Das Wetter am Dienstag: Nach langer Trockenheit wird es ordentlich nass

Nach der wochenlangen Trockenheit – und auch angesichts der jüngsten Waldbrände in Deutschland – mag diese Nachricht erfreuen: Es regnet in weiten Teilen des Landes. »Zu verdanken haben wir dies Tief Nora mit Kern bei den Britischen Inseln, das zurzeit eine Warmfront nach Deutschland lenkt«, sagt Meteorologe Oliver Reuter vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Großflächig führe das zu leichtem, gelegentlich auch mäßigem Regen.

»Gemeinhin kann man diesen gut und gerne auch als den lang ersehnten Landregen bezeichnen. Dieser Regen breitet sich heute vom Westen und der Mitte bis in den Südosten aus, später folgen noch Schauer und bevorzugt in der Mitte und im Norden ebenso einzelne Gewitter nach.«

DWD: Regen, den die Natur dringend gebrauchen kann

Und auch am Donnerstag geht es mitunter sehr nass weiter: So schiebe sich im Tagesverlauf eine Kaltfront landeinwärts, die vor allem in einem Streifen von Rheinland-Pfalz bis in die Mitte später längere Zeit Regen bringe. »Dort sind durchaus einige Liter Nass möglich, welche die Natur dringend gebrauchen kann. Auf der Vorderseite der Kaltfront wird es im Süden einerseits wieder deutlich wärmer, dort sind nämlich verbreitet 25 bis vereinzelt knapp 32 Grad möglich«, kündigt der Meteorologe an.