Recycling: Die Urin-Revolution

»Urin ist ein wertvoller Rohstoff« (Lynn Broaddus, Biologin)

Das Projekt auf Gotland ist Teil einer Reihe ähnlicher Bemühungen auf der ganzen Welt, Urin vom übrigen Abwasser zu trennen und zu Produkten wie Dünger zu recyceln. Die Urinabtrennung wird unter anderem von Teams in den Vereinigten Staaten, Australien, der Schweiz, Äthiopien und Südafrika erforscht. Die Bemühungen gehen weit über die Grenzen von Universitätslaboren hinaus. Um nur eine Hand voll Beispiele zu nennen: In Büros in Oregon und den Niederlanden werden wasserlose Urinale an die Kläranlagen im Keller angeschlossen. In Paris sollen Trenntoiletten in einer Art Ökoviertel mit 1000 Bewohner im 14. Bezirk aufgestellt werden. Und die Europäische Weltraumorganisation ESA will noch im Jahr 2022 80 Trenntoiletten in ihren Gebäuden installieren und in Betrieb nehmen.

Befürworter der Technik argumentieren, die Urinabscheidung könne an noch vielen weiteren Orten zum Einsatz kommen, von temporären militärischen Außenposten bis hin zu Flüchtlingslagern, von Stadtzentren bis zu ausgedehnten Slums. Aus Sicht zahlreicher Forscherinnen und Forscher birgt das Verfahren enorme Vorteile für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit, wenn man es global und in großem Maßstab einsetzen würde: Urin ist reich an Nährstoffen, die zur Düngung von Nutzpflanzen oder für industrielle Prozesse verwendet werden könnten, statt Gewässer zu verschmutzen. Simha schätzt, dass Menschen genügend Urin produzieren, um rund ein Viertel der derzeitigen Stickstoff- und Phosphordünger weltweit zu ersetzen; außerdem enthält menschlicher Urin Kalium und viele Mikronährstoffe (siehe »Was in Urin steckt«). Und durch den Verzicht auf das Herunterspülen von Urin könnten große Mengen Wasser eingespart und Abwassersysteme entlastet werden.

Dank Fortschritten bei der Entwicklung und Herstellung von Toiletten und der Urinaufbereitung, könnten viele Komponenten der Urinabtrennung schon bald reif für den großflächigen Einsatz sein. Es gibt aber auch noch eine Reihe von Hürden, die genommen werden müssen, von der Verbesserung des Designs von Trenntoiletten bis hin zur vereinfachten Aufbereitung von Urin und seiner Umwandlung in nützliche Produkte. So kann die Aufbereitung entweder in chemischen Anlagen stattfinden, direkt an einzelnen Toiletten oder in Kelleranlagen, die ganze Gebäude versorgen, mit dazugehörigen Abhol- und Wartungsdiensten (siehe »Produkte aus Pipi«). Zudem bleibt die Frage, ob die Menschen Produkte akzeptieren würden, zu deren Herstellung recycelter Urin genutzt wurde.