Erdrutsch: Wie es zum Erdrutsch in Norwegen kam

Am 2. Juni bemerkte der Norweger Egil Bakkeby in der Straße hinter seinem Haus etwas Seltsames: Ein Riss hatte sich im Boden geöffnet, dort, wo das Land zum Ufer hin abfällt. Am nächsten Morgen begann sein Haus zu knirschen. Vor seinem Küchenfenster sah er das Stromkabel zu seinem Haus reißen und flüchtete auf eine nahe Anhöhe. Von dort aus filmte er, wie ein 600 Meter breites Stück Land samt einer Straße, seinem und sieben anderen Häusern sowie dutzenden Bäumen in den Altafjord rutschten. Fotos der Lokalzeitung »Altaposten« zeigen eine neue Sandbank aus Geröll, Häusern, Müll und einem Wohnwagen in dem Fjord. Verletzt wurde anscheinend niemand.