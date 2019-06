Zufriedenheit: Was Menschen ihrem jüngeren Ich raten würden

Wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten – welche Ratschläge würden Sie Ihrem jüngeren Selbst aus Ihrer heutigen Perspektive mit auf den Weg geben? Diese populäre Frage haben Robin M. Kowalski und Annie McCord von der Clemson University in South Carolina nun US-amerikanischen Probanden im Alter von mindestens 30 Jahren im Rahmen von zwei Onlineumfragen gestellt.

Dabei zeigte sich: Die Tipps, die Menschen ihrem Vergangenheits-Ich geben würden, scheinen im Großen und Ganzen um die gleichen fünf Themengebiete zu kreisen: Beziehungen, Ausbildung, Geld, Selbstwertgefühl und persönliche Ziele. So gaben etwa viele Teilnehmer an, ihr jüngeres Selbst vor einer unglücklichen Partnerschaft oder Ehe warnen zu wollen, ihm zu einem bedachteren Umgang mit dem Ersparten zu raten oder es zu ermutigen, weniger auf die Meinung anderer Menschen zu geben und einen besseren Bildungsweg einzuschlagen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, sich diese Ratschläge im weiteren Verlauf ihres Lebens selbst zu Herzen genommen zu haben. Diese Probanden waren zufriedener mit ihrem Leben und hatten stärker den Eindruck, genau zu dem Menschen geworden zu sein, der sie schon immer sein wollten.

Kowalski und McCord glauben, dass es durchaus hilfreich sein könnte, sich von Zeit zu Zeit selbst zu fragen, welchen gut gemeinten Ratschlag man seinem jüngeren Ich wohl mit auf den Weg geben würde: Denn es könnte uns einen Hinweis darauf liefern, was uns vielleicht auch in Zukunft noch glücklicher macht.