Weltraumforschung: Ein Trip ins Weltall beeinträchtigt Mitochondrien

Für die jüngste Studie wollte das Team um Shintaro Iwasaki testen, ob Mikrogravitation – also Beinahe-Schwerelosigkeit – die Proteinherstellung in Zellen verlangsamte. Diese sogenannte Translation nutzt zelluläre Proteinfabriken namens Ribosomen, die mRNAs ablesen und ihren Code in Eiweißmoleküle übersetzen. Mitochondrien verfügen über eigene Ribosomen – und genau die nahmen die Fachleute in den Fokus.

Experimente mit menschlichen Zellen auf der ISS

Die Astronautinnen und Astronauten der Internationalen Raumstation züchteten für das Team menschliche Zellen in einem Labormodul in der ISS. Sie ließen sie für gewisse Zeiträume wachsen und froren sie anschließend ein. Als Kontrolle für das Experiment dienten Zellen, die gleich lang in einer Zentrifuge an Bord gediehen. Das Gerät war so eingestellt, dass es die normale Erdschwerkraft simulierte.

Eine Untersuchung der zur Erde zurückgebrachten Proben ergab: Zellen, die 24 Stunden lang Mikrogravitation ausgesetzt gewesen waren, enthielten weniger mitochondriale mRNAs und weniger mitochondriale Proteine als die Kontrollzellen. Ähnliche, wenn auch weniger ausgeprägte Ergebnisse fanden die Forscher bei Fadenwürmern der Art Caenorhabditis elegans. Deren Larven lebten vier Tage lang entweder in der Mikrogravitation der Raumstation oder in der Zentrifuge mit der simulierten Erdgravitation. Erstere stellten in dieser Zeit weniger mitochondriale Eiweiße her.

Daraufhin führten die Forscherinnen und Forscher weitere Laborversuche auf der Erde durch. Sie ließen hierzu Zellen in einem Klinostaten rotieren, der eine verminderte Schwerkraft simuliert. Nach 24 Stunden maßen sie den Proteingehalt der Mitochondrien der Zellen. Von allen 13 verschiedenen Proteinen, die Mitochondrien in menschlichen Zellen herstellen, fanden sie weniger Kopien. Ließen sie die Zellen bis zu 72 Stunden lang weiter rotieren, nahm deren mitochondriale Proteinsynthese noch weiter ab.

Verminderte Zelladhäsion schwächt Mitochondrien

Ein Prozess, der nachweislich durch Mikrogravitation beeinflusst wird, ist die Zelladhäsion. Das ist die Fähigkeit von Zellen, sich über Proteine auf ihrer Oberfläche miteinander zu verbinden.

Iwasaki und Co prüften, ob eine Störung dieses Zellzusammenhalts die Veränderungen bei den Mitochondrien erklären kann. Sie versahen Maus- und menschliche Zellen mit Proteinen, die an der Aufrechterhaltung der Zelladhäsion beteiligt sind. Im Anschluss steckten sie die Proben in den Klinostaten, um sie einer reduzierten Schwerkraft auszusetzen. Siehe da: Die Behandlung brachte die mitochondriale Proteinsynthese im Alleingang wieder auf ein normales Niveau zurück. Moleküle, welche die Zelladhäsion störten, blockierten hingegen die mitochondriale Translation zusätzlich.