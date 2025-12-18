Psychologie des Schenkens: Diese Geschenke freuen die Liebsten zu Weihnachten am meisten

Die Frage nach dem perfekten Geschenk treibt viele Menschen im Advent um. Auch ein Team um den Marketingprofessor Philipp A. Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr in München hat sich dieser Frage gewidmet. Die Wissenschaftler erfassen in ihrer Weihnachtsstudie jährlich Trends und Ansichten rund um das Fest. Auch in diesem Jahr haben sie mehr als 1200 Erwachsene in Deutschland zu Weihnachten befragt.

Die Menschen in Deutschland schenken am liebsten Süßigkeiten, Bücher und Spielzeug. Auf ihrer Wunschliste hingegen stehen am häufigsten Geld und gemeinsame Erlebnisse, gefolgt von Reisen, Büchern und Selbstgemachtem. Doch nicht alle verstehen dasselbe unter einem idealen Geschenk. Das variiert nach individuellen Vorlieben – aber auch nach Alter und Geschlecht. Mit steigendem Alter wird Weihnachten zudem kritischer gesehen. 41 Prozent der über 60-Jährigen, aber nur 21 Prozent der Generation Z stimmen der Aussage »Weihnachten wird immer kommerzieller« voll und ganz zu.

Apropos. Wo liegen die Geschenke überhaupt? Jeder Dritte (36 Prozent) wird unter einem echten Baum feiern. Rund ein Viertel (24 Prozent) setzt dieses Jahr auf einen Kunstbaum. Ein weiteres Drittel (34 Prozent) feiert ohne Baum.