mit dem Meer in 100 Jahren aussehen?