Neue Datenbank: Wie das Gehirn wächst und schrumpft

Die Zusammenstellung so vieler Datensätze kommt einem »diplomatischen Meisterstück« gleich, sagt Nico Dosenbach, Neurowissenschaftler an der Washington University in St. Louis, der die Studie vom 16. März mitverfasst hat. Seiner Meinung nach ist dies der Maßstab, an dem sich Forscher bei der Zusammenstellung von Hirnbildern orientieren sollten.

Trotz der Größe des Datensatzes räumen Seidlitz, Bethlehem und ihre Kollegen ein, dass ihre Studie unter einem Problem leidet, das für Neuroimaging-Studien typisch ist – einem bemerkenswerten Mangel an Vielfalt. Die von ihnen gesammelten Hirnscans stammen hauptsächlich aus Nordamerika und Europa und spiegeln unverhältnismäßig viele weiße, städtische und wohlhabende Bevölkerungsgruppen im Universitätsalter wider. Dies schränkt die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ein, sagt Sarah-Jayne Blakemore, eine Wissenschaftlerin für kognitive Neurowissenschaften an der University of Cambridge. Die Studie umfasst nur drei Datensätze aus Südamerika und einen aus Afrika – das entspricht etwa einem Prozent aller in der Studie verwendeten Hirnscans.

Laut Laird haben weltweit Milliarden Menschen keinen Zugang zu MRT-Geräten, so dass es schwierig ist, an vielfältige Hirnbilddaten zu gelangen. Aber die Autoren haben nicht aufgehört, es zu versuchen. Sie haben eine Website eingerichtet, auf der sie ihre Wachstumsdiagramme in Echtzeit aktualisieren wollen, sobald sie weitere Gehirnscans erhalten.

Kein Lohn für offene Wissenschaft

Eine weitere Herausforderung bestand darin, die Herkunft der für die Erstellung der Diagramme verwendeten Hirnscans angemessen zu würdigen. Einige der Scans stammten aus Open-access-Datensätzen, andere waren nicht frei zugänglich. Die meisten Scans in solchen geschlossenen Datensätzen waren noch nicht so verarbeitet worden, dass sie in die Wachstumsdiagramme integriert werden konnten. Diese Leistung erbrachten dann die Fachleute, denen die Datensätze gehören, noch zusätzlich. Sie werden deswegen unter den Autorinnen und Autoren der Veröffentlichung aufgeführt.

Die Besitzer der offenen Datensätze hingegen wurden in der Arbeit nur zitiert – was für Forscher, die sich um Fördermittel, Kooperationen und Beförderungen bemühen, nicht so viel Prestige bedeutet. Seidlitz, Bethlehem und ihre Kollegen verarbeiteten diese Daten. In den meisten Fällen, so Bethlehem, gab es praktisch keinen direkten Kontakt mit den Eigentümern dieser Datensätze. In dem Papier werden etwa 200 Autoren aufgeführt und die Arbeit von hunderten anderen zitiert, die Hirnscans beigesteuert haben.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Datensätze geschlossen werden: zum Beispiel um die Privatsphäre von Gesundheitsdaten zu schützen oder weil die beteiligten Arbeitsgruppen nicht die Ressourcen haben, sie zu veröffentlichen. Aber das mache es nicht fair, dass die Forscher, die ihre Datensätze geöffnet haben, keine Autorenschaft erhalten haben, sagen die Autoren der Studie. Wie sie in den ergänzenden Informationen zu ihrer Arbeit schreiben, stellt die Situation »perverserweise einen Anreiz gegen offene Wissenschaft dar, da die Personen, die am meisten dafür tun, ihre Daten offen zugänglich zu machen, am wenigsten Anerkennung verdienen können«.