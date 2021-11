Psychische Störungen: Wenn Erwachsene unter Trennungsangst leiden

Tränen am Morgen in der Kita, Bauchschmerzen vorm Zubettgehen, Horror vor dem Schulausflug: Kinder mit Trennungsangst fürchten sich übermäßig stark davor, von ihren Eltern oder einer anderen wichtigen Bezugsperson getrennt zu sein. Untersuchungen deuten darauf hin, dass etwa zwei bis drei Prozent der 4- bis 13-Jährigen von der Störung betroffen sind, die über das typische Fremdeln hinausgeht, das Jungen und Mädchen oft in bestimmten Entwicklungsphasen zeigen.

Bei Kindern ist das Phänomen inzwischen gut untersucht und verstanden. Anders sieht es bei Erwachsenen aus: Denn diese können ebenfalls eine Trennungsangststörung entwickeln – nur ist das den meisten Menschen kaum bewusst. Repräsentative Studien deuten darauf hin, dass zwischen fünf und sieben Prozent der Erwachsenen im Lauf ihres Lebens irgendwann einmal an einen Punkt kommen, an dem sie starken Stress verspüren, wenn eine bestimmte Person vorübergehend nicht bei ihnen ist. Zudem glauben die Betroffenen oft, ohne die betreffende Person nicht leben zu können. Anders als bei Kindern bezieht sich die Trennungsangst bei Erwachsenen nicht unbedingt auf die Eltern. Vorwiegend sind die Partnerin oder der Partner, weitere Familienmitglieder oder Freunde Dreh- und Angelpunkt der Störung. Manchmal sind die Beschwerden so stark ausgeprägt, dass ein normaler Alltag fast unmöglich ist.

Experten schätzen, dass etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen die Erkrankung bereits seit der Kindheit mit sich herumschleppt. Die Übrigen entwickeln die Symptome erst im Erwachsenenalter. Abgesehen davon ist jedoch bislang wenig über Trennungsangst jenseits des Kinder- und Jugendalters bekannt.

Megan Finsaas von der Columbia University und Daniel Klein von der Stony Brook University wollten das ändern: Um herauszufinden, wer besonders anfällig für die Störung ist und was die Betroffenen auszeichnet, befragten sie mehr als 550 US-amerikanische Frauen zu etwaigen Trennungsangstsymptomen und ihren Charaktereigenschaften. Die Ergebnisse veröffentlichten sie nun im »Journal of Abnormal Psychology«.