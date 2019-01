Antarktischer See: Was lebt unter der antarktischen Eiskappe?

Doch nun sogar Tiere im Mercer-See zu entdecken, war »völlig unerwartet«, sagt David Harwood, ein Mikropaläontologe an der University von Nebraska-Lincoln, der Teil der SALSA-(Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access)-Expedition ist. Die Überraschung wurde sogar noch größer, als sich herausstellte, dass zumindest einige der Tiere vom Mercer-See Landratten waren. Die achtbeinige Bärtierchenart ähnelt Arten, die aus nassen Böden bekannt sind. Was wie ein Wurm aussah, waren eigentlich die Ranken einer Landpflanze oder eines Pilzes. Und obwohl die Wissenschaftler nicht ausschließen können, dass die Krustentiere Meeresbewohner waren, hätten sie genauso gut aus kleinen, eisbedeckten Seen kommen können.

Die beteiligten Fachleute gehen nun davon aus, dass die Lebewesen im Transantarktischen Gebirge etwa 50 Kilometer vom Mercer-See entfernt Teiche und Bäche bewohnt haben. Das geschah wohl während kurzer warmer Perioden, in denen die Gletscher zurückgingen – entweder in den letzten 10 000 Jahren oder vor 120 000 Jahren. Später, als sich das Klima abkühlte, erdrückte das Eis diese Oasen der Tierwelt.

Wie die Krustentiere und Bärtierchen den Mercer-See erreichten, ist noch umstritten. Antworten könnten sich ergeben, wenn das SALSA-Team das Alter des Materials mittels Kohlenstoffdatierung bestimmt und versucht, die DNA der Kreaturen zu sequenzieren. Gemeinsam könnten die Daten mehr darüber enthüllen, wann und wie weit sich die Gletscher der Antarktis vor Jahrtausenden zurückgezogen sind.

Das unzugänglichste Gewässer der Welt

Die Expedition, die als SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) bekannt ist, wird von der US-amerikanischen National Science Foundation mit fast 4 Millionen US-Dollar finanziert. Ziel ist es, die eisbedeckte Umwelt der ewig sonnenlosen Flüsse, Seen und Feuchtgebiete zu erforschen, die in den Polarregionen der Erde existiert und ein Gebiet so groß wie die Vereinigten Staaten und Australien zusammen umfasst.

»Es ist definitiv überraschend«, sagt auch Slawek Tulaczyk über die Tierkadaver im Schlamm. Der Glaziologe an der University of California, Santa Cruz, gehört nicht zum SALSA-Team, doch seit den 1990er Jahren untersucht er Sedimente, die unter Gletschereis entdeckt wurden; so etwas habe man noch nie zuvor unter dem Eis gefunden, sagt er. Tulaczyk war Koleiter der einzigen Expedition, die zuvor in einen subglazialen antarktischen See bohrte – 2013 in den Whillans-See, etwa 50 Kilometer vom Mercer-See entfernt. Seine Arbeitsgruppe fand den Lake Whillans voller Mikroben, sahen aber keine Anzeichen von höherem Leben.

Whillans und Mercer gehören zu einer Gruppe von neun Seen in der Westantarktis, die erstmals 2006 entdeckt wurde: Satellitenhöhenmesser-Messungen ergaben, dass die Eisoberfläche an bestimmten Orten über Monate hinweg periodisch um bis zu zehn Meter ansteigt und wieder absinkt. Helen Fricker, Glaziologin am Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, Kalifornien, erkannte darin subglaziale Seen, die sich füllen und leeren und so die Eisoberfläche anheben und wieder absenken.

Wie man einen unsichtbaren See anbohrt

Als sie in den Lake Whillans bohrten, dachten die Fachleute um Tulaczyk, er sei seit mindestens 120 000 Jahren oder möglicherweise bis zu 400 000 Jahren mit Eis bedeckt – was mit dem Zeitraum zusammenfällt, in dem das westantarktische Eismeer nach bisherigen Annahmen so dramatisch geschmolzen war, dass der See mit dem Meer verbunden war. Aber im Juni 2018 berichtete Scherer über Beweise, dass der Lake Whillans vor 5000 bis 10 000 Jahren mit dem Meer verbunden war. Diese relativ kurz zurückliegende Lieferung von Nährstoffen hat große Auswirkungen auf den See. Das Wasser aus dem Whillans-See enthielt 130 000 mikrobielle Zellen pro Milliliter – eine Bevölkerung, die 10- bis 100-mal größer war, als einige Forscher erwartet hatten.

Der Schlamm von Lake Mercer

Am 30. Dezember 2018 schließlich hoben die SALSA-Wissenschaftler ein Instrument zur Messung der Wassertemperatur aus dem Mercer-See und kratzten graubraunen Seeschlamm von der Hülle. Als Harwood den Schlamm unter sein Mikroskop schob, fand er, was er sich erhoffte: Schalen von Fotosynthese treibenden Kieselalgen, die vor Millionen von Jahren lebten und starben, als die Antarktis wärmer war und ein eisfreier Ozean das Gebiet des heutigen Lake Mercer bedeckte. Aber er entdeckte etwas Ungewöhnliches unter den glasigen Kieselalgensplittern: die Hülle eines garnelenartigen Krebses mit noch befestigten Beinen. Sein Panzer war gesprenkelt und verfärbt »wie ein altes Blatt, das seit dem Herbst auf dem Boden liegt«, sagt Harwood.