Ernährung: Gesundes Essen kann das Leben um viele Jahre verlängern

Auf Fleisch verzichten, mehr Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte essen: Das sind die wichtigsten Schlüsse aus einer Studie, die ein Team von der Universität Bergen in Norwegen jetzt in »PLOS Medicine« vorgestellt hat. Die Gruppe um den Gesundheitsforscher Lars Fadnes stützt sich auf Daten der Global-Burden-of-Disease-Studie, die seit mehr als 30 Jahren weltweit Todesfälle und Krankheiten sowie deren Risikofaktoren erfasst. Auf dieser Basis berechnete das norwegische Team, wie sich eine Ernährungsumstellung statistisch gesehen auf die Lebenserwartung auswirken würde.

Zentrale Erkenntnis: Mit optimaler Ernährung könnte eine Person, die sich zuvor typisch westlich ernährt hat, deutlich an Lebenszeit gewinnen: 20-Jährige mehr als 10 Jahre, 80-Jährige mehr als 3 Jahre. Die Umstellung lohne sich also bis ins hohe Alter, schreiben die norwegischen Forscher. In jungen Jahren profitieren die Männer etwas mehr: Ein 20-Jähriger in den USA kann im Mittel rund 13 Lebensjahre gewinnen, eine gleichaltrige Frau knapp 11 Jahre. In Europa fallen die Ergebnisse nahezu identisch aus.

Auf Platz 1 der lebensverlängernden Maßnahmen: mehr Hülsenfrüchte essen, zum Beispiel Linsen, Bohnen und Erbsen. Denn die stehen in der westlichen Welt normalerweise wenig bis gar nicht auf der täglichen Speisekarte. Die Tagesration an Hülsenfrüchten von null auf 200 Gramm zu steigern, schenkt jungen Männern und Frauen den Schätzungen zufolge im Mittel mehr als zwei Lebensjahre.

Ähnlich gesund: die tägliche Portion Vollkornprodukte und Nüsse. Und etwas mehr Obst, Gemüse und Fisch verlängern ebenfalls das Leben. Doch hier liegt die typisch westliche Ernährung laut Konsumdaten aus den USA und Europa nicht ganz so weit vom Optimum entfernt. Entsprechend hat die Umstellung einen kleineren Effekt – sofern man bereits einiges an Gemüse, Obst und Fisch konsumiert.