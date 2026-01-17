Materie in unserer Galaxis: Wie Gaia den kosmischen Staub durchblickt

© X. Zhang/G. Green, MPIA / Schmutziges Fenster ins All ; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Die galaktische Staubverteilung im Umfeld unserer Sonne | Hier werden die Variationen der Wellenlängenabhängigkeit der Extinktion durch Staub in der Ebene der galaktischen Scheibe dargestellt. Die Entfernungen betragen bis zu 8000 Lichtjahre von der Sonne. Rot zeigt Regionen an, in denen die Extinktion bei langen Wellenlängen (am roten Ende des Spektrums) schneller abnimmt, während Blau eine weniger große Abhängigkeit von der Wellenlänge anzeigt. Regionen mit unzureichenden Daten sind in Weiß dargestellt. Die grauen Konturen markieren Regionen mit hoher Staubdichte.

Zusammen mit seinem Doktorvater Gregory Green hat Zhang nun die Staubverteilung in der Tiefe des Raums entschlüsselt. Dazu nutzten die beiden Forscher ausgerechnet den Effekt, der andere Beobachtungen so sehr stört: die Extinktion des Sternlichts.

Was der Extinktionsparameter verrät

Die Idee dahinter: Man vergleicht das gemessene Spektrum eines fernen Sterns mit demjenigen eines nahen Sterns gleichen Spektraltyps. Haben beide intrinsisch das gleiche Spektrum und befindet sich zwischen uns und dem nahen Vergleichsstern so gut wie kein störender Staub, dann stammt jeder Unterschied zwischen den beiden Spektren vom Staub, der sich zwischen uns und dem fernen Stern befindet. Die mathematische Funktion, die aus dem ursprünglichen das gemessene Spektrum macht, ist die Extinktionskurve. Ihre Steigung beschreibt das Verhältnis der Extinktion zwischen kurzen (blauen) und langen (roten) Wellenlängen. Ihr Wert, ausgedrückt als R(V), ist so definiert, dass ein kleiner Wert eine hohe Absorption von kurzen Wellenlängen beschreibt, also eine steile Extinktionskurve. Ein hoher Wert von R(V) belegt hingegen eine flache Extinktionskurve, bei der alle Wellenlängen nahezu gleich stark abgeschwächt werden.

Die Analyse der Sternspektren liefert somit nicht nur die dreidimensionale Verteilung der Staubdichte, sondern auch Informationen über die Größe der Staubteilchen. Diese korreliert direkt mit der absorbierten Wellenlänge – kleinere Staubteilchen streuen vor allem kurzwelliges, blaues Licht, größere langwelliges, rotes. Ein kleiner R(V)-Wert bedeutet, dass das Licht vorwiegend durch kleine Partikel gestreut wurde.

Versuche, die Verteilung von R(V) in unterschiedlichen Regionen der Milchstraße zu untersuchen, werden seit Jahrzehnten unternommen, zunächst mit wenigen Dutzend, später mit Hunderten von Sternen. Da die Entfernungen der meisten Sterne zu uns lange Zeit kaum bekannt waren, beschränkten sich die Forscher bei ihren Untersuchungen auf die zweidimensionale Himmelssphäre. Im Jahr 2023 veröffentlichten chinesische Astronomen die bis dato umfassendste Arbeit: Ihre Karte enthält rund 50 Prozent des Himmels und drei Millionen Sterne, deren Spektren vom Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) in China aufgenommen wurden. Sie zeigte deutlich, dass der R(V)-Wert entlang der Himmelssphäre variiert: Nahe den Zentren bekannter Molekülwolken steigt er deutlich an, die Wolken enthalten also im Mittel größere Staubpartikel als andere Bereiche.

Mit Gaia in die dritte Dimension

Um auch die dritte Dimension zu erfassen, verwendeten Zhang und Green den Sternkatalog des europäischen Astrometriesatelliten Gaia. Dieser enthält in seiner jüngsten Auflage hochpräzise Distanzen zu mehr als einer Milliarde Sternen der Milchstraße sowie Spektren niedriger Auflösung von rund 220 Millionen Sternen. Die Qualität der Spektren kann sich zwar nicht mit denjenigen großer erdgebundener Instrumente messen, sie reicht für die Untersuchung der Extinktion aber völlig aus, da diese nicht nur auf bestimmte Spektrallinien, sondern kontinuierlich entlang aller Wellenlängen wirkt. Die Forscher benötigten keine hohe spektrale Auflösung; viel wichtiger waren ihnen die große Anzahl der Sterne und die Tatsache, dass Gaia als Weltraumobservatorium den gesamten Himmel überblickt, denn für fast jeden Stern finden sich in Gaias umfangreichem Datensatz nahe Umgebungssterne, deren Distanz sich nur in wenigen Dutzend Lichtjahren unterscheidet. »Wir können also die Veränderungen der Extinktion in sehr feinen Schritten untersuchen«, erklärt Zhang.

Andererseits lassen sich bei 220 Millionen Sternen nicht für jeden einzelnen Stern nahe Vergleichsobjekte finden. Zhang und Green entwickelten daher ein selbstlernendes maschinelles Computermodell, das aus gemessenen Gaia-Spektren den ursprünglichen Sterntyp feststellt. Dazu musste das Modell zunächst angelernt werden. Die Trainingsdaten, etwa ein Prozent des finalen Datensatzes, stammten von LAMOST: Aus dessen Spektren identifizierten die Forscher Absorptionslinien, die in den Gaia-Spektren nicht zu erkennen waren, und bestimmten daraus Temperatur, Masse und Oberflächengravitation jedes einzelnen Trainingssterns. Zusätzlich nutzten sie Informationen über die Staubdichte, die ihre Kollegen in der Vorgängerstudie ermittelt hatten. »Im Training teilen wir dem Modell mit, von welchem intrinsischen Typ der Stern ist und wie die Staubparameter sind«, erklärt Zhang. Das Modell sagt dann das beobachtete Gaia-Spektrum voraus. Stimmten diese Voraussagen mit den tatsächlich von Gaia gemessenen Spektren gut genug überein, konnte die eigentliche Analysephase beginnen: Nun ermittelte das Modell für jedes der 220 Millionen Gaia-Spektren, welches ursprüngliche Spektrum der jeweilige Stern hatte, indem es sein zuvor eingeübtes Verfahren rückwärts anwendete. Der Unterschied zwischen den beiden Spektren lieferte daraufhin die Extinktionskurve und somit den gesuchten Extinktionsparameter R(V).

Weil Gaias Katalog nicht nur präzise Positionsdaten für jeden Stern, sondern auch deren Entfernungen enthält, konnten die Forscher die R(V)-Werte anschließend sowohl gegen die Himmelskoordinaten als auch gegen die Distanz zur Sonne auftragen. Das Ergebnis ist eine einzigartige Darstellung der interstellaren Staubverteilung in unserem Teil der Galaxis bis zu einer Entfernung von 8500 Lichtjahren.

Wie Staubkörnchen wachsen

Die Karten zeigen, dass R(V) und damit die mittlere Größe der Staubteilchen in der Milchstraße eindeutig mit der Dichte bekannter Sternentstehungsgebiete, Molekülwolken und Ansammlungen junger, massereicher O- und B-Sterne korreliert. Wo neue Sterne entstehen oder vor Kurzem entstanden sind, sind die Staubkörnchen größer als im Mittel der Galaxis. Das ist im Einklang mit der Theorie: O- und B-Sterne erzeugen starke Ultraviolettstrahlung, die kleinere Körner zerstört. Molekülwolken hingegen markieren die dichtesten Regionen des interstellaren Mediums. Hier sollte es viel Staub geben, und die Staubkörner sollten oft miteinander kollidieren, dadurch verbacken und dabei größer werden.

Nur die Randbereiche dieser Wolken geben Rätsel auf: In diesen Zonen, in denen der Staub zwar dichter als im Durchschnitt, jedoch weniger dicht als im Zentrum ist, findet man auffallend niedrige R(V)-Werte. Vielleicht, so spekulieren Zhang und Green, wachsen die Staubteilchen hier anders als in den dichten Wolkenzentren, nämlich durch Kollisionen statt durch das Anhaften von Gasmolekülen. Da kleinere Körner pro Masseneinheit eine größere Oberfläche haben, gewinnen sie bei solch einem Wachstumsprozess viel schneller an Masse als größere Körner. Das Ergebnis ist eine Region mit bevorzugt kleinen Körnchen, also geringem R(V). Vielleicht sind aber auch ganz andere Moleküle beteiligt, sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, eine Stoffgruppe organischer Verbindungen, die im Milchstraßensystem häufig vorkommt. Sie könnten ebenfalls durch das Anhaften weiterer Gasmoleküle anwachsen und die mittlere Partikelgröße in diesen Regionen senken.