Covid-19: Werden Antikörpertests alles verändern?

Vom Labortest bis zum Selbsttest für daheim

Wenn Viren in den Körper eindringen, produziert das Immunsystem Antikörper, um die Krankheitserreger zu bekämpfen. Test-Kits weisen das Vorhandensein dieser Antikörper nach. Dazu nutzen sie Bestandteile des Virus, so genannte Antigene. Grundsätzlich lassen sich solche Tests in zwei Kategorien einteilen: Labortests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen und die rund einen Tag in Anspruch nehmen, und Point-of-care-Tests, die oft auch als »Schnelltests« bezeichnet werden, da sie direkt vor Ort innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis liefern. Inzwischen bieten mehrere Unternehmen, darunter Premier Biotech in den Vereinigten Staaten und Autobio Diagnostics mit Sitz in China, Point-of-care-Kits an, die medizinischem Fachpersonal dazu dienen sollen, zu überprüfen, ob jemand in der Vergangenheit bereits einmal Kontakt mit dem Virus hatte. Manche Hersteller vermarkten sie allerdings auch schon als Selbsttest für daheim.

Da Antiköpertests nicht das Virus selbst nachweisen, taugen sie nach Aussage von Gesundheitsbehörden nur begrenzt zur Diagnose von aktiven Infektionen. In manchen Ländern wie zum Beispiel in den USA und Australien werden sie dennoch in einigen Fällen bei Patienten eingesetzt, bei denen der Verdacht auf Covid-19 besteht, der Standard-PCR-Test (der das Erbgut des Virus nachweist) jedoch negativ ausgefallen ist, sagt Smith. (So hat etwa eine Studie von Forschern des Shenzhen Third People's Hospital in China gezeigt, dass PCR-Tests nicht immer alle Patienten aufspüren, die mit dem Virus infiziert sind.)

»Keinen Test zu haben ist besser, als einen schlechten Test zu haben«

(Michael Busch, Direktor des Vitalant Research Institute in San Francisco)

In Studien mit Menschen, die Covid-19 bereits hinter sich haben, stießen Forscher auf drei Arten von Sars-CoV-2-spezifischen Antikörpern. Hersteller und Forschungsinstitute haben inzwischen Tests entwickelt, die diese Antikörper finden. Das deutsche Unternehmen Euroimmun hat beispielsweise einen Labortest entwickelt, der Sars-CoV-2-spezifische Immunglobulin-G- und Immunglobulin-A-Antikörper nachweist.

Auf Grund der aktuellen Notlage hat die US Food and Drug Administration (FDA) die Regeln für den Einsatz solcher Tests gelockert. Ihre Verwendung in Laboren und durch medizinisches Personal zur Diagnose einer aktiven Infektion ist nun erlaubt – mit dem Hinweis, dass sie nicht durch die FDA geprüft wurden und die Ergebnisse nicht die einzige Grundlage für die Diagnosestellung bilden sollten. In Australien gelten ähnliche Regeln.

Smith findet diese Maßnahmen angesichts der Pandemie angemessen. Schließlich könnten Antikörpertests an Menschen, die möglicherweise gerade mit Sars-CoV-2 infiziert sind, ein wichtiger Teil des Patientenmanagements in Krankenhäusern sein und bei der Ermittlung von Kontaktpersonen helfen, auch wenn die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden müssten.

Die Zuverlässigkeit vieler Tests ist zu gering

Ein Problem der Tests sei, dass die meisten Kits nicht intensiv genug getestet wurden, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten, erklärt Busch. Die Kits müssen dafür an großen Gruppen von Menschen getestet werden: Hunderte von Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, und Hunderte von Menschen, die bislang verschont geblieben sind, sagt Peter Collignon, Arzt und Labormikrobiologe an der Australian National University in Canberra. Bisher wurden die meisten Tests aber nur an wenigen Dutzend Probanden getestet, weil sie schnell auf den Markt kommen sollten.