Widerstandskraft: Wer den Viren trotzt

Sich Viren in die Nase träufeln zu lassen, für Geld oder im Dienst der Wissenschaft: Das klingt ein wenig verrückt. Im Fall von Sars-CoV-2 würde ein solcher Versuch von den Ethikkommissionen sicherlich abgelehnt. Bei einem normalen Erkältungsvirus sieht das schon anders aus. Und so finden der Psychologe Sheldon Cohen und seine Kollegen vom Common Cold Project immer wieder Freiwillige, die sich Krankheitserreger verabreichen lassen. Das Team von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh untersucht seit mehr als 30 Jahren, woran es liegt, dass manche Menschen einem Virus trotzen und andere nicht. Jetzt, so schreibt Cohen in einem Überblick, könnten die Befunde Anhaltspunkte zum Schutz vor Covid-19 liefern.

Er und seine Kollegen hatten wiederholt gesunden Freiwilligen Krankheitserreger verabreicht, darunter neben Schnupfen- und Grippeviren auch verbreitete harmlose Coronaviren. Danach blieben die Versuchspersonen fünf bis sechs Tage in Quarantäne. Täglich entnahm man ihnen Nasensekret, prüfte die Viruslast und fragte nach typischen Beschwerden. Außerdem wurde das Blut sowohl vor der Quarantäne als auch vier Wochen später unter anderem auf Antikörper geprüft. Ergebnis: Bei 70 bis 85 Prozent (je nach Virus) ließ sich eine Infektion nachweisen. Aber nur 25 bis 40 Prozent entwickelten Beschwerden in den oberen Atemwegen, zum Beispiel Halsschmerzen oder eine laufende Nase.

In einer Studie bekamen die Versuchspersonen Rhinoviren in die Nase getropft. Hatten sie in den zwei Wochen zuvor weniger als sieben Stunden pro Nacht geschlafen, lag ihr Risiko, eine Erkältung zu bekommen, knapp dreimal so hoch wie nach im Schnitt acht Stunden. Außerdem entwickelten die Versuchspersonen rund doppelt so oft eine Erkältung, wenn sie weniger als zweimal pro Woche Sport trieben. Dasselbe galt für die, die seltener als einmal am Tag ein alkoholisches Getränk zu sich nahmen. Mäßiges Alkoholtrinken könnte Entzündungsreaktionen mildern, erläutert Cohen. Und das gelte auch für Sars-CoV-2, wie eine britische Studie an 760 Covid-19-Patienten kürzlich nahelegte.

Der Einfluss psychischer Faktoren auf die Atemwege könnte ebenfalls über Entzündungsreaktionen laufen, wie Cohen weiter darlegt. Zum einen bei chronischem Stress: Wer davon berichtete, erkrankte eher an den verabreichten Viren und hatte vermehrt proinflammatorische Zytokine im Blut, einen Entzündungsmarker, der auch an (schweren) Covid-19-Erkrankungen beteiligt ist.