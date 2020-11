Kosmologie: Trouble mit Hubble

Bedeutung der Hubble-Konstante

Warum ist uns die Hubble-Konstante überhaupt so wichtig? Warum wollen wir sie so genau wie nur möglich wissen? Der wichtigste Grund dafür ist, dass allein die Hubble-Konstante unserem Universum eine Skala und damit einen Maßstab verleiht. Um das zu verdeutlichen, lohnt es sich, kurz darüber nachzudenken, welche Arten von Größen in der Astronomie und Kosmologie eigentlich gemessen werden. Beobachten wir Objekte am Himmel, sehen wir Winkelgrößen, aber keine absoluten Längen. Ohne die Entfernung dieser Objekte zu kennen, können wir nicht wissen, wie groß sie wirklich sind. Ein ähnliches Problem betrifft die Leuchtkraft der Objekte im Universum. Da uns ein Objekt umso lichtschwächer erscheint, je weiter es von uns entfernt ist, können wir lediglich den Energiefluss messen, der bei uns nachweisbar ist. Das ist die Energie, die wir von den Objekten pro Zeiteinheit und Detektorfläche empfangen. Die Leuchtkraft bekämen wir daraus nur, wenn wir die Entfernung schon wüssten. Genau wie die absolute Größe eines Objekts können wir daher auch die absolute Helligkeit eines Objekts nicht direkt messen. Mit Spektrografen können wir schließlich Geschwindigkeiten messen. Die haben zwar einen absoluten Wert, setzen sich aber aus der Flucht- und der Pekuliargeschwindigkeit zusammen. Keine dieser beobachtbaren Größen verrät uns jedoch, wie groß das Universum tatsächlich ist.

In dem im Großen und Ganzen homogenen Universum, in welchem wir uns aus gutem Grund aufzuhalten glauben, gibt es nur eine einzige Skala, nämlich diejenige, welche durch die Hubble-Konstante gesetzt wird. Der Kehrwert der Hubble-Konstante, 4,5 · 1017 Sekunden, setzt eine Zeitskala von 14,4 Milliarden Jahren. Multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich daraus eine Längenskala von 4,4 Gigaparsec. Ohne die Hubble-Konstante hätten wir keine Vorstellung davon, wie alt das Universum ist und welche Längenskala dafür charakteristisch ist.

Standardkerzen 1: Veränderliche Sterne

Die traditionelle und bis heute betriebene Methode, die Hubble-Konstante zu messen, beruht auf verschiedenen Klassen von Objekten, deren Leuchtkraft wir kennen oder zu kennen glauben. Solche Objekte werden als Standardkerzen bezeichnet. Historisch die erste dieser Klassen waren bestimmte Sterne, die deswegen veränderlich sind, weil sie periodisch ihre Größe ändern, also pulsieren. Die Entfernungen zu einigen dieser Sterne können direkt durch die Parallaxe bestimmt werden, die durch die Umlaufbewegung der Erde um die Sonne im Lauf eines Jahres zu Stande kommt. In solchen Fällen rechnen Astronomen den Energiefluss in die Leuchtkraft um. Dabei fanden sie heraus, dass bei solchen pulsationsveränderlichen Sternen ein Zusammenhang zwischen der Periode des Lichtwechsels und der Leuchtkraft besteht, so dass die Leuchtkraft auch indirekt dadurch bestimmt werden kann, dass man die Periode der Veränderlichkeit misst. Solche Sterne hatte Hubble im Andromedanebel identifiziert, als er dessen Entfernung bestimmte. Es gibt jedoch wieder verschiedene Klassen dieser Sterne, namentlich die Delta-Cephei-Sterne oder Cepheiden in der Sternpopulation I (metallreiche) und die RR-Lyrae-Sterne in der Population II (metallärmere). Eines der Probleme bei Hubbles eigener Bestimmung von H 0 war, dass er RR-Lyrae- für Delta-Cephei-Sterne hielt und deshalb die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung falsch kalibrierte.

Laden... © Foto: Uwe Reichert; Grafik: SuW-Grafik (Ausschnitt) Veränderliche Sterne | Delta Cephei (δ Cep; rotes Kreuz) im Sternbild Kepheus ist der Prototyp für Veränderliche, die Cepheiden. Diese jungen Sterne variieren ihre Größe, was zu periodischen Schwankungen der Helligkeit führt (siehe Lichtkurve unten).

Da jede Geschwindigkeitsmessung die Summe aus der Hubble- und der Eigengeschwindigkeit bestimmt, müssen die Pekuliargeschwindigkeiten entweder bekannt sein und abgezogen werden, oder sie müssen so klein sein, dass sie nicht stören. Bei Geschwindigkeits- und Entfernungsmessungen innerhalb von 50 Mpc müssen Astronomen daher großen Aufwand treiben, um die Eigengeschwindigkeiten so genau wie möglich modellieren und bestimmen zu können. Wenn sie dagegen zu größeren Entfernungen übergehen, erwächst das Problem, dass Sterne bald nicht mehr einzeln optisch aufgelöst werden können. Darum sind die Kosmologen gezwungen, bei großen Distanzen zu anderen, helleren Standardkerzen überzugehen, deren Entfernung sie mit Hilfe der pulsationsveränderlichen Sterne kalibrieren. Auf diese Weise entsteht eine »kosmische Entfernungsleiter«, auf der jede Sprosse durch die vorherige geeicht werden muss. Die Kosmologen hangeln sich Sprosse für Sprosse in die Tiefe des Alls vor.

Standardkerzen 2: Supernovae vom Typ Ia

Die vielleicht wichtigste Klasse von Standardkerzen, die hell genug für kosmologische Messungen sind, bilden die Supernovae vom Typ Ia. Solche Supernovae sind Sternexplosionen, die innerhalb einiger Tage eine Leuchtkraft entwickeln, wie sie sonst nur von ganzen Galaxien abgestrahlt wird. Sie werden dadurch ausgelöst, dass ein weißer Zwergstern so gestört wird, dass das in seinem Kern angereicherte Material zündet und in einer Kernfusionsreaktion verbrennt, die sich wegen der besonderen Bedingungen im Weißen Zwerg sehr rasch ausbreiten kann.

Normale Sterne werden durch den Druck stabilisiert, der durch die hohen Temperaturen in ihrem Inneren zu Stande kommt. Das ist bei Weißen Zwergen anders. Dort ist der Druck nicht mehr thermischen Ursprungs, sondern wird allein durch die Elektronen verursacht, die sich wegen des Pauli-Verbots nicht beliebig nahe kommen dürfen. Ein solcher quantenphysikalischer Druck wird als Entartungsdruck bezeichnet. Seine Besonderheit ist, dass er nur noch von der Dichte der Elektronen, aber nicht mehr von ihrer Temperatur abhängt. Wird solches entartetes Material stark komprimiert, läuft der Betazerfall »rückwärts« ab, durch den freie Neutronen in Protonen und Elektronen zerfallen: Die Elektronen vereinigen sich dann mit den Protonen zu Neutronen und verschwinden – und mit ihnen auch ihr Entartungsdruck. Daraufhin wird das Material extrem verdichtet, erhitzt sich stark und zündet. Im Inneren des Weißen Zwergs breitet sich eine unregelmäßig geformte Brennfront mit großer Oberfläche aus, die überschallschnell wird und so viel Energie freisetzt, dass der Stern explodiert.