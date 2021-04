Algorithmen: Die digitale Manipulation

Laden... © Jen Christiansen, nach Daten von Dimitar Nikolov und Filippo Menczer / Scientific Amrican Dezember 2020 (Ausschnitt) Verwundbarkeit durch Fake News

Anschließend erzählte die erste Person der nächsten von den Artikeln, die daraufhin dem dritten Probanden berichtete und so weiter. Entlang der Kette nahm der Anteil der negativen Fakten immer weiter zu – ein Effekt, der als soziale Risikoverstärkung bekannt ist. Darüber hinaus ergab die Arbeit von Danielle J. Navarro und ihren Kollegen an der australischen University of New South Wales, dass die weitergegebenen Informationen in sozialen Diffusionsketten am stärksten von Personen mit extremen Verzerrungen abhängen.

Schlimmer noch: Durch soziale Diffusion werden negative Einstellungen widerstandsfähiger. Als Jagiello nach dem Versuch die Teilnehmer mit den ursprünglichen Artikeln konfrontierte, reduzierte das kaum ihre negative Sichtweise. 2015 haben die OSoMe-Forscher Emilio Ferrara und Zeyao Yang empirische Daten über eine solche »emotionale Ansteckung« auf Twitter analysiert. Dabei neigten Menschen, die negativen Inhalten übermäßig ausgesetzt sind, ebenfalls dazu, negative Beiträge zu teilen. Wenn Personen hingegen vermehrt Positives lasen, veröffentlichten sie eher positive Posts. Da sich Negatives allerdings schneller verbreitet, lassen sich die Emotionen von Nutzern leicht manipulieren: indem man etwa Texte weitergibt, die Reaktionen wie Angst auslösen. So haben Ferrara, der jetzt an der University of Southern California forscht, und seine Kollegen von der Bruno-Kessler-Stiftung in Italien gezeigt, dass Bots während des spanischen Referendums über die katalanische Unabhängigkeit 2017 gewalttätige und aufrührerische Beiträge verbreiteten, wodurch sich die sozialen Konflikte verschärften.

Automatisierte Bots nutzen kognitive Schlupflöcher aus und beeinträchtigen dadurch die Qualität von Inhalten. Sie lassen sich leicht entwickeln: Social-Media-Plattformen haben Schnittstellen, die es einzelnen Akteuren ermöglichen, Tausende von Bots einzurichten. Um solche Accounts zu entlarven, haben wir maschinelle Lernalgorithmen entwickelt. Eines der Programme, das öffentlich zugängliche »Botometer«, extrahiert 1200 Merkmale aus Twitter-Profilen, um deren Verbindungen, soziale Netzwerkstruktur, zeitliche Aktivitätsmuster, Sprache und andere Eigenschaften zu untersuchen. Es vergleicht diese mit denen von Zehntausenden bereits identifizierter Bots. Dadurch weiß man für jeden Account, mit welcher Wahrscheinlichkeit er automatisiert ist.

Botometer Das Botometer ist ein Algorithmus des maschinellen Lernens, der einschätzt, wie wahrscheinlich ein Social-Media-Account automatisiert ist. Er liefert dafür eine Zahl zwischen null (Mensch) und eins (Bot). Wie verlässlich das Ergebnis ist, hängt dabei – wie bei allen selbstlernenden Programmen – stark von den Datensätzen ab: Weichen die Beispieldaten, mit denen man die KI trainiert hat, zu sehr von den Accounts ab, die man analysieren möchte, kann die Einschätzung danebenliegen. Zudem obliegt es Wissenschaftlern, die erhaltenen Resultate zu interpretieren. Unter anderem müssen sie eine begründete Grenze festlegen, etwa 0,75, ab der sie einen Account als Bot identifizieren.

Wir schätzen, dass 2017 bis zu 15 Prozent der aktiven Twitter-Profile aus Bots bestanden – und dass sie eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von Fehlinformationen während der US-Wahl 2016 spielten. Binnen Sekunden können tausende Programme falsche Nachrichten veröffentlichen, etwa jene, Hillary Clinton sei in okkulte Rituale verwickelt. Angesichts der scheinbaren Popularität teilen dann auch menschliche Nutzer solche Inhalte.

Darüber hinaus können uns Bots beeinflussen, wenn sie vorgeben, Menschen aus unserer Gruppe zu sein. Das Programm muss dafür lediglich Personen aus der gleichen Gemeinschaft folgen, ähnliche Inhalte liken und teilen. Die OSoMe-Forscherin Xiaodan Lou hat dieses Verhalten in einem Modell simuliert. Darin sind einige Agenten Bots, die sich in ein soziales Netzwerk mischen und zahlreiche minderwertige Beiträge austauschen. In den Simulationen können die Bots die Informationsqualität des gesamten Systems wirksam mindern, selbst wenn sie bloß einen kleinen Teil des Netzwerks infiltrieren. Sie beschleunigen darüber hinaus die Bildung von Echokammern, indem sie andere unwahre Berichte vorschlagen, denen man folgen sollte.

Automatisierte Nutzerkonten enttarnen

Einige Manipulatoren treiben mit Falschnachrichten und Bots die politische Polarisierung oder die Monetarisierung durch Werbung weiter voran. Bei OSoMe haben wir kürzlich ein Netzwerk automatisierter Konten von Twitter aufgedeckt, die alle von derselben Einheit koordiniert wurden. Manche gaben vor, Trump-Unterstützer der Kampagne »Make America Great Again« zu sein, während sich die anderen als Trump-Gegner ausgaben – doch alle baten um politische Spenden.

Wie können wir uns besser vor derartiger Manipulation schützen? Zunächst müssen wir unsere kognitiven Verzerrungen kennen und verstehen, wie Algorithmen und Bots sie ausnutzen. OSoMe hat mehrere Werkzeuge entwickelt, um menschliche Schwachstellen sowie die sozialer Medien zu verdeutlichen. Eines davon ist eine App namens »Fakey«, mit der Benutzer lernen, Fehlinformationen zu erkennen. Die App simuliert einen Social-Media-Newsfeed, der aktuelle Artikel aus Quellen mit geringer beziehungsweise hoher Glaubwürdigkeit zeigt. Die Nutzer müssen entscheiden, welche Inhalte sie teilen oder auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen würden. Als wir die Daten aus »Fakey« analysierten, fiel uns wie erwartet die soziale Herdenbildung auf: Nutzer vertrauen Informationen aus fragwürdigen Quellen eher, wenn sie glauben, viele andere Personen hätten sie geteilt.

Ein weiteres öffentlich zugängliches Programm, »Hoaxy«, visualisiert, wie sich Beiträge über Twitter verbreiten. Die Darstellung besteht aus einem Netzwerk, in dem die Knoten echten Twitter-Accounts entsprechen, während die Verbindungen für das Teilen von Inhalten zwischen den Nutzern stehen. Jeder Punkt hat dabei eine Farbe, die seine Punktzahl aus dem »Botometer« widerspiegelt. Damit lässt sich anschaulich erkennen, wie Bots die Ausbreitung von Fake News verstärken (siehe »Verschmutzung durch Bots«).

Laden... © Filippo Menczer / Scientific American Dezember 2020 (Ausschnitt) Verschmutzung durch Bots | Automatisierte Accounts, die menschliche Nutzer nachahmen (so genannte Bots), mindern die Qualität der geteilten Informationen. In einer Computersimulation haben OSoMe-Forscher Bots in ein soziales Netzwerk eingeführt. Sie modellierten sie als Agenten, die Beiträge minderer Qualität erstellen und nur Inhalte anderer Bots teilen. Wie die Wissenschaftler herausfanden, ist die Qualität der Posts hoch, wenn nur ein Prozent aller Nutzer Bots folgen (links). Sobald der Anteil aber diese Grenze übersteigt, verbreiten sich Informationen mit niedriger Qualität (rechts). In echten sozialen Netzwerken können schon wenige Likes für Bots dazu führen, dass Fake News viral gehen.

Mit unseren Programmen haben investigative Journalisten Fehlinformationskampagnen aufgedeckt, etwa die »Pizzagate-Verschwörung«, wonach in einer Pizzeria in Washington, D. C., ein Kinderpornoring agiere, zu dem auch Hillary Clinton gehöre. Außerdem konnten sie botgetriebene Bemühungen entlarven, die bestimmte Personen während der Zwischenwahlen 2018 vom Wählen abhalten sollten. Weil Algorithmen des maschinellen Lernens menschliches Verhalten immer besser nachahmen können, ist es schwer, derartige Manipulationen zu erkennen.

Abgesehen von der Verbreitung falscher Nachrichten können Fehlinformationskampagnen die Aufmerksamkeit von anderen, teilweise gewichtigen Problemen abziehen. Um dagegen vorzugehen, haben wir kürzlich die Software »BotSlayer« entwickelt. Sie extrahiert Hashtags, Links, Konten und weitere Inhalte, die in Tweets über Themen vorkommen, die einen Benutzer interessieren. Damit kann »BotSlayer« Accounts kennzeichnen, die im Trend liegen und wahrscheinlich durch Bots oder koordinierte Konten verstärkt werden. Ziel ist es, Reportern, zivilgesellschaftlichen Organisationen und politischen Kandidaten zu ermöglichen, gefakte Einflusskampagnen in Echtzeit zu erkennen und zu verfolgen.

Diese Instrumente sind zwar nützliche Hilfsmittel, dennoch sind weitere Schritte nötig, um die Verbreitung von Fake News einzudämmen. Ein wichtiger Faktor ist Bildung, auch wenn man in der Schule nicht alle wissenschaftlichen Inhalte angemessen abdecken kann. Einige Regierungen und Social-Media-Plattformen versuchen, gegen Manipulation und gefälschte Nachrichten vorzugehen. Aber wer entscheidet, was manipulativ ist und was nicht? Das Risiko, dass solche Maßnahmen die freie Meinungsäußerung absichtlich oder versehentlich unterdrücken könnten, ist beträchtlich. Manche Anbieter nutzen immerhin bereits Systeme wie Captchas und telefonische Bestätigung, um Accounts zu verifizieren. Twitter hat zudem dem automatisierten Posting Grenzen gesetzt.

Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, Hürden gegen das Erstellen und Austauschen qualitativ minderwertiger Inhalte aufzubauen. Zum Beispiel könnte man einen Preis für die Weitergabe oder den Erhalt von Informationen festsetzen. Die Bezahlung muss dabei nicht zwingend monetär sein, sondern könnte in Form von Zeit oder geistiger Arbeit wie Puzzles erfolgen. Denn freie Kommunikation hat ihren Preis – und dadurch, dass wir die Kosten gesenkt haben, hat sich ihr Wert verringert.