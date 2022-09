Fremdsprachen: Die besten Lernmethoden für Erwachsene

Und dabei gehen die Apps auch wenig innovativ vor, urteilte der Didaktikforscher Torben Schmidt von der Leuphana Universität Lüneburg zusammen mit einem US-Forschungsteam. 2016 evaluierten sie die 50 beliebtesten kommerziellen Sprachlern-Apps für Mobiltelefone. Ihre Kritikpunkte: Die Programme passten sich kaum den Fähigkeiten der Lernenden an, lieferten selten Erklärungen für Korrekturen, und die Vokabeln würden häufig isoliert, also ohne Kontext präsentiert. Keine gute Voraussetzung, um sie sich dauerhaft einzuprägen, wie die Lernforschung zeigt.

So lernt man am besten Vokabeln

Wie man sich einen neuen Wortschatz aneignet, ist die wohl am besten untersuchte Frage zum Thema Fremdsprachenlernen. Das meiste von dem, was wir lernen, haben wir kurz darauf wieder vergessen. Das beobachtete bereits in den 1880er Jahren der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus (1850–1909) in seinen – später vielfach bestätigten – Selbstversuchen. Er lernte sinnfreie Silben wie »baf« und »zup« auswendig, erinnerte sich an die meisten aber schon am nächsten Tag nicht mehr. Doch je öfter er sie wiederholte, desto eher prägten sie sich ihm dauerhaft ein.

Um Wörter tief im Gedächtnis zu verankern, muss man sie tief verarbeiten. Wer ein Wort lediglich nachplappert oder abschreibt, verarbeitet es bloß oberflächlich. Das demonstrierte schon ein klassisches Experiment aus dem Jahr 1975, bei dem die Versuchspersonen zu einem neuen Wort Fragen beantworten sollten, etwa ob es in Großbuchstaben geschrieben sei oder in einen bestimmten Satz passe. Im Fall der Großbuchstaben erinnerten sich später nur 16 Prozent an das Wort, hingegen rund 90 Prozent, wenn sie es mit einem Satz verbinden sollten.

Das richtige Timing beim Vokabellernen Viele Studien zeigen: Einen Lernstoff mit etwas zeitlichem Abstand zu wiederholen, genannt »spaced repetition«, ist langfristig effektiver als dieselbe Anzahl Wiederholungen direkt hintereinander. Noch mehr hilft es, das Gelernte nicht nur zu wiederholen, sondern aus dem Gedächtnis abzurufen (»testing effect«). Und je länger das Wissen im Kopf bleiben soll, desto länger sollte man mit der Auffrischung warten. Ein Team der Universität Mannheim stellte bei Experimenten im Englischunterricht fest: Für einen Vokabeltest eine Woche später war es gut, die Vokabeln nach einem Tag zu wiederholen, aber für den Test nach einem Monat waren elf Tage Abstand besser. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine US-Studie mit mehr als 1300 Versuchspersonen. Sie sollten Fakten lernen und wurden bis zu ein Jahr später danach gefragt. Das optimale Intervall betrug hier 20 Prozent der Zeit bis zum Test, wenn es sich um ein paar Wochen handelte, und 5 Prozent, wenn es um ein Jahr ging. Unklar ist allerdings, wie es bei mehreren Wiederholungen aussieht. Sollten die Abstände zwischen den Sessions größer werden? Einige Befunde sprechen dafür, aber nicht alle. Lernsoftware und klassische Karteikartensysteme setzen meist auf steigende Intervalle.

Die alte Methode, jedes Wort einzeln zu lernen, hat ausgedient. Ein Vokabelheft ist auch deshalb unklug, weil die Wörter immer in derselben Reihenfolge und an derselben Stelle stehen. Die meisten Fachleute empfehlen, neue Wörter im Satzzusammenhang zu lernen, noch besser: in mehreren verschiedenen. Und am besten in Sätzen, die sich auf die eigene Person beziehen oder anderweitig eine persönliche Bedeutung haben. Die Lernsituation sollte man dabei abwechseln, sonst fällt einem das Wort womöglich unter anderen Bedingungen nicht wieder ein.

Inwieweit Bilder beim Vokabellernen helfen, ist umstritten; manche Studien sprechen dafür, vor allem bei Kindern, andere dagegen. Anders bei Gesten: Sie scheinen bei Jung und Alt das Gedächtnis zu stärken. Wer beim Lernen passende Bewegungen macht, kann sich sechs Monate später besser an die Vokabeln erinnern, stellte ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig fest. Das liege jedoch nicht an der Bewegung selbst, sondern an der sinnlichen Erfahrung der Wortbedeutung. Gesten fördern die Erinnerung an Wörter besonders dann, wenn sie deren Bedeutung bildhaft darstellen.

Viel ist gut, Vielfalt ist besser

Das ermutigende Fazit des Foreign Service Institute: Bei intensivem Training gelangen fast alle Schülerinnen und Schüler irgendwann ans Ziel. Um eine hohe Sprachkompetenz zu erreichen, brauche es bei schwierigen Sprachen wie Chinesisch und Arabisch allerdings einen Aufenthalt im Land. Die angehenden US-Diplomatinnen und -Diplomaten lernen dann noch eine Weile »on the job«.

Eine Alternative für alle, die es sich leisten können, sind so genannte Immersion-Camps. Unter »immersion«, häufig mit »Eintauchen« übersetzt, versteht man länger andauernde Aufenthalte im fremdsprachigen Umfeld, etwa als Schüler an einer zweisprachigen Schule oder als Au-pair in einer Familie. Für Erwachsene gibt es so genannte Immersion-Camps, in denen sie nur die Zielsprache sprechen dürfen, zum Beispiel am Middlebury College im US-Bundesstaat Vermont. Immersion gilt als die erfolgreichste Sprachlernmethode, wenn auch einige Fachleute wie Stephen Krashen einschränken, dass schon ein gewisses Grundverständnis der Sprache vorhanden sein sollte.

Ein mehrwöchiges Immersion-Camp bringt unter Umständen für die Sprechfertigkeit mehr als ein Semester im Ausland. Eine Studie in Belgien stellte fest, dass ausländische Studierende nach acht Monaten kaum mehr Flämisch konnten als zuvor; nur schriftlich hatten sie sich etwas verbessert. Die Forschenden führten das unter anderem darauf zurück, dass es ihnen an Kontakten zu Muttersprachlern fehlte. Ein reichhaltiger Input allein genüge nicht: Es brauche persönliche Interaktion und ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Eine andere Möglichkeit, sich die nötigen Kontakte zu verschaffen, sind Sprach-Tandems. Eine Deutsche, die ihr Englisch verbessern möchte, sucht sich beispielsweise auf tandem.net eine Engländerin, die Deutsch lernen will. Dann treffen sie sich im Video-Chat, um abwechselnd die eine und die andere Sprache zu sprechen. Das sorgt für einen authentischeren Austausch als bei gestellten Dialogen im Unterricht.

Man sollte in möglichst lebensnahen Situationen üben, empfehlen der FSI-Diplomat Roberts und sein Koautor Kreuz. Sie warnen vor »Schwimmübungen im Trockenen«. Allzu oft klappe die Verständigung im Unterricht gut, im wahren Leben aber weniger. Viel ist gut, Vielfalt ist besser. Vor allem, wenn es um das Hörverstehen geht.

Abwechslung empfehlen sie auch für den Fall, dass der Lernfortschritt stockt. Meist genüge es schon, auf andere Weise zu üben. Und wenn das Lernen gerade keinen Spaß macht: stopp. Etwas ganz anderes tun. Sowieso gilt: besser häufig für kurze Zeit üben als einmal über mehrere Stunden. Eine Sprache zu lernen, ist weder Sprint noch Marathon – vielmehr eine sehr lange Wanderung. Selbst der Drill-Anhänger Paul Pimsleur riet: langsam machen und genießen.