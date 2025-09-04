Die großen Fragen der Wissenschaft: Was lauert in der Tiefsee, Antje Boetius?
Dieses Interview ist eine gekürzte und angepasste Fassung der Folge »Was lauert in der Tiefsee, Antje Boetius?«, der Premierenausgabe des Podcasts »Die großen Fragen der Wissenschaft«.
Frau Boetius, viele Menschen verbinden mit der Tiefsee ewige Dunkelheit, unentdeckte Lebensformen oder auch Konflikte um Rohstoffe. Woran denken Sie zuerst?
Das Fantastischste in der Tiefsee ist für mich die unglaubliche Dynamik, die tektonische Aktivität und der Vulkanismus. Wenn man sich die Ozeanplatten anschaut und sieht, dass durch ihre Verschiebung gegeneinander ständig neuer Boden geboren wird, sich Spalten auftun und Boden wieder verschluckt wird, dann ist dieser ewige Kreislauf des Gesteins wirklich das Größte und Spektakulärste für mich.
Welche Auswirkungen hat diese Dynamik auf das Leben und das Klima der Erde?
Die Frage lässt sich mit Blick auf langfristige oder kurzfristige Skalen beantworten. Blickt man weit zurück in die Erdgeschichte, so zeigt sich, dass diese Bewegung im Untergrund neben der Neigung der Erdachse stark klimaprägend ist: Durch Plattenverschiebungen öffnen sich Meere und schließen sich wieder – die Öffnung der »Drake Passage« im Südozean hat etwa die Vereisung der Antarktis beeinflusst. Das verändert Strömungsmuster und prägt somit langfristig auch das Klima. Aber auch auf der kurzen Zeitskala unserer menschlichen Entwicklung ist der Wasserkörper entscheidend: 70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt, und im Durchschnitt ist der Ozean 3,8 Kilometer tief. Dieses Wasser nimmt 93 Prozent der Wärme auf, die wir in der Atmosphäre etwa durch Treibhausgase erzeugen, und trägt so entscheidend zum Klimaschutz bei. In der langfristigen Entwicklung gilt: Würde das Meer Wärme und Kälte nicht puffern, könnte es kein Leben auf der Erde geben.
Auch ohne die sogenannten Schwarzen Raucher gäbe es möglicherweise kein Leben auf der Erde. Was hat es damit auf sich?
Es hat eine Weile gedauert, bis wir die Technologien hatten, um so tief abzutauchen, dass wir diese Strukturen zu Gesicht bekommen. Zwar wurden die großen Ozeanrücken ansatzweise schon vor gut 150 Jahren vermessen. Aber bis man feststellte, dass aus diesen unterseeischen Gebirgen kochend heißes Wasser ausströmt, dauerte es noch sehr lange. Auf den ersten Tauchbildern sah man dann, dass es aus diesen Schloten raucht und dass sie über und über mit riesigen, armdicken Röhrenwürmern besiedelt sind, die man so noch nicht kannte. Ab diesem Moment wurde diskutiert, dass es auf der Erde eine zweite Welt geben muss, die scheinbar unabhängig von der Fotosynthese existiert und in der sich Tiere mithilfe von chemischer Energie wie Methan, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff oder auch Eisen ernähren können.
Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie das zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen haben?
Ja, und ich bin sehr stolz darauf, dass es mir und meinem Team gelungen ist, die ersten Schwarzen Raucher in der Arktis zu entdecken. Jahrzehntelang hatte man geahnt, dass es sie auch dort geben muss, aber es war nicht bewiesen. Das war kein leichtes Unterfangen, denn sie befinden sich am sogenannten Gakkelrücken, der sich durch das arktische Becken zieht und dauerhaft von Eis bedeckt ist. Man kann dort nicht einfach mit dem U-Boot abtauchen, und erst seit Kurzem ist es möglich, Roboter einzusetzen. Wir haben uns deshalb ganz spezielle Methoden ausgedacht und waren begeistert, dass die richtige Kombination dazu führte, dass wir auch dort heiße Schwarze Raucher entdeckt haben. Die Region sieht aus wie der Eingang zur Hölle: Alles ist roh, nackt und glüht.
Was ist dran an der Theorie, dass Schwarze Raucher sogar der Ursprung des Lebens auf der Erde sein könnten?
Eine Hypothese besagt, dass es die schlotformenden mineralischen Ausfällungen an den heißen Quellen sind, die die ersten Ansammlungen von Nukleinsäuren und Proteinen wie eine Art schützende Hülle umgeben haben könnten. Es brauchte für die Entstehung erster Zellen auch eine Energiequelle. Und genau das findet man an Schwarzen Rauchern, die reich an Eisen-Schwefel-Verbindungen sind. Gegen die Hypothese spricht jedoch, dass Schwarze Raucher dynamisch sind, ständig wachsen und vergehen und es in ihrer Umgebung 400 Grad heiß sein kann. Richtig gelöst haben wir dieses Rätsel um den Ursprung des Lebens – aus meiner Sicht das größte aller Rätsel – also noch nicht.
»Es wird einem sehr schnell klar, dass man nur Gast in dieser Umgebung ist, in der man ohne Hilfsmittel gar nicht überleben könnte«
Was ist das für ein Gefühl, an Orte zu gelangen, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat?
Es wird einem sehr schnell klar, dass man nur Gast in dieser Umgebung ist, in der man ohne Hilfsmittel gar nicht überleben könnte. Wenn man sich auf eine solche Expedition begibt, verspürt man großen Respekt vor den Naturgewalten, die einen erwarten. Aber letztlich siegen die Neugier und Begeisterung für unbekanntes Leben. Schon Alexander von Humboldt sagte, dass Empathie für fremde Welten und bedingungsloses Staunen die Forschung verbessern.
Macht es für Sie als Forscherin einen Unterschied, ob Sie selbst im U-Boot sitzen oder auf einem Forschungsschiff die Videoübertragung eines Roboters auswerten?
Ja, denn auch die Reise ist das Ziel – es ist wunderschön, im U-Boot abzutauchen. Meiner Erfahrung nach begreift man neue Landschaften aus dem U-Boot heraus auch schneller als mit dem Roboter. Der Überblick ist besser, weil unser Gehirn es gewohnt ist, ein umfassendes Bild zusammenzusetzen. Und weil die U-Boote nicht mit dem Schiff verkabelt sind, können sie sich freier bewegen. Andererseits sind bemannte Tauchgänge oft sehr kurz und stark wetterabhängig. Es gibt immer mehr und bessere Lösungen wie etwa unbemannte Roboter, die uns bei der Entdeckung und Vermessung des Ozeans unterstützen. Ich bin daher überzeugt, dass darin die Zukunft liegt.
Ab wann sprechen wir überhaupt von der Tiefsee?
Es gibt technische, biologische und geografische Definitionen. Die Tiefsee beginnt da, wo kein Sonnenlicht mehr hinkommt und somit keine Fotosynthese, also kein pflanzliches Leben, mehr stattfinden kann. Das ist etwa ab einer Tiefe von 250 Metern der Fall. Dort herrscht bereits ein Druck von zirka 25 Bar, und wir Menschen haben hier ohne technische Hilfsmittel kaum Zugang mehr. Zudem endet in den Tiefen zumeist die äußere Schelfkante, es folgt der Kontinentalabhang, den man bereits zur Tiefsee zählt.
Wie haben sich die Organismen der Tiefsee an ein Leben ohne Sonne angepasst?
Die Sonne ermöglicht in den oberen Wasserschichten und an Land die erste Ebene im Nahrungsnetz: Kleine, fotosynthetisch aktive Zellen wie Bakterien und Algen binden mithilfe der Energie aus dem Sonnenlicht Kohlendioxid oder CO2 und wandeln dieses in Biomasse um. Dabei entsteht Sauerstoff. Dieser Sauerstoff hat sich über die ersten Milliarden Jahre der Erdgeschichte im Wasser und in der Atmosphäre angereichert und war die Voraussetzung für das Leben an Land. Tieren der Tiefsee bleibt nur, vom Abfall zu leben – von abgestorbenen Algen oder auch Krebsen, die absinken –, oder sie fressen sich gegenseitig auf. Die Alternative ist, von der chemischen Energie der Schwarzen Raucher zu profitieren. Das können aber nur hochspezialisierte Arten, die symbiotische Partnerschaften mit Bakterien eingehen.
Das klingt nach einem ziemlichen Hauen und Stechen …
Grundsätzlich kann man sich die Natur mit ihren Nahrungsnetzen immer so vorstellen: fressen und gefressen werden. Es gibt aber auch sehr viele erstaunliche Beispiele für Kooperation. Manche Arten geben eine eigene unabhängige Identität auf, um besser zu überleben. Berühmt geworden sind solche speziellen Symbiosen im Zusammenhang mit den Schwarzen Rauchern: Riesige Würmer, Muscheln und Krebse haben in ihrer Entwicklung die Funktion ihrer Organe vollständig verändert, damit diese dicht von Bakterien besiedelt werden. Sie leben dann von den Zuckerlösungen, die von diesen ausgeschieden werden, und haben oft selbst gar keinen Darm mehr. Die Bakterien wiederum profitieren von dem Schutz, den ihnen die größeren Organismen bieten, sowie von der Versorgung mit chemischer Energie durch die Mobilität der Tiere.
Als Biologin hätten Sie Riesenkraken oder Wale erforschen können. Warum haben Sie sich stattdessen für Einzeller im Meeresboden entschieden?
Als ich 1992 mein Diplom gemacht habe, begann man gerade erst damit, die Vielfalt der Einzeller auf der Erde mithilfe der neuen Methoden der genetischen Sequenzierung voneinander zu unterscheiden. Der US-amerikanische Mikrobiologe Carl Woese hatte gerade den dritten Stamm des Lebens entdeckt: die Archaeen. Endlich wurde es möglich, die vielfältigsten, zugleich aber auch unbekanntesten und leistungsfähigsten Lebensformen der Erde zu erforschen. An der Scripps Institution of Oceanography in San Diego, an der ich einen Teil meines Studiums zugebracht habe, besuchte ich die Vorlesungen des Meeresforschers Farooq Azam und hörte ihn von ganz neuem Wissen über die Einzeller der Meere erzählen. Danach stand für mich fest: Ich will dabei sein, wenn wir Menschen die Tiefsee und das einzellige Leben darin entdecken.
»Es gibt inzwischen sogar Nachweise dafür, dass tief in den teils Jahrmillionen alten Schlämmen Einzeller leben, die 100 oder 1000 Jahre alt werden müssen, bevor sie sich verdoppeln«
Warum lassen sich Tiefseeorganismen – und vor allem Archaeen – kaum im Labor kultivieren? Wie haben Sie stattdessen mit ihnen gearbeitet?
Als wir an der Uni gelernt haben, dass sich aus der Tiefsee und dem Schlamm praktisch nichts kultivieren lässt, habe ich das nicht geglaubt. Ich dachte, dass man nur härter arbeiten müsse, damit sie mit uns kooperieren und auch im Labor wachsen. Was mir als Studentin nicht klar war, ist, wie langsam sich manche Einzeller entwickeln. Während sich Darmbakterien wie Escherichia coli alle 20 Minuten verdoppeln, tun das manche Tiefseebakterien nur einmal pro Jahr. Es gibt inzwischen sogar Nachweise dafür, dass tief in den teils Jahrmillionen alten Schlämmen Einzeller leben, die 100 oder 1000 Jahre alt werden müssen, bevor sie sich verdoppeln.
Die Einzeller aus der Tiefsee sterben also nicht direkt im Labor, sondern führen alle Prozesse nur deutlich langsamer aus – und deswegen muss man sehr viel mehr Zeit aufwenden, um mit ihnen zu arbeiten?
Genau. Am Ende haben wir es auch geschafft, die lange gesuchten Methanoxidierer, die im tiefen Untergrund des Ozeans ohne Sauerstoff das Treibhausgas Methan verzehren und verdauen, im Labor zu kultivieren. Wir haben wärmeliebende Gruppen genommen, die sich immerhin etwas schneller vervielfältigen, aber trotzdem noch Verdopplungsraten von etwa zwei oder drei Monaten haben. Es war bisher schlicht nicht möglich, die meisten Lebewesen dieser Erde im Labor zu untersuchen. Deshalb bin ich sicher, dass das laufende Jahrtausend der Biologie gehört. Wir haben bereits Ideen davon, wie das Leben funktioniert, und haben von einigen wenigen Modellorganismen abgeleitet, wie Enzyme arbeiten und aufgebaut sind. Doch wir haben noch keine Modellsysteme, die die häufigsten Lebewesen da draußen abbilden, vor allem nicht solche aus dem tiefen Ozean. Deshalb werden wir noch lange brauchen, um das Leben und seine ganzen Lösungen wirklich zu verstehen. Aber jeder Schritt birgt Wissen für unsere Zukunft. Man muss sich einmal vorstellen: Diese Zellen, die schon ewig das Meer besiedeln, haben nicht nur eine Vielfalt von Speicherstoffen für Sonnenlicht als Energiequelle erfunden, sondern können auch mal eben zwischen Wasserstoff und Methan wechseln – all das, was wir auch gerne können würden.
Sie haben einmal gesagt, dass wir den Einzellern im Meer eigentlich Steuern zahlen müssten. Was leisten die Einzeller in der Tiefsee denn für uns?
In den Stoffkreisläufen der Erde gibt es eine Art dynamisches Gleichgewicht. Das CO2, das in die Atmosphäre gelangt, wenn organische Materie zersetzt oder verbrannt wird, muss von Pflanzen und anderen Lebewesen aufgenommen werden. Andernfalls würde die Erde völlig überhitzen. Die komplexen Stickstoffverbindungen, die ins Meer gespült werden, müssen verdaut und wieder zu reinem Stickstoff umgewandelt werden, sonst würden die Meere eutrophieren: Es käme zu Sauerstoffmangel, Algenblüten und dem Absterben von Lebewesen. Auch muss Schwefelwasserstoff verarbeitet werden, da sich die Lebewesen ansonsten vergiften würden. All diese Prozesse müssen in einer Balance gehalten werden, und das leistet das einzellige Leben.
Wie wichtig ist inzwischen künstliche Intelligenz für die Tiefseeforschung?
Die Mustererkennung durch KI hat vieles verändert, etwa das Sortieren von Tiefseelebewesen oder die Extraktion von Informationen aus Video- und Fotodatenbanken sowie die Analyse großer Datensätze.
Werden wir einmal dank KI die Sprache der Wale verstehen?
Ein paar Schritte in diese Richtung wurden schon unternommen. Forscher haben mittels KI so etwas wie Silben in den Lauten der Pottwale erkannt und widmen sich der Frage, ob es sich dabei um Sprache handelt. In diesem Bereich tut sich wirklich sehr viel. Aber ob es, wie in manchen Sciencefiction-Filmen, eine Art tierischen Google-Translator geben wird, sodass wir wirklich mit den Walen sprechen können, kann ich noch nicht absehen. Und wollen wir wirklich die Beschimpfungen der Pottwale hören, die uns Menschen immer noch böse sein müssen, dass wir sie in den zurückliegenden Jahrhunderten hemmungslos abgeschlachtet haben?
Sie selbst würden vielleicht lieber die Sprache der Methanoxidierer lernen …
Ach, die ist bestimmt sehr schlicht (lacht). Spannend ist aber tatsächlich, wie sie chemisch ihre Zusammenarbeit organisieren und Elektronen austauschen. Darüber wissen wir noch viel zu wenig.
Mittlerweile forschen Sie ja nicht mehr nur mit Methan-Mikroben. Woran arbeiten Sie noch?
Ich habe mich schon früh im Rahmen der Erforschung der methanoxidierenden Mikroben intensiv mit dem Methankreislauf beschäftigt und gefragt: Wie viel Methan emittiert und absorbiert das Meer? Was macht das mit der Atmosphäre und dem Klima? Wegen der Rolle des Menschen bei den Methanemissionen bin ich immer tiefer in die Klimafolgenforschung eingestiegen, vor allem habe ich mir die Konsequenzen der Ozeanerwärmung angeschaut. Am meisten interessiert mich dabei, was es mit dem Leben im Meer macht, wenn das Meereis darüber abschmilzt. Mein neuer Schwerpunkt ist ein internationales Programm zur Erforschung der Entwicklung der Antarktis, weil nun auch dort die Eisfläche sehr schnell schrumpft. Daneben möchte ich mir noch etwas Zeit freihalten, um das verrückte Leben in der Tiefsee zu entdecken, zu erforschen und zu beschreiben.
»Wollen wir den immensen Schaden, den der Bergbau dem Meeresboden zufügen würde, wirklich in Kauf nehmen?«
Unsere Leitfrage lautet: Was lauert in der Tiefsee? Neben all den Lebewesen lauern dort womöglich auch große neue Geschäftschancen. Was spräche dagegen, wichtige Rohstoffe durch Tiefseebergbau zu gewinnen, wenn dies technisch möglich wird und auch noch rentabel sein sollte?
Klar ist zunächst einmal: Beim Abbau von Rohstoffen an Land wird vielfach die Umwelt zerstört. Es herrschen prekäre Arbeitsbedingungen, teils werden Wasser und Boden vergiftet, es gibt Kinderarbeit oder es müssen ganze Dörfer umgesiedelt werden. Insofern wird oft gefragt, ob es nicht besser ist, dieselben Rohstoffe aus der Tiefsee zu holen, wo keine Kinder spielen und keine Dörfer stehen. Bisher gab es jedoch kein Geschäftsmodell, das das Abtragen von metallischen Knollen und Krusten am Meeresboden lohnend erscheinen ließ, dafür aber viel Widerstand wegen der unsicheren Folgen. Man muss die Spurenmetalle erst einmal aus den gewonnenen Rohstoffen extrahieren. Dabei entsteht toxischer, teils sogar radioaktiver Schlamm. Den muss man irgendwo verklappen; wo, ist bisher unklar. Außerdem muss man den Vorgaben der Internationalen Meeresbodenbehörde folgen: Die schreiben vor, dass Industrienationen, die Rohstoffe auf hoher See abbauen, ihren Gewinn mit anderen Nationen teilen müssen. Wie das genau gehen soll, ist ungewiss. Es gibt also viele offene Fragen. Die wichtigste aber lautet: Will die Gesellschaft den immensen Schaden, den der Bergbau dem Meeresboden zufügen würde, wirklich in Kauf nehmen? Denn beim Abtragen der Krusten und Knollen reißt man auch den Lebensraum vieler Organismen ab, die dort siedeln, wachsen und brüten. Dieser lässt sich nicht leicht regenerieren, denn so eine Manganknolle wächst über mehrere Millionen Jahre. Daher empfiehlt die Wissenschaft zunächst, viel mehr über mögliche Schäden, Verlustrisiken und die Wiederherstellung von Lebensräumen zu lernen. Auch viele Teile der Industrie und etliche Staaten sind für ein einstweiliges Moratorium.
Es gibt inzwischen auch zahlreiche Ideen, wie man die Ozeane dazu bringen könnte, noch mehr CO2 zu speichern, als sie es ohnehin schon tun. Wie stehen Sie zu marinem Geoengineering?
Bislang hat mich keine der vorgeschlagenen Lösungen überzeugt, weil oft unklar ist, wie sie globale Wirkung entfalten sollen. Ich sehe aber durchaus die Relevanz der Forschung an solchen Methoden. Unsere staatlichen Emissionspfade haben große Lücken. Man kann rechnen, wie man will: Es reicht nicht aus, allein mit natürlichen Lösungen – wie mehr Bäume zu pflanzen, Moore wieder zu vernässen und das Algenwachstum zu fördern – den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu steuern. Um den größten Schaden abzuwenden, bis alle Staaten gemeinsam die Emissionen auf netto null heruntergeschraubt haben, wird also daran geforscht, welche Technologien möglichst schnell CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Eine Möglichkeit ist die sogenannte beschleunigte Verwitterung. Dabei werden bestimmte natürliche Minerale ins Meer gestreut, die mehr CO2 binden und gleichzeitig der Versauerung des Meeres entgegenwirken. Doch es gibt noch sehr viele offene Fragen, die geklärt werden müssen, bevor man diese Methode in großem Maßstab einsetzen kann.
»Das größte laufende geophysikalische Experiment sind die Emissionen selbst«
Aber Sie sind dafür, dass hieran weiter geforscht werden sollte?
Die Erforschung der Fähigkeit des Ozeans, Kohlenstoff zu speichern, ist natürlich wichtig. Ohne fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu den natürlichen und technischen Lösungen kann man Regierungen nicht objektiv beraten. Auch aus Sicht der Grundlagenforschung sind viele Frage spannend, etwa was mit dem Kohlenstoffkreislauf passiert, wenn an verschiedenen Schrauben gedreht wird. Wir dürfen nie vergessen, dass das größte laufende geophysikalische Experiment die Emissionen selbst sind. Unsere Welt ist bereits völlig verändert gegenüber den natürlichen Schwankungen.
Wagen wir einen kurzen Blick in die Zukunft: Wie könnte unser Umgang mit dem Meer in 100 Jahren aussehen?
Ich hoffe, dass es folgendermaßen aussieht: Wir haben gelernt, mit den Meeren nach dem Kreislaufprinzip umzugehen, haben verstanden, wie es uns ernährt, unsere Luft sauber hält und uns guttut. Wir haben auch gelernt, wie wir das Meer wieder in einen Zustand zurückbringen können, in dem es einmal war – reicher an Nährstoffen, Organismen und voller Wunder. Es gibt Berufe wie Korallenpfleger und Walkommunikatorin. Und es ist uns gelungen, die Energie aus Wasser, Sonne und Tiefsee zu nutzen, um umweltverträgliche Städte zu bauen, die uns Menschen helfen, im Gleichgewicht am und mit dem Meer zu leben.
