Familie: Wie Eltern psychische Probleme an ihre Kinder weitergeben

Wer mit psychisch erkrankten Eltern aufwächst, hat ein erhöhtes Risiko, später im Leben selbst seelische Probleme zu ent­wickeln. Das wirft die Frage auf: Ist eher eine genetische Veranlagung für die Übertragung verantwortlich oder das Aufwachsen in einem entsprechend belasteten Elternhaus? In zwei Studien, deren Ergebnisse im Sommer 2022 veröffentlicht wurden, gingen Forschungsteams aus den USA und Kanada der Sache auf den Grund.

Wissenschaftler um Alexandra Burt von der Michi­gan State University werteten Daten von 720 Familien aus, die an einer Langzeitstudie zur kind­lichen Entwicklung teilgenommen hatten. Manche Kinder wuchsen bei beiden biologischen Eltern auf, andere mit einem Stiefelternteil. In den meisten Fällen handelte es sich bei Letzterem um den Stiefvater, weshalb sich die Auswertung der Autoren auf die Übertragung der Psychopathologie vom Vater auf die Kinder beschränkte.

Kinder aus Patchworkfamilien waren generell stärker psychisch belastet als jene, die mit beiden biologischen Eltern aufwuchsen: Sie litten als Teenager häufiger unter depressiven Symptomen und Konzentrationsproblemen, zudem fielen sie eher durch antisoziales Verhalten auf. Gleiches galt für Jugendliche, deren Vater an einer Depression litt. Den Autoren fiel dabei jedoch auf, dass es kaum Unterschiede zwischen Geschwistern innerhalb einer Familie gab, selbst wenn manche Kinder darin mit dem Vater genetisch verwandt waren und andere nicht. Dies deute darauf hin, dass die familiären Bedingungen und das gemeinsame Aufwachsen im Elternhaus stärker auf die Psychopathologie einwirkten als die Gene, so Burt und Kollegen. Tatsächlich ließ sich der Zusammenhang zwischen väterlicher Depression und psychischen Auffälligkeiten der Kinder teilweise durch mehr Konflikte und Streitigkeiten in der Familie erklären.

Töchter übernehmen die Ängste ihrer Mütter, Söhne die ihrer Väter

Psychiater um Barbara Pavlova von der Dalhousie University in Halifax, Kanada, untersuchten in einer anderen Studie die Übertragung von Angststörungen. Sie befragten 398 Kinder im Alter von durchschnittlich rund elf Jahren und, soweit verfügbar, beide Eltern. Angststörungen werden demnach ebenso zwischen Generationen weitergereicht – allerdings geschlechts­spezifisch: von Müttern an die Töchter und von Vätern an die Söhne. Angsterkrankungen des andersgeschlechtlichen Elternteils spielten dagegen fast keine Rolle.

Auch dieses Ergebnis spricht laut den Forschern dafür, dass das familiäre Umfeld für die Übertragung psychischer Störungen einen größeren Stellenwert hat als genetische Gemeinsamkeiten. Vorbild- und Nachahmungs­effekte führten dazu, dass sich Töchter unbewusst stärker an der Mutter orientierten, Söhne mehr am Vater. Eine rechtzeitige Behandlung der Angststörung der Eltern könne deren Kinder davor schützen, ebenfalls zu erkranken, so die Wissenschaftler.