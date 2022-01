Stauseen: Das Sterben der Stauseen

Das Ausmaß des Problems hat der Wasserentwicklungsbericht der UN 2021 in erschreckenden Zahlen umrissen: Seit dem Jahr 2000 wächst das globale Stauvolumen effektiv nicht mehr; und das, obwohl derzeit in allen Ecken dieser Welt mehr als 3500 Stauwehre von mehr als einem Megawatt geplant und errichtet werden. Das sind so viele Neudämme wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Schon in den bestehenden Reservoiren sammelt sich aber zu viel Material, und dagegen lässt sich nicht mehr anbauen. Während die Stauseen der Welt mit Sediment zulaufen, wächst die globale Bevölkerung. Es steht uns daher so wenig Stauvolumen pro Kopf zu Verfügung wie zuletzt in den 1970er Jahren.

Eine falsche Verlässlichkeit

Die naturgegebenen Schwierigkeiten ließen sich mit einem guten Management und sinnvoller Projektplanung zumindest begrenzen, doch hier hapert es oft. Die Sedimentation geht unsichtbar vonstatten, auf den Grund des Stausees kann man nicht blicken, und die meisten Betreiber schenken sich eine »bathymetische Messung«, so der Fachterminus – mangels Equipment, Personal, Kapital oder der Einsicht in die Notwendigkeit. Wozu das führt, sieht man am Stausee El Mansour Eddahbi in Marokko.

Der liegt südostlich des Atlas, nahe der Stadt Ouarzazate, dort, wo die Wüste beginnt und die Flüsse zu ephemeren Strömen vertrocknen. Der El Mansour Eddahbi wurde in den 1970er Jahren errichtet, stellt die größte Süßwasserquelle der Region dar und sorgte seinerzeit für einen Boom in der regionalen Landwirtschaft. Nur bedachte niemand den stetigen Sedimentzustrom. Heute ist fast die Hälfte des Volumens versandet.

© Manos Fikaris / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Xiaowan-Talsperre am Lancang | Die Xiaowan-Talsperre am Mekong (in China heißt der Strom Lancang) ist 2010 fertig gestellt worden. Er sollte unter anderem verhindern, dass zu viel Sediment in die weiter stromabwärts liegende Manwan-Talsperre gespült wird. Im Mekong entsteht in einem gigantischen chinesischen Infrastrukturprojekt seit Mitte der 1990er Jahre eine Kette von acht Staudämmen.

Geblieben ist der Wasserbedarf der seit Jahrzehnten gewachsenen Landwirtschaft: Sie verlässt sich auf ein Süßwasserreservoir, das unter der Oberfläche deutlich geschrumpft ist. Und deswegen gibt es im friedlichen Ouarzazate bereits jetzt Verteilungskonflikte und -debatten.