Wasser: Eiskalte Stahlkugeln erzeugen neue Art von Eis

Wasser hat viele einzigartige Eigenschaften: Es kommt in drei Phasen vor, seine größte Dichte erreicht es bei vier Grad Celsius, und es existiert in verschiedenen Formen von Eis. Ein Team um Christoph Salzmann vom University College London fügt diesen nun eine weitere Art von Eis hinzu, wie es in »Science« beschreibt: amorphes Eis mittlerer Dichte (MDA, medium-density amoprhous ice) in Abgrenzung zu amorphem Eis mit hoher beziehungsweise niedriger Dichte.

»Wir kennen 20 kristalline Formen von Eis, aber nur zwei Haupttypen von amorphem Eis wurden bisher entdeckt: amorphes Eis mit hoher und niedriger Dichte. Dazwischen gibt es eine riesige Dichtelücke, und die gängige Meinung war, dass es innerhalb dieser Dichtelücke kein Eis gibt«, sagt Salzmann. Für ihr Experiment hatte die Arbeitsgruppe kristallines Eis mit auf minus 200 Grad Celsius gekühlten Stahlkugeln in eine Art Schüttelmaschine gegeben, die das Eis mit der ursprünglichen hexagonalen Kristallstruktur nicht nur zerstampfte, sondern sogar umformte.

Statt des erwarteten weißen Pulvers in üblicher Form erzeugte der Prozess das MDA, das die gleiche Dichte wie flüssiges Wasser aufwies. Es könnte sich also um Wasser handeln, das sich wie ein Glas verhält, das sich selbst bei extrem niedrigen Temperaturen weiterhin wie eine Flüssigkeit verhält. Über kurze Zeiträume erscheint es fest wie ein Glas, doch über sehr lange Skalen fließt es wie eine stark viskose Flüssigkeit.