Familie: Mama, Papa, ich will euch nie wiedersehen!

Studien zeigen, dass sowohl Eltern als auch Kinder mitunter am stärksten unter dem »sozialen Stigma« litten, sagt von Tettenborn. Viel mehr, als das Geschehene zu reflektieren und sich mehr auf ihr eigenes Leben zu konzentrieren, können verlassene Eltern trotzdem selten tun. Eine ständige Kontaktaufnahme ist meistens ein Fehler, weil sich die Kinder dann erst recht wieder bevormundet fühlen.

Sich wieder anzunähern, ist ein langwieriger Prozess

Nicht immer geht die Beziehung zwischen Eltern und Kindern jedoch endgültig in die Brüche. »Häufig verläuft das in Zyklen«, sagt Sandra Konrad. In einigen Fällen kann es durchaus irgendwann wieder zu einer Annäherung oder gar zu einer Versöhnung kommen. Vor allem wenn Eltern beginnen, ihren eigenen Anteil an den Konflikten zu erkennen, und sich für ihr Fehlverhalten entschuldigen – wenn sie also Verantwortung übernehmen. »Das ist oft der Türöffner«, sagt Konrad. Wenn Kinder sich wirklich gesehen und wertgeschätzt fühlten, könnten sie anfangen, wieder zu vertrauen. Sie sehe in ihren Therapien immer wieder, dass es diese Möglichkeit gebe. »Aber es ist ein Prozess – und beide Seiten müssen sich da bewegen.«

Auch Sandra Fritsch hat den Kontakt irgendwann wieder zugelassen. »Als ich das Gefühl hatte, sie fangen an, mich endlich ernst zu nehmen«, erzählt sie. Heute sieht sie vieles auch selbst differenzierter: »Ich habe das gebraucht, um endlich erwachsen zu werden, um mich von ihnen zu emanzipieren«, sagt die 36-Jährige. »Ich musste erst einmal allein herausfinden, was ich eigentlich will im Leben.« Ohne den Kontaktabbruch wäre das nicht möglich gewesen, glaubt sie heute immer noch.

Manchmal sind es auch Schlüsselereignisse, die Kinder nachdenken lassen. So kann die Gründung einer eigenen Familie nicht nur die Beziehung zu den Eltern belasten, sondern sie auch wieder kitten. Das kennt Dunja Voos nicht nur aus ihren Therapien, sondern auch von sich selbst: Als junge Studentin hat sie ebenfalls den Kontakt zu den Eltern abgebrochen.

Aus Voos' Sicht sind nicht immer nur Mutter und Vater schuld, wenn das Kind irgendwann nichts mehr von ihnen wissen will. Viele hätten ein Ideal von der »bedingungslosen Liebe« im Kopf: »Doch es gibt keine bedingungslose Liebe«, sagt die Psychotherapeutin. Auch Mütter liebten ihre Kinder nicht immer zu jedem Zeitpunkt innig. »Das habe ich erst realisiert, als ich selbst Kinder bekommen habe.« Erst da habe sie ihre Eltern besser verstehen können. Aber wie löst man Konflikte auf, wenn die Wunden tief sitzen? »Es ist wichtig, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen«, erklärt Voos. Sie warnt allerdings auch: »Die Versöhnung bleibt ein Lebensprojekt.« Und nicht immer ist am Ende alles wieder gut. »Manche haben dann so einen Kaffee-Trink-Kontakt zu den Eltern. Doch das reicht oft schon.«

»Die Versöhnung bleibt ein Lebensprojekt«

(Dunja Voos, Ärztin und Psychotherapeutin)

Sandra Fritsch hat sich mit ihrer Mutter mehr oder weniger versöhnt. »Die Freiheit hatte natürlich ihren Preis«, sagt sie heute. Inzwischen sehen sie sich wieder, sie besucht sie am Wochenende häufig. Ein Herz und eine Seele sind sie nicht. Vieles kann sie ihr heute noch immer nicht verzeihen, die übergriffige Art hätte die Mutter zum Beispiel nie abgelegt. »Man akzeptiert sich irgendwie, weil es halt Familie ist«, sagt die 36-Jährige. »Aber wirkliche Liebe empfinde ich nicht mehr. Das geht nach so vielen Enttäuschungen wohl auch nicht.«