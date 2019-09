Ernährung: Was steckt hinter dem Erfolg von Beyond Meat?

Vor neun Jahren wurde Raffael Osen noch belächelt. Wenn Menschen ihn damals nach seinem Beruf fragten, konnten sie oft wenig mit der Antwort anfangen. Eine Doktorarbeit über eine Alternative zu Fleisch – wozu soll das denn gut sein?

Heute muss Osen das niemandem mehr erklären. Inzwischen leitet er eine Abteilung am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung und forscht an innovativen Zutaten sowie neuen Verarbeitungsmethoden für Lebensmittel. Ein Fan von Fleischersatzprodukten ist er immer noch. Aber anders als früher sind Burgerpattys aus Pflanzenproteinen auf einmal ein Thema, das viele Menschen beschäftigt.

Das hat einiges mit Beyond Meat zu tun. Seit 2016 verkauft die US-Firma vegane Burger in amerikanischen Supermärkten. Als die Kalifornier im Mai 2019 an die Börse gingen, trafen sie damit einen Nerv: Der Aktienkurs legte am ersten Tag um 150 Prozent zu. In Deutschland konnte man die fleischlosen Pattys kurz darauf zum ersten Mal im Discounter kaufen. Der Andrang war so groß, dass die Regale binnen Stunden leer waren, Kunden beschwerten sich. Weil die Produktion nicht mehr hinterherkam, wurde der Verkaufsstart in Deutschland mehrfach verschoben. Auch jetzt kann man die Burgerpattys hier zu Lande nur zeitweise kaufen.

In neun Jahren vom Nischenthema zu einem Trend – wie kann das sein? Hat Beyond Meat etwas Neues entwickelt? Oder ist es einfach nur an der Zeit für andere Formen der Ernährung?