Coronavirus: Weniger als ein Drittel der Infizierten haben Husten oder Fieber

Auffällig viele Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben, zeigen nie klassische Symptome. Weniger als ein Drittel der Infizierten scheinen an Atemwegssymptomen oder Fieber zu erkranken. Darauf deutet eine Umfrage unter Tausenden von Menschen in Italien hin.

Mehr als 16 000 Menschen in der Lombardei sind an Covid-19 gestorben, was die Region zum Zentrum des italienischen Coronavirus-Ausbruchs macht. Piero Poletti von der Bruno-Kessler-Stiftung in Trient, Italien, Marcello Tirani von der Gesundheitsschutzbehörde von Pavia in Italien und ihre Kollegen untersuchten Menschen in der Lombardei, die engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Ungefähr die Hälfte dieser 5484 Kontakte haben sich selbst mit dem Erreger angesteckt. Das geht aus einer Vorabveröffentlichung hervor, die Poletti und das Team auf den Server Arxiv gestellt haben. 31 Prozent der Betroffenen wiederum entwickelten respiratorische Symptome wie Husten oder Fieber. Nur 26 Prozent der unter 60-Jährigen erkrankten.