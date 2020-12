Altes Ägypten: Wie der Skorpion-König seine Macht festigte

Die ältesten bekannten Hieroglypheninschriften stammen aus der Zeit um 3200 v. Chr. Es handelt sich dabei um dutzende Täfelchen aus Elfenbein oder Knochen, die Archäologen im ältesten Königsfriedhof in Umm el-Quaab bei Abydos entdeckt haben. Darauf sind jeweils ein bis vier Zeichen eingeritzt. Die rechteckigen Plättchen, die an einer Ecke gelocht sind, dienten womöglich als eine Art Etiketten von Kisten oder Gefäßen. Auf den Täfelchen stand, wo der Inhalt herkam oder was sich in den verloren gegangenen Behältern befand.