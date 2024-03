Lernen: Was Schulnoten über die Zukunft verraten

Gute Schulnoten öffnen die Tore zu höherer Bildung – vor allem für Jugendliche mit schlechteren Startbedingungen. An der schulischen Leistung im Alter von 16 Jahren lässt sich aber nur wenig über die Entwicklung in anderen Lebensbereichen ablesen. Das hat eine Langzeitstudie an rund 6500 Britinnen und Briten der Jahrgänge 1994 bis 1996 ergeben, veröffentlicht in der Fachzeitschrift »Developmental Psychology«.

Wie die Forscherinnen um Alexandra Starr von der University of York schildern, hatten sie zunächst zum Ende der Schulpflicht die Durchschnittsnoten der Jugendlichen in Englisch, Mathe und Naturwissenschaften erhoben. Als die Befragten im Mittel rund 23 Jahre alt waren, gaben sie erneut Auskunft: unter anderem über Bildungsabschlüsse, Beruf, Einkommen, Wohlbefinden und Probleme wie Alkoholkonsum.

Wie erwartet spielte das Elternhaus eine wichtige Rolle: je besser Bildungsniveau, Beruf und Einkommen ihrer Eltern, desto besser die Noten der 16-Jährigen – und je besser ihre Noten, desto besser auch ihr Bildungsstatus mit 23. Das galt bei Jungen wie Mädchen gleichermaßen, aber ganz besonders für Jugendliche aus benachteiligten Familien. Denn bei schlechten Noten hatten sie mit 23 einen schlechteren Bildungsstatus erreicht als Kinder mit ebenso schlechten Noten aus bessergestellten Familien. Bei guten Noten war die Herkunft für den weiteren Bildungserfolg nicht wichtig. »Für Jugendliche aus benachteiligten Familien könnte schulischer Erfolg der Schlüssel sein, um Nachteile ihrer Herkunft auszugleichen«, schlussfolgern die Forscherinnen.