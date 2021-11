Weibliche Sexualität: Der geheimisvolle Orgasmus

Das Lustorgan der Frau ist weniger sichtbar als ihr männliches Gegenstück. Die Klitoris ist nämlich weit mehr als die von außen sichtbare Perle, auch Kitzler genannt. Sie besteht aus empfindlichen Schwellkörpern und Nerven, die unter der Oberfläche der Vulva liegen.

Entsprechend schwieriger ist es, sich mit dem Lustorgan vertraut zu machen. »Die Klitoris existiert nicht, bis diejenigen, die eine haben, entdecken, dass es sich gut anfühlt, sie zu berühren«, sagt Rossi. Erst seit wenigen Jahren erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren inneren, verborgenen Teil und ihre Ähnlichkeiten mit männlichen Genitalien – etwa das Vorhandensein von Schwellkörpern – und ihre Verbindung zur Vagina.

Warum Frauen Orgasmen vortäuschen Nicht selten täuschen Frauen bloß vor, zu kommen. Statistiken zufolge ist das in fast jeder zweiten heterosexuellen Beziehung der Fall. Menschen verstellen sich aus verschiedenen Gründen: um sich nicht als andersartig zu empfinden, um es schnell hinter sich zu bringen, etwa weil sie Schmerzen haben, um ihren Partner nicht zu enttäuschen. Einige Frauen sehen darin tatsächlich die Möglichkeit, ihrem Partner gegenüber Zuneigung und Intimität zu zeigen, wie aus einer kleinen Studie an der University of Connecticut hervorgeht. Darüber hinaus gibt es diejenigen, die überzeugt sind, Lust vorzutäuschen verhelfe zu mehr Vergnügen. Ein Gedanke, der unter anderem von einer Studie an der University of Texas gestützt wird. »Früher dachte man, dass ein vorgetäuschter Orgasmus schlecht für die Beziehung sei, aber vielleicht wurde übersehen, dass Frauen, die sich dafür entscheiden, sich durch das Vortäuschen eines Orgasmus wohler fühlen können«, sagt Studienleiter Michael Barnett. Ganz zu schweigen davon, dass allein schweres Atmen und Stöhnen – Zeichen dafür, dass ein Höhepunkt nah ist – dazu beitragen kann, innere Blockaden so weit zu überwinden, dass der Orgasmus unvermeidlich wird. (asw)

Es habe immer eine Reihe von Tabus gegeben, die die Forschung gebremst haben. »Außerdem werden anatomische Studien weitgehend an Leichen durchgeführt«, sagt Rossi. »Das macht es schwer, Mechanismen der weiblichen Lust zu verstehen.« Man denke etwa an die Verwirrung um den so genannten G-Punkt. Erst in jüngster Zeit hat man erkannt, dass es sich dabei nicht um einen Punkt, sondern um einen Bereich handelt, die so genannte CUV-Zone, in der ein Teil der inneren Klitoris und ein Teil der Harnröhre sowie die Oberfläche der Innenwand der Vagina aufeinandertreffen.

Um auf den Orgasmus zurückzukommen: Der von der Sexualtherapeutin Helen Singer Kaplan in den 1970er Jahren beschriebene Reiz-Reaktions-Mechanismus ist immer noch gültig. »Auf den Reiz an der Klitoris folgt die motorische Reaktion, das heißt die Kontraktionen der Vagina«, sagt Rossi. Bei der Penetration werde die Klitoris aber zusätzlich stimuliert. Dabei kämen auch weitere Bereiche ins Spiel, wie der Beckenboden, der, wenn er zu stark angespannt ist, die Wahrnehmung von Kontraktionen verhindert. Mit anderen Worten: Es gibt keinen klitoralen und keinen vaginalen Orgasmus, »es gibt bloß eine Art von Orgasmus, der durch direkte oder indirekte Stimulation der Klitoris erzeugt wird«.