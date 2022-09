Wespen: Entwarnung fürs Kaffeekränzchen im Freien

Das Büfett ist eröffnet. Die Kaffeetafel gedeckt. Es hätte so gemütlich werden können. Doch die ungebetenen Gäste in Schwarz-Gelb scheinen nur auf ihre Chance gewartet zu haben. Die Wespen summen um Teller und Gläser – erst vereinzelt, dann in Mannschaftsstärke. Hier säbeln sie ein Stück Apfel ab, dort naschen sie vom Kuchen oder einem süßen Getränk. Irgendwann ist ständige Wachsamkeit gefragt, damit keins der Plagegeister aus Versehen in den Mund gerät. Da bekommt der Spaß am Essen im Freien doch einen kräftigen Dämpfer.

Wespen können nerven, keine Frage. Und gerade in einer Situation wie oben beschrieben entsteht schnell der Eindruck, dass es in diesem Jahr besonders viele sind. Auch in zahlreichen Medienberichten trägt das Jahr 2022 schon das Etikett »Wespen-Jahr«. Doch sind die Insekten tatsächlich häufiger als sonst? So pauschal können Fachleute das nicht bestätigen. Denn das Geschehen in Deutschlands Wespennestern ist komplex. Und bei Weitem noch nicht in allen Details erforscht.

»Wo sich ein Wespenvolk ansiedelt, hängt stark von den Bedingungen in der Umgebung ab«, erklärt Andreas Taeger vom Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut im brandenburgischen Müncheberg. Denn die Insekten haben ihre Ansprüche. Sie wollen nicht nur einen geschützten Nistplatz mit möglichst günstigen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen; in der Nähe soll es zum Beispiel auch genügend Nahrung und Baumaterial fürs Nest geben. Das alles aber sei lokal sehr unterschiedlich verteilt, erklärt der Wespenforscher. Schon ein paar hundert Meter weiter kann das Angebot aus Insektensicht ganz anders aussehen. Wer ein Nest im Garten hat, bekommt also womöglich einen ganz anderen Eindruck von der Präsenz der Tiere als der Nachbar ein paar Häuser weiter.