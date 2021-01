Pilotprojekt Grundeinkommen: Was tun wir, wenn wir nicht müssen?

Initiiert vom Verein »Mein Grundeinkommen« startete am 18. August 2020 hier zu Lande die erste Langzeitstudie namens »Pilotprojekt Grundeinkommen«. Der Verein kümmert sich dabei ausschließlich um das Crowdfunding. Die Studie selbst führt ein Forschungsteam durch: Soziologen, Psychologen und Verhaltensökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und der Universität zu Köln. Sie möchten herausfinden, was passiert, wenn die Deutschen jeden Monat ein Gehalt überwiesen bekämen – einfach so.

Der Plan: Eine Gruppe von Menschen soll drei Jahre lang monatlich 1200 Euro erhalten. Die Forscher untersuchen in dieser Zeit Verhalten und Wohlbefinden der Bezieher. Um sicherzustellen, dass etwaige Veränderungen ausschließlich auf das Grundeinkommen zurückzuführen sind, wird parallel eine Kontrollgruppe mit 1380 Personen genauso engmaschig begleitet. Als Teilnehmer bewerben konnte sich jeder in Deutschland gemeldete Bürger über 18. Für die Rekrutierung eines Probandenpools von einer Million Menschen hatten die Organisatoren drei Monate veranschlagt. Am Ende reichten drei Tage. Damit die Zahl der Kandidaten weiter wachsen konnte, durfte man sich noch bis zum 10. November 2020 auf der Website pilotprojekt-grundeinkommen.de registrieren. Insgesamt bewarben sich über zwei Millionen Deutsche.

Barbara Felderer vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim, die nicht an der Studie beteiligt ist, sieht jedoch ein Problem. »Eine solche Selbstrekrutierung kann zu systematischen Verzerrungen in den Daten führen«, sagt die Statistikerin. »Es könnten sich beispielsweise vermehrt Menschen mit geringem Einkommen melden oder solche, die dem bedingungslosen Grundeinkommen von vornherein sehr positiv gegenüberstehen.« Henning Lohmann, Professor für Soziologie und empirische Methoden der Sozialforschung an der Universität Hamburg, hält das Vorgehen der Forscher trotzdem für vertretbar: »Sie haben eine sehr große Gruppe zur Verfügung, aus der sie geeignete Teilnehmer auswählen können.«

»Je weniger Versuchspersonen, desto schwieriger ist es, kleine Effekte zu entdecken«

(Henning Lohmann, Professor für Soziologie und empirische Methoden der Sozialforschung an der Universität Hamburg)

Die Stichprobe soll repräsentativ sein, also die Bevölkerung in wesentlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Einkommensklasse und Familienstand abbilden. Deshalb wählen die Forscher im ersten Schritt aus den mehr als zwei Millionen Kandidaten 20 000 und schließlich rund 1500 geeignete aus. Am 12. Januar 2021 bekommen alle Bewerber per Mail Bescheid, ob sie zu den 20 000 gehören, die in die engere Auswahl kommen. Nach einer ersten Befragung und Vorauswahl – die Kriterien werden noch nicht verraten – entscheidet der Zufall, wer zu den 122 Glücklichen gehört und wer zur Kontrollgruppe. Bei einer zufälligen Zuteilung der Teilnehmer spricht man von Randomisierung, ein Qualitätsmerkmal wissenschaftlicher Studien.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Größe der Stichprobe. 122 Probanden erscheinen hier vergleichsweise wenig. »Das hat praktische Gründe der Finanzierbarkeit«, erklärt Studienleiter Jürgen Schupp. Der Sozialwissenschaftler leitete zuvor jahrelang das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), die größte regelmäßige repräsentative Befragung in Deutschland. »Wir beziehen das Geld für die Grundeinkommenszahlungen aus privaten Spenden. Über den Zeitraum der drei Jahre werden so schon mehr als fünf Millionen Euro ausgezahlt.«

Die kleine Stichprobe hat jedoch einen großen Nachteil. »Je weniger Versuchspersonen, desto schwieriger ist es, kleine Effekte zu entdecken«, gibt Henning Lohmann zu bedenken. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass die Forscher auf Grund der kleinen Probandenzahl einen Effekt des Grundeinkommens übersehen. Allerdings: Bestätigt das Experiment, dass sich die Zahlungen auf das Leben der Menschen auswirken, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen substanziellen Effekt handelt. Wie groß eine Veränderung sein muss, damit sie sichtbar wird, sei nicht pauschal zu beantworten, sagt Lohmann. Es komme unter anderem darauf an, wie stark sich die Teilnehmer im fraglichen Merkmal, etwa der Arbeitszeit, unterscheiden. Sind sie sehr heterogen, wären kleine Veränderungen bei kleinen Stichproben statistisch schwerer nachweisbar als bei homogenen Gruppen.