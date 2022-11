Sicher helfen: Wie hilft man bei einem Herzinfarkt?

Achtung: Dieser Text bietet lediglich einen Überblick über Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er ersetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs. Kursangebote bieten unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter und der Arbeiter-Samariter-Bund.

Sie unterhalten sich im Büro mit einem Kollegen über seine bevorstehende Rente. Plötzlich verzieht er das Gesicht und fasst sich an die Brust. Mit ängstlicher Stimme berichtet er, dass er brennende Schmerzen im Brustkorb und im linken Arm habe. Außerdem falle ihm das Atmen schwer.

Was ist los?

Der Mann hat einen Herzinfarkt. Oft entsteht die Erkrankung, weil Blutgerinnsel ein Herzkranzgefäß verschließen. Dadurch werden Teile des Herzens nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. 300 000 Menschen sind jedes Jahr in Deutschland betroffen, Männer häufiger als Frauen. Ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt haben unter anderem Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes, starkem Übergewicht und Bewegungsmangel. Auch Rauchen und Stress begünstigen die Erkrankung. Die meisten betroffenen Männer sind über 67 Jahre, die meisten Frauen mindestens 76 Jahre alt. Allerdings kann die Erkrankung ebenso jüngere Menschen betreffen. Häufig berichten Betroffene über starke brennende oder drückende Schmerzen hinter dem Brustbein und ein Engegefühl in der Brust. Die Schmerzen können in den linken Arm und die linke Schulter ausstrahlen, bis in den Hals, Unterkiefer, Rücken und Oberbauch. Möglicherweise dehnen sich die Schmerzen in die rechte Körperhälfte aus. Zusätzlich haben die Betroffenen Atemnot, manche sind blass und schwitzen. Ihnen kann übel sein und sie erbrechen sich. Viele Erkrankte sind außerdem unruhig und haben Todesangst. Je nach Ausmaß des Herzinfarktes sind die Beschwerden unterschiedlich stark.