Mikrobiom: Stimmungsmacher im Darm

Seit Kurzem versuchen Forscher deshalb, diesen Effekt umzudrehen, indem sie Menschen mit psychischen Erkrankungen den Stuhl von gesunden Personen verabreichen – als Einlauf oder in Form von Kapseln. Der Neuropsychiater Stefan Borgwaldt testet gerade an den Universitäten Basel und Lübeck als einer der Ersten Stuhltransplantationen als Mittel gegen Depressionen. Noch lässt sich nicht absehen, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Wenn der Versuch glückt, wäre es aber denkbar, dass Patienten irgendwann sogar nur noch gezielt die Bakterien verabreicht bekommen, die ihnen fehlen und die zur Heilung beitragen. Grundlage für solche Medikamente, die »Psychobiotika«, wäre allerdings eine Datenbank, in der alle Darmbakterien samt den Stoffen, die sie produzieren, katalogisiert sind.

Verbessern Probiotika die seelische Gesundheit?

Noch ist das Zukunftsmusik. Doch in Ansätzen funktioniert die Idee bereits, wie Kirsten Tillisch von der University of California in Los Angeles demonstrierte. Die Medizinerin erforscht die neurobiologischen Grundlagen von Stress. Im Jahr 2013 bat sie gesunde Frauen, einen Monat lang zweimal täglich einen Jogurt zu sich zu nehmen, der verschiedene Bakterienspezies enthielt. Darunter waren solche der Gattungen Lactobacillus und Bifidobacterium: Von ihnen weiß man, dass sie die drei Botenstoffe GABA, Dopamin und Azetylcholin produzieren und damit unter anderem Motivation, Antrieb sowie die Gedächtnisbildung unterstützen.

Am Ende des Monats untersuchte Tillisch, wie das Gehirn der Probandinnen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ambivalente Gesichtsausdrücke verarbeitete. Bei den Frauen aus der Probiotika-Gruppe waren etliche Hirnareal weniger aktiv als bei den Teilnehmerinnen aus der Kontrollgruppe. Ihr Gehirn ging mit der emotionalen Ambivalenz sozusagen gelassener um.

Auch andere Forschergruppen fanden in Pilotstudien Hinweise darauf, dass Probiotika zu einem besseren seelischen Wohlbefinden beitragen können. Finnische Kinderärzte um Anna Pärtty vom Turku University Hospital verabreichten Kindern in den ersten sechs Lebensmonaten ein Probiotikum, das Bakterien der Gattung Lactobacillus enthielt. Als die Kinder 13 Jahre alt waren, hatten in einer unbehandelten Kontrollgruppe 17 Prozent eine Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung oder ein Asperger-Syndrom entwickelt – in der Probiotika-Gruppe hingegen niemand. Erste ähnliche Befunde gibt es für Patienten mit Angststörungen und Depressionen: Ihre Stimmung und ihr Wohlbefinden verbesserten sich messbar nach Gabe von Probiotika.

Ballaststoffreiche Kost für ein gesundes Mikrobiom

Ganz allgemein ist die Ernährung ein zentrales Stellrad, um das Mikrobiom im Darm vielfältig und damit gesund und widerstandsfähig zu halten. Wer die Mikrobengemeinschaft in seinem eigenen Bauch fördern will, tut deshalb im ersten Schritt gut daran, sich zu überlegen, was auf dem eigenen Speiseplan landet – und was nicht. Speisen wie Jogurt, Kefir, Cheddar, Parmesan, Gruyère, saure Gurken, Sauerkraut oder Produkte auf Sojabasis wie etwa Kimchi oder Miso fördern die Vielfalt im Darm. Ballaststoffreiche Lebensmittel enthalten zudem oft so genannte Präbiotika: Stoffe, die der Mensch nicht verwerten kann, die aber zum Beispiel Lactobacillus- und Bifidobacterium-Bakterien als Nahrung dienen. Sie stecken unter anderem in Chicoreé, Zwiebeln, Knoblauch, Spargel, Getreide, Artischocken und Bananen.

Lernen können wir in dieser Hinsicht zum Beispiel von Menschen, die noch als Jäger und Sammler leben wie die Hadza in Tansania: Ihr durchschnittliches Mikrobiom hat doppelt so viele Darmbakterien wie unsere hier – wohl auf Grund ihrer extrem ballaststoffreichen Ernährung.