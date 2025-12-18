Psychologie des Schenkens: Diese Geschenke freuen die Liebsten zu Weihnachten am meisten
Die Frage nach dem perfekten Geschenk treibt viele Menschen im Advent um. Auch ein Team um den Marketingprofessor Philipp A. Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr in München hat sich dieser Frage gewidmet. Die Wissenschaftler erfassen in ihrer Weihnachtsstudie jährlich Trends und Ansichten rund um das Fest. Auch in diesem Jahr haben sie mehr als 1200 Erwachsene in Deutschland zu Weihnachten befragt.
Die Menschen in Deutschland schenken am liebsten Süßigkeiten, Bücher und Spielzeug. Auf ihrer Wunschliste hingegen stehen am häufigsten Geld und gemeinsame Erlebnisse, gefolgt von Reisen, Büchern und Selbstgemachtem. Doch nicht alle verstehen dasselbe unter einem idealen Geschenk. Das variiert nach individuellen Vorlieben – aber auch nach Alter und Geschlecht. Mit steigendem Alter wird Weihnachten zudem kritischer gesehen. 41 Prozent der über 60-Jährigen, aber nur 21 Prozent der Generation Z stimmen der Aussage »Weihnachten wird immer kommerzieller« voll und ganz zu.
Apropos. Wo liegen die Geschenke überhaupt? Jeder Dritte (36 Prozent) wird unter einem echten Baum feiern. Rund ein Viertel (24 Prozent) setzt dieses Jahr auf einen Kunstbaum. Ein weiteres Drittel (34 Prozent) feiert ohne Baum.
Weihnachtsoptimismus und Vorfreude
Insgesamt ist die Vorfreude groß: 12 Prozent der Befragten erwarten, dass Weihnachten in diesem Jahr überdurchschnittlich schön wird. 79 Prozent gehen von einem gewöhnlich schönen Fest aus. Nur 9 Prozent rechnen mit unterdurchschnittlich schönen Festtagen.
Das gehört zu einem schönen Fest dazu
Was braucht es für ein gelungenes Weihnachten? 18 Prozent der Befragten planen, an Heiligabend in die Kirche zu gehen. Rund jeder Zweite hält Besinnlichkeit, Ruhe und Innehalten für einen sehr wichtigen Bestandteil von Weihnachten. 38 Prozent finden Humor an den Festtagen sehr wichtig. Auch gutes Essen (und Trinken) darf nicht fehlen. Jeder Vierte gibt an, in der Weihnachtszeit mehr zu essen. Jeder Fünfte isst auch ungesünder. 14 Prozent bewegen sich nach eigener Aussage weniger und 10 Prozent trinken mehr Alkohol als sonst.
