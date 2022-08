Gewässerökologie: Wasser in Seen und Flüssen wird weltweit brauner

Gletscherseen erscheinen häufig türkis, algenreiche Gewässer sind grün. Warum aber werden etliche Flüsse und Seen immer brauner? Diesen Vorgang beobachteten Forscherinnen und Forscher zuerst in Skandinavien und Kanada. Die Länder liegen in der kaltgemäßigten Klimazone und sind von der Erderwärmung stärker betroffen als gemäßigte Klimazonen. Wenn Gewässer sich braun verfärben, können zahlreiche Tierarten darin nicht überleben. Außerdem wird das Trinkwasser ungenießbar.

Die braune Färbung entsteht, weil mehr organisches Material eingetragen wird. Besonders bei Starkregen, der im Zuge des Klimawandels häufiger stattfindet, wird Kohlenstoff aus den umliegenden Böden ausgewaschen und gelangt so in die Oberflächengewässer. Das Phänomen der Gewässerbräunung ist inzwischen so weit verbreitet, dass es 2022 in den Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe II des Weltklimarats aufgenommen wurde.

Auch Gewässer in Deutschland sind von klimabedingter Bräunung betroffen

Die deutsch-schwedische Erdsystem-Wissenschaftlerin Gesa Weyhenmeyer gehörte zu den Ersten, die dieses Phänomen mit den Klimaveränderungen in Verbindung gebracht haben. Ihre Studie aus dem Jahr 2015 wird im IPCC-Bericht prominent erwähnt. Sie sagt: »Gegenden, in denen es wärmer, aber nicht trockener wird, zählen zu den Risikogebieten.« Dazu zählen vor allem Regionen in Schweden, aber es sind auch Gebiete in Deutschland betroffen. Schreitet der Klimawandel weiter voran, sei mit einer zunehmenden Bräunung von Seen und Flüssen zu rechnen, warnt Weyhenmeyer: »Wenn das Klima wärmer wird, wird mehr organisches Material zersetzt. Es kann dann leichter in die Gewässer gelangen.« Ob und wie stark sich ein Gewässer verfärbt, sei von der Landnutzung, der Lufttemperatur und dem Niederschlag abhängig.

Skandinavische Wissenschaftler stellten in den letzten Jahren zudem fest, dass die durch den Klimawandel begünstigte Bräunung auch weit reichende Auswirkungen auf das Ökosystem von Flüssen, Seen und Auen hat: Das Wasser wird durch die Verfärbung immer wärmer, weil es die Sonnenstrahlen absorbiert, anstatt sie zu reflektieren. Für die Tierwelt hat das Folgen. Habitate verändern sich. Lokal kann das zum Aussterben von Tierarten beitragen.