Coronavirus: Was Mutationen für die Pandemie bedeuten

Wie sich zeigt, ist das Spike-Protein der Coronaviren perfekt dafür geeignet, den Zielrezeptor zu wechseln. An seiner Oberfläche findet sich nicht bloß ein Bereich, sondern gleich mehrere, die mit ihren variablen Proteinschleifen an Rezeptoren binden können. Schon wenige Mutationen in diesen Schleifen können verändern, an was für Rezeptoren das Virus bindet.

Vor allem aber können einige Bindungsstellen vor sich hin mutieren, ohne dass das Protein schlechter an sein ursprüngliches Ziel bindet. Denn daran sind nicht alle Bindungsstellen beteiligt. Tatsächlich können bei verschiedenen Viren unterschiedliche Bindungsstellen die gleiche Funktion übernehmen. So reagieren die Spikes des »Erkältungsvirus« HCoV-NL63 und der Sars-Coronaviren jeweils auf ACE2, allerdings mit Hilfe anderer Schleifen.

Zudem macht sich das Coronavirus das Überspringen der Artgrenze einfacher, indem es sich auf Rezeptoren spezialisiert, die eine bestimmte, in allen tierischen Zellen verbreitete Funktion haben – und deswegen in sehr vielen unterschiedlichen Tieren sehr ähnlich aufgebaut sind. Deswegen sind nur wenige Mutationen nötig, um die Wirtsspezifität zu ändern.

Am Anfang der Pandemie regiert der Zufall

Wie das Beispiel D641G zeigt, können das Spike-Protein und seine Mutationen auch für den weiteren Verlauf der Epidemie im Menschen durchaus entscheidend sein. Denn sie bestimmen, wie ansteckend der Erreger ist – und in den Bindungsstellen sammeln sich am leichtesten Veränderungen an. Zu Beginn einer Epidemie ist jedoch ein anderer Faktor viel wichtiger als Mutation und Selektion: der Zufall.

Das liegt vor allem an der sehr geringen Zahl der Infizierten zu diesem Zeitpunkt. »Hat man zwei Infizierte und einer davon trägt eine leichter übertragbare Variante, dann spielen die Umstände trotzdem eine sehr große Rolle«, sagt Calvignac-Spencer, »unabhängig von der theoretischen Fitness der Virusvariante in einer großen Population.« Beim Ausbruch ist außerdem die Zahl der genetischen Varianten sehr gering.

Den Zufall sehen einige Fachleute jedoch auch bei der auffällig großen Verbreitung der Mutation D614G zu Beginn der Pandemie am Werk. Im Mai 2020 analysierte eine internationale Autorengruppe die Verbreitungsmuster der Epidemie in Europa und Asien und kam zu dem Schluss, dass die Mutation so häufig auftritt, weil sie in drei sehr frühen unkontrollierten Ausbrüchen vertreten war.

»Meistens werden Mutationen bevorzugt, die eine schnellere Ausbreitung ermöglichen« (Luka Cicin-Sain)

Die bei solchen Epidemien wie in Norditalien oder New York auftretenden Genvarianten bekommen durch die hohe Zahl der Nachkommen einen Schub – ohne selbst ansteckender sein zu müssen. In den Worten der Arbeitsgruppe: »Diese Virenlinie scheint durch Glück verbreitet worden zu sein, nicht durch ihre Fitness.« Während definitive Belege noch ausstünden, sei klar, dass die besondere Bedeutung dieser Mutation übertrieben dargestellt wurde.

Dieser Gründereffekt ist bei Viren wie Sars-CoV-2, die sich überwiegend durch Superspreader und große Ausbrüche verbreiten, besonders wichtig. Er bestimmt auch zu einem großen Teil, welche Viruslinien in verschiedenen Regionen dominieren. Da ein großer Teil der Infizierten niemanden ansteckt, sterben viele andere Virenlinien aus und werden durch die Nachkommen der Superspreader-Linie ersetzt. Doch je länger die Epidemie dauert, desto geringer wird der Einfluss des Zufalls. Im Lauf der Zeit erzeugen die Mutationen immer mehr genetische Vielfalt, an der die natürliche Selektion ansetzen kann. Das kann durchaus sehr schnell gehen – zum Beispiel im Körper Infizierter.

So sieht man bei vielen RNA-Viren Fluchtmutationen, mit denen die Viren während der Infektion dem Immunsystem entkommen. Diese Mutationen verändern entscheidende Punkte in Virenproteinen, an denen Antikörper ansetzen, so dass die Viren nicht mehr erkannt werden – bei Sars-CoV-2 wurde das in Versuchen mit Antikörpern bereits beobachtet. Starker Selektionsdruck begünstigt solche Veränderungen, mit denen Viren auf direkte Angriffe reagieren. Deshalb sind sie im Vergleich zu anderen günstigen Mutationen sehr häufig. Derartige genetische Modifikationen können zum Beispiel dazu führen, dass Impfstoffe und Medikamente unwirksam werden, und sind der Grund, warum man sich mit vielen Viren mehrfach anstecken kann.

Die Zukunft von Sars-CoV-2

Aber auch größere Anpassungen, die die Eigenschaften der Epidemie allgemein verändern, sind denkbar. »Meistens werden Mutationen bevorzugt, die eine schnellere Ausbreitung ermöglichen«, sagt Cicin-Sain. Solche Mutationen könnten deswegen in einer eventuellen zweiten Welle häufiger sein. Dazu müssten sie jedoch erst einmal auftauchen, und das geschieht nicht zwangsläufig. »Die Mutationen entstehen aber durch Zufall«, erklärt der Forscher. Deswegen könne es genauso sein, dass das Virus in der nächsten Ansteckungswelle die gleichen Eigenschaften hat wie jetzt.

Langfristig allerdings wird das Virus evolvieren – sich also durch das Zusammenspiel von Mutation und Selektion an den Menschen anpassen. Das heißt auch, dass viele Mutationen, die sich am Anfang der Epidemie noch verbreiten, sich über längere Zeiträume als nachteilig erweisen und wieder verschwinden dürften. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass das Virus an Aggressivität verliert.

So gehen viele Fachleute davon aus, dass Epidemieviren dazu neigen, mit der Zeit harmloser zu werden. »Es ist tatsächlich eine sehr einleuchtende Idee, dass es im Interesse eines Krankheitserregers ist, seine Gefährlichkeit zu verringern, um seine Ausbreitung zu erhöhen und damit seine Chance, in der Bevölkerung zu bestehen«, sagt Sébastien Calvignac-Spencer. Ein extrem tödliches Virus könne zum Beispiel zu schnell töten, um sich effektiv zu verbreiten.

Es gibt eine ganze Reihe Beispiele von Viren, die mit ihren Wirten so lange gemeinsam evolvierten, dass sie nun mit ihnen koexistieren und sie nicht mehr krank machen. Einige Schlupfwespenarten kooperieren sogar mit bestimmten Viren und könnten sich ohne diese nicht mehr fortpflanzen. Auch bei Menschen scheinen einige Viren im Verdauungstrakt positive Auswirkungen auf das Immunsystem zu haben.

Doch das muss nicht so sein. »Vermutlich gibt es ein optimales Gleichgewicht zwischen Übertragbarkeit und Virulenz für Krankheitserreger«, erklärt Calvignac-Spencer, »aber es erscheint inzwischen klar, dass dieses Gleichgewicht auch schon erreicht sein kann, wenn das Virus noch gefährlich ist.« Dafür gibt es diverse Beispiele auch bei Viren, die schon Jahrtausende und länger unter Menschen kursieren – etwa Masern oder Pocken. Es gibt also keine Garantie, dass Sars-CoV-2 im Lauf der Zeit harmloser wird.