Trauma: »Alle schweren Erkrankungen können zu einer PTBS führen«

Derzeit ringen in Deutschland mehr als 4000 Menschen auf den Covid-19-Intensivstationen mit dem Tod. Bei fünf Prozent der bekannten Infizierten ist die Erkrankung laut Robert Koch-Institut lebensbedrohlich. Viele der Überlebenden werden noch monatelang mit den körperlichen Folgen von Covid-19 zu kämpfen haben. Die traumatische Erfahrung kann aber auch Spuren in der Psyche hinterlassen, wie die Psychologin Jenny Rosendahl vom Universitätsklinikum Jena berichtet.

Spektrum.de: Frau Rosendahl, es ist bestimmt sehr belastend, wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt oder sogar beatmet werden zu müssen. Kann das zu einer PTBS, einer Posttraumatischen Belastungsstörung führen?



Jenny Rosendahl: Ja. Grundsätzlich können alle schweren Erkrankungen und deren Behandlung zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung führen. Man spricht auch von einer medizinischen Traumatisierung.



Gibt es denn schon konkrete Zahlen dazu, wie häufig das unter Covid-19-Patienten auftritt?



Erste Studien dazu stammen vor allem aus dem asiatischen Raum, der uns da zeitlich voraus ist. Zusätzlich haben Forscher auch Studienergebnisse aus vorherigen Epidemien wie Sars oder Mers herangezogen. Eine systematische Auswertung von Juli 2020 hat ergeben, dass etwa ein Drittel aller an Sars-CoV-2 Erkrankten unter posttraumatischen Stresssymptomen leiden.

Sind das ähnlich viele wie bei anderen schweren Erkrankungen, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder einer Krebserkrankung?



Ja, bei vielen Erkrankungen bewegen sich die Zahlen in diesem Bereich. Laut größeren Metastudien zeigen etwa ein Fünftel bis ein Drittel der Patienten Symptome einer medizinischen Traumatisierung. Bei Krebserkrankungen ist die Häufigkeit etwas geringer, weil sie in vielen Fällen nicht so plötzlich und akut das Leben bedrohen wie zum Beispiel ein Herzinfarkt. Da spielen meist eher Ängste eine Rolle, etwa davor, dass der Krebs wiederkommt, oder auch Depressionen.



Wovon hängt es ab, ob man ein Trauma bekommt?



Ein wesentliches Kriterium ist, dass die Krankheit mit einer akuten, lebensbedrohlichen Situation einhergeht. Auch durch die Behandlung können sich Stressoren ergeben, die ihren Teil dazu beitragen.

Beispielsweise eine künstliche Beatmung?



Genau. Es ist bekannt, dass Menschen nach intensivmedizinischer Behandlung ein Trauma erleiden können. Eine Metastudie von 2019 kam zu dem Ergebnis, dass etwa jeder fünfte Patient, der auf einer Intensivstation behandelt wurde, an klinisch relevanten PTBS-Symptomen leidet. Oft ist es also nicht die Grunderkrankung per se, sondern der Kontext, der zu einer Traumatisierung führt. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie gibt es einige Faktoren, die das Risiko dafür erhöhen können.



Welche zum Beispiel?



Die Erkrankten dürfen auf Grund der hohen Ansteckungsgefahr keinen Besuch empfangen und werden von ihren Bekannten und Verwandten isoliert. Die aufwändige Schutzausrüstung des medizinischen Personals verdeutlicht permanent die Gefährlichkeit der Situation. Hinzu kommt eine kollektive Angst in der Gesellschaft: Die Menschen fürchten, sich mit einem tödlichen Virus anzustecken. Das erhöht die Anfälligkeit, sowohl physisch als auch psychisch krank zu werden.

Jenny Rosendahl | Die promovierte Psychologin lehrt und forscht an der Universität Jena unter anderem im Grenzgebiet von Medizin und Psychotherapie. Zu ihren Spezialgebieten zählen Traumafolgestörungen nach schwerer Sepsis sowie psychologische Interventionen nach lebensbedrohlichen Erkrankungen.

Woran erkennt man eine PTBS?



Zu den klassischen Symptomen zählt das Wiedererleben der traumatischen Situation. Das kann sich in so genannten Flashbacks äußern oder in sich spontan aufdrängenden, unkontrollierbaren Gedanken. Viele Betroffene leiden unter Albträumen, sind ungewöhnlich schreckhaft und wie in einem permanenten Alarmzustand. Sie reagieren auf alles, was sie mit der traumatischen Situation verbinden. Etwa das Geräusch eines Hubschraubers, weil es sie an den Transport ins Krankenhaus erinnert. Oder den Geruch von Desinfektionsmittel, den sie mit ihrem Aufenthalt auf der Intensivstation assoziieren. Vermeidungsverhalten ist ebenfalls typisch. Oft hält auch eine allgemeine negative Stimmung an. Die Gedanken kreisen um Fragen wie: Warum konnte ich das nicht verhindern? Gefühle von Schuld und Scham spielen häufig eine große Rolle.



Ist das so ähnlich, wie wenn man einen Unfall hatte oder Opfer eines Verbrechens wurde?



Ja, die Symptome der PTBS sind unabhängig von der Art des Traumas. Nur die Inhalte, etwa der Albträume oder Erinnerungen, sind andere.

Wie lange nach dem konkreten Ereignis tritt eine PTBS üblicherweise auf?