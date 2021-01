Fasten: Reinigungspause für den Körper

Sie sitzen morgens im Büro, als Ihr Magen sich mit einem lauten Knurren bemerkbar macht: Sie haben tierischen Hunger. Zum Glück waren Sie schlau und haben sich ein belegtes Brot von zu Hause mitgenommen. Welchen guten Grund gäbe es, dieses Frühstück nun nicht zu verspeisen? Aus dieser Perspektive betrachtet erscheint Fasten nahezu widersinnig, gar unnatürlich: Der Körper braucht Energie, er verlangt danach. Was sollte also verkehrt daran sein, auf seine Signale zu hören und Nahrung zu sich zu nehmen?

Genau genommen stellt Fasten dieses Konzept auch gar nicht in Frage. Es geht nicht darum, ständig zu hungern und nur noch sporadisch zu essen. Beim Fasten soll die Abfolge aus Hunger und Nahrungsaufnahme lediglich für kurze Zeit unterbrochen werden. Dem Körper als Nahrungsverwertungsmaschine wird dabei eine Pause gönnen – eine Art Reparatur- und Reinigungspause, die sich förderlich auf die Gesundheit auswirken soll.

So lautet zumindest das vollmundige Versprechen, das hinter dem Fasten steckt. Doch was ist wirklich dran an dieser Idee? Womöglich eine ganze Menge. Besonders das so genannte Intervallfasten (siehe unten) haben Wissenschaftler in den vergangenen Jahren genauer untersucht. »Selbst wenn aussagekräftige Langzeitdaten fehlen, existiert eine zunehmende Anzahl von klinischen Studien, die nahelegen, dass der tageszeitlich begrenzte Verzicht auf Nahrung sich positiv auf unseren Stoffwechsel und damit insgesamt positiv auf unsere körperliche Gesundheit auswirken könnte«, sagt Christian Sina, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Körper in Alarmbereitschaft

Wer ganz klassisch fastet – also mehrere Tage lang fast vollständig aufs Essen verzichtet –, setzt seinen Körper zunächst einmal unter Stress. Bereits nach etwa 20 Stunden ohne Nahrung sind die Zuckerreserven in der Leber aufgebraucht. Das alarmiert die Zellen und auch das Gehirn, Stresshormone durchfluten kurzzeitig den Körper.

Hält der Zustand an, gehen die Stresshormone jedoch wieder zurück. Der Körper stellt sich darauf ein, dass womöglich erst einmal keine Energie von außen zugeführt wird: Er beginnt die Fettspeicher anzuzapfen. Dazu spaltet die Leber verstärkt Fette in so genannte Ketonkörper auf. Die Nervenzellen im Gehirn und andere Körperzellen können aus ihnen Energie gewinnen. Darüber hinaus werden den Verbindungen noch eine Reihe anderer Wirkungen zugeschrieben. So können sie etwa Nervenzellen schützen und manchmal sogar die Leistung beim Lernen und Erinnern verbessern.

Damit es zum Ketonstoffwechsel kommt, muss die Zufuhr an Glukose – jener Form von Zucker, die unserem Körper sonst hauptsächlich als Energielieferant dient – weitgehend unterbrochen sein. Das ist beim Fasten der Fall. Es gibt aber auch eine Ernährungsweise, die auf die Bildung von Ketonkörpern abzielt, die Low-Carb-Diät. Hier ernährt man sich vor allem von fettreicher und kohlenhydratarmer (also zuckerarmer) Kost.