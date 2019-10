Schlaf: Wenn Eulen zu Lerchen werden

»Die innere Uhr – die den Schlaftyp maßgeblich mitbestimmt – ist grundsätzlich genetisch vorgegeben«, sagt Thomas Kantermann, der an der FOM Hochschule in Essen zum Thema forscht und nicht an der Studie beteiligt war. »Man wusste aber bereits, dass das Verhalten und die Umwelt ebenfalls eine Rolle spielen.« Neu sei, dass durch die Kombination vieler Maßnahmen eine so deutliche Verschiebung des Schlafs im Alltag erreicht werden könne. Wer die eigene innere Uhr etwas vorstellen möchte, könne also aktiv mitwirken. »Alle Vorgaben zusammen umzusetzen, dürfte aber vielen schwerfallen«, schränkt Kantermann ein. Es sei daher wichtig, in weiteren Studien und mit mehr Probanden zu untersuchen, was den größten Effekt auf den Schlafrhythmus habe.