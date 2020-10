Komet 67P/Tschurjumow-Gerasimenko: Weicher als Schaum auf einem Cappuccino

Dies ist »ein wunderbares Stück Detektivarbeit«, sagt Jessica Sunshine, die an der University of Maryland in College Park Kometen studiert und an der Arbeit nicht beteiligt war. Die Studie sei wichtig, sagt sie, weil einige frühere Daten von Philae darauf hindeuteten, dass die Oberfläche von 67P sehr hart sein könnte. Kometeneis zu bergen, wäre damit noch deutlich schwieriger. Zu wissen, dass das Eis in der untersuchten Region schwach und kompressibel ist, lässt jedoch auf Proben von 4,5 Milliarden Jahre altem Eis hoffen.

Obwohl Philaes Bohrer wegen seiner geneigten Endposition nie die Oberfläche des Kometen erreichte, drang das Gehäuse des Instruments schließlich weit genug ins Eis ein, um einige ähnliche Messungen durchzuführen. »Wir waren in der Lage, das Innere des Kometen zu untersuchen und zu verstehen, woraus er besteht, und das alles wegen der Bewegungen von Philae und nicht wegen eines speziellen Instruments an Bord«, sagt O'Rourke. »Das ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.«