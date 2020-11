Venus: Neue Wendung in Debatte um außerirdisches Leben

Ein Gas, viele denkbare Ursprünge

In seiner Veröffentlichung vom September hatte das Team Daten von ALMA und dem James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) in Hawaii verwendet. Jane Greaves sagt, sie und ihre Kollegen hätten die Analyse nun wegen eines Signalfehlers in den Rohdaten von ALMA wiederholt. Das Observatorium hat die korrigierten Daten laut Greaves am 16. November veröffentlicht. Die Astronomin und ihr Team machten sich gleich am Abend an die Neuauswertung, deren Ergebnisse mittlerweile auf dem Preprint-Server Arxiv zu finden sind. »Wir haben wie verrückt gearbeitet«, erzählte Greaves am 17. November bei einem Treffen der Venus Exploration Analysis Group, einem Gemeinschaftsforum der NASA.

Laut Greaves und ihren Kollegen zeigen die neu analysierten ALMA-Daten weiterhin die spektrale Signatur von Monophosphan. Keine andere chemische Verbindung könne die Daten erklären. Aus Sicht der Forscher ist das nach wie vor eine aufregende Entdeckung, weil PH 3 auf der Erde auch von Mikroben produziert wird, etwa in Mooren und Sümpfen. Folglich steht immer noch die Möglichkeit im Raum, dass es auf der Venus von Mikroben produziert wird, die in der Wolkendecke des Planeten leben. Allerdings sind auch Quellen denkbar, die nichts mit außerirdischem Leben zu tun haben, etwa Vulkanausbrüche, Blitzentladungen oder Meteoriteneinschläge.

Bevor sich Planetenforscher an die Ursachenforschung machen, müssen Astronomen das Phosphansignal jedoch zweifelsfrei bestätigen. Kritiker argumentieren, dass die verdächtige Strahlungssignatur tatsächlich von Schwefeldioxid stammen könnte – einem Gas, das in den Wolken der Venus häufig vorkommt, aber nichts mit Leben zu tun hat. Greaves und ihr Team widersprechen dieser Möglichkeit in ihrem jüngsten Aufsatz: Der Phosphan-Fingerabdruck tauche schließlich nicht nur in den Daten von ALMA, sondern auch in denen des JCMT auf. Allerdings gilt es als sehr schwierig, ein sauberes Phosphansignal aus den komplizierten Daten zu extrahieren, argumentieren andere Forscher.

Die Neuanalyse zeigt derweil, dass die Phosphankonzentration in der Venusatmosphäre gelegentlich Spitzenwerte von fünf Milliardstel erreicht. Die Konzentrationen des Gases an verschiedenen Orten auf dem Planeten nehme also zu und ab, sagte Greaves. Etwas Ähnliches beobachtet man auf dem Mars, wo das als Biomarker gehandelte Methan ebenfalls mal in höherer und mal niedrigerer Konzentration vorkommt.

Daten eines Venus-Urgesteins

Insgesamt gibt es nicht nur Kritik an dem Phosphansignal: Inspiriert von Greaves' ursprünglichem Bericht durchsuchte ein Team unter der Leitung von Rakesh Mogul, einem Biochemiker an der California State Polytechnic University in Pomona, jahrzehntealte Daten der NASA-Mission Pioneer Venus von 1978. Die Raumsonde warf eine Sonde ab, die die Chemie der Wolken in der Atmosphäre des Planeten während ihres Falls zur Oberfläche maß. Dabei entdeckten die Messinstrumente ein Phosphorsignal, das auf Phosphan oder eine andere Phosphorverbindung zurückgeführt werden konnte. »Wir glauben, dass Phosphan das Gas ist, das am besten zu den Daten passt«, sagte Mogul bei dem Treffen am 17. November.

Woher das Phosphan kommt, bleibt dabei ein Rätsel. Selbst wenn es nur ein Milliardstel aller Teilchen sind, ist es zu viel, als dass es durch Vulkanausbrüche oder Blitzeinschläge erklärt werden könnte, argumentierten mehrere Wissenschaftler auf dem Treffen. Aber Verbindungen auf Phosphorbasis könnten durch geologische Prozesse entstehen und sich dann in andere Chemikalien wie Phosphan umwandeln, wenn sie in die Wolken aufsteigen, sagte Mogul.