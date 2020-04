Coronavirus-Symptom: Wie blockiert Covid-19 den Geruchssinn?

Außerdem produzieren sie Odorant-Bindeproteine, die möglicherweise Geruchsmoleküle durch die Schleimhaut transportieren und so erst für die Riechzellen verfügbar machen. Ebenfalls prinzipiell von Sars-CoV-2 infiziert werden kann laut dieser Analyse auch ein Zelltyp in den Bowman-Drüsen, der ebenfalls Stoffe in die Schleimhaut abgeben, die eine wesentliche Rolle für die Funktion der Sinneszellen spielen.

Sind Unterstützerzellen betroffen?

Möglicherweise verändert eine Infektion dieser Zelltypen das Milieu in der Schleimhaut so, dass die Riechsensoren ihre Arbeit nicht mehr machen können – aber wieder aktiv werden, sobald sich die Bedingungen normalisieren. Oder aber der geringe Anteil der dort betroffenen Zellen deutet darauf hin, dass das Phänomen eher Nervenleitungen allgemein betrifft. Allerdings ist das Spekulation – es gibt derzeit noch praktisch keine Daten darüber, was in der Nasenschleimhaut Betroffener tatsächlich passiert.

Unglücklicherweise kann man auch nicht einfach nachgucken. »Leider ist das Material – menschliche Riechschleimhaut inklusive Neuriten, das man für die Nachweise benötigte – nicht zu beschaffen«, sagt Hanns Hatt. Der Schädelknochen in diesem Bereich sei so dünn, dass schon leichter Druck ausreicht, ins Gehirn hineinzustoßen. Biopsien in diesem Bereich seien daher gefährlich und deswegen ethisch schwierig, erklärt der Forscher.

Immer mehr Fachleute halten das Symptom allerdings für sehr typisch, insbesondere bei leichten Infektionen. In einer Studie der Université de Mons in Belgien an über 400 nur leicht Erkrankten gaben 86 Prozent der Betroffenen an, dass auch ihr Geruchssinn beeinträchtigt oder vorübergehend komplett verloren gegangen war. Der Geruchsverlust könnte sogar ein unerwarteter Segen für die Bekämpfung der Seuche sein – wenn er bei sonst asymptomatischen Patienten die Infektion anzeigt.

Claire Hopkins, Präsidentin der britischen Fachgesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, berichtet in einem Schreiben von deutlich mehr Betroffenen mit Riechdefekten, aber ohne sonstige Symptome von Covid-19. Solche Patientinnen und Patienten sollten angewiesen werden, sich in Quarantäne zu begeben, schrieb sie.