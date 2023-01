Wasserkraft: Neue Chance für alte Dämme

Würde man diese längst vorhandenen Dämme, Stauseen und -becken zusätzlich mit Turbinen ausstatten und ältere Wasserkraftwerke mit neuer Technik upgraden, kämen nach Berechnungen der Forscher weltweit 78 Gigawatt Leistung dazu. Die bereits vorhandene Leistung der Wasserkraft könnte also um sieben bis neun Prozent vergrößert werden, ohne dabei Natur zu zerstören, Arten zu gefährden oder Menschen zu vertreiben. Weltweit könnte man so den Neubau von sieben Wasserkraftwerken von der Dimension des Belo-Monte-Kraftwerks und die damit verbundenen Schäden an der Natur und die Vertreibung von Menschen vermeiden. Allein im Mekong-Becken Südostasiens könnten mit solchen Upgrades und zusätzlicher Stromgewinnung alle bereits geplanten Wasserkraftwerke entfallen.

»Die Idee, bestehende Wasserkraftwerke besser zu nutzen, klingt in der Theorie besser, als sie in der Praxis ist«

Ulrich Eichelmann, Aktivist und Gründer von Riverwatch

Flussschützer Ulrich Eichelmann, Gründer von Riverwatch, ist nicht überzeugt: In Deutschland seien beinahe 90 Prozent aller bestehenden Wasserkraftanlagen Kleinwasserkraftwerke, die zusammen gerade einmal 10 bis 15 Prozent des Stroms aus Wasserkraft liefern. Ein Upgrade dieser 7300 kleinen Wasserkraftwerke wäre ein Riesenaufwand und würde nur minimale Mengen zusätzlichen Stroms bringen.

Die allermeisten der bisher nicht für die Stromgewinnung genutzten Anlagen würden sich ebenfalls nicht rentieren, so die Sorge des Aktivisten, weil sie wie zum Beispiel alte Mühlwehre das Wasser nur wenig aufstauen und daher auch kaum elektrischen Strom liefern können. Außerdem verpflichtet die Wasserrahmen-Richtlinie der Europäischen Union die Mitgliedsländer dazu, bis 2027 ihre Gewässer in guten Zustand zu bekommen. Die EU-Kommission will zudem bis 2030 rund 25 000 Flusskilometer renaturieren und das vor allem durch den Rückbau bestehender Stauanlagen erreichen. »Der Upgrade bestehender Querbauwerke würde dieses Ziel konterkarieren«, erklärt Ulrich Eichelmann.

»Auch die Idee, bestehende größere Wasserkraftwerke besser zu nutzen, klingt in der Theorie besser, als sie es in der Praxis ist«, sagt der Chef von Riverwatch. »Vor allem bei kleineren Anlagen wird dabei nämlich häufig auch der Staudamm erhöht, weil sonst kaum zusätzlicher Strom gewonnen werden kann.« So soll das rund 100 Jahre alte Kraftwerk Rosenburg am Kamp in Niederösterreich renoviert und an Stelle der alten eine zwei Meter höhere neue Staumauer gebaut werden. Ähnliches ist ebenfalls in Niederösterreich am Kraftwerk Ferschnitz an der Ybbs geplant.

Die höhere Staumauer sorgt dafür, dass mehr Wasser gestaut wird – was im Gegenzug dazu führt, dass der Stausee vergrößert und das Wasser im Fluss verringert wird. »Am Kamp in Niederösterreich würden durch die Erhöhung der Staumauer die letzten intakten Weichholzauen vernichtet und typische Flussfische würden ein weiteres Stück Lebensraum verlieren«, erklärt Ulrich Eichelmann. Statt mehr gibt es also weniger Natur.

Aber auch auf anderen Kontinenten lässt sich die Idee nicht so einfach umsetzen, warnt der Aktivist. Schließlich werden die Seen unter anderem für die Bewässerung von Feldern oder als Trinkwasserreservoir aufgestaut. Verwendet man dieses Wasser zur Stromgewinnung, fehlt es auf den Feldern oder in den Wasserleitungen. »Es kommt also zu Interessenkonflikten zwischen der Energiewirtschaft und den Bauern oder Trinkwassernutzern«, vermutet Ulrich Eichelmann. »Stattdessen wäre es besser, Solar- und Windenergie sowie Erdwärme zu nutzen.« Und da Elektrizität aus Geothermie gleichmäßig fließt, können damit auch die Schwankungen der Windkraft- und Solaranlagen ausgeglichen werden.