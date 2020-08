Wasserkraft: Streit über Äthiopiens Megastaudamm droht zu eskalieren

»Der Bedarf einer Nation an Elektrizität ist an den Bedarf einer anderen Nation an Wasser geknüpft«

(Mohamed Fouad, Mitglied des ägyptischen Parlaments)

Zuvor sagte Mohamed Fouad, Mitglied des ägyptischen Parlaments, gegenüber »Nature«, dass es helfen könnte, eine dritte Partei wie die Weltbank einzubeziehen. Diese könnte äthiopische Kraftwerke finanzieren, wenn Äthiopien elektrische Energie benötige.

Der ägyptische Wasserminister Mohamed Abdel Aty hat vorgeschlagen, dass Ägypten potenziell Strom mit Äthiopien teilen könnte. Ähnlich läuft es bei Vereinbarungen mit anderen Ländern wie dem Sudan. Demnach könnte Äthiopien die Befüllung des Staudamms verlangsamen, bis die Nationen zu einer Einigung kommen, sagt Fouad. »Der Bedarf einer Nation an Elektrizität ist an den Bedarf einer anderen Nation an Wasser geknüpft.«

Über die Wassermenge und Befüllungszeit herrscht Einigung

Wenn die äthiopische Regierung das Sommerfenster verpasst, müsste das Land aus Sicht der äthiopischen Regierung ein weiteres Jahr warten, um Wasser einzulassen. Doch es gibt nicht nur zeitlichen, sondern auch politischen Druck: Keine Regierung wolle so wahrgenommen werden, als würde sie nachgeben, sagt Ashok Swain, der an der Universität Uppsala in Schweden Friedens- und Konfliktforschung betreibt.

Die AU hat sich eingeschaltet, nachdem frühere, von den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen vermittelte Gespräche nicht zu einer Einigung geführt hatten. Aber es gab Fortschritte bei wichtigen technischen Meinungsverschiedenheiten. Äthiopien, Ägypten und der Sudan haben sich nun effektiv auf die Wassermenge und die Zeit geeinigt, die für die Befüllung benötigt wird. Nach einer anfänglichen Füllung von zwei Jahren würde das Reservoir des Staudamms 18 Milliarden Kubikmeter erreichen. Danach würde Äthiopien jedes Jahr etwa 10 Milliarden Kubikmeter zurückbehalten, um bei normalen bis nassen Bedingungen Strom aus dem Staudamm zu beziehen, wie Forscher, die mit den Gesprächen vertraut sind, gegenüber »Nature« erklärt haben.

Im Fall eines Dürrejahrs würde sich der Füllzeitraum auf sieben Jahre erstrecken. Beide Seiten müssen sich jedoch noch darauf einigen, was dann zu tun ist – einer der entscheidenden Punkte in den laufenden Verhandlungen.

Laut Kevin Wheeler vom Environmental Change Institute an der University of Oxford, Großbritannien, gibt es keine einheitliche Standarddefinition von »Dürre«. Die Länder stimmen jedoch darin überein, dass eine Dürre dann vorliegt, wenn der Nilwasserzufluss zum Staudamm unter 35 bis 40 Milliarden Kubikmeter pro Jahr fällt. In einem solchen Fall wollen Ägypten und Sudan, dass Äthiopien einen Teil des im Stausee des Staudamms gespeicherten Wassers frei gibt.