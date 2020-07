Depression: Gemeinsam gegen die dunkle Wolke

Depressionen verlaufen meist in Schüben. Sie schleichen sich ein – langsam, über mehrere Wochen, seltener innerhalb weniger Tage oder über Nacht – und halten dann unbehandelt oft über Monate an. Sie können spontan abklingen. Zwischen den Krankheitsphasen fühlen sich viele Betroffene wieder gesund. Hat jemand eine depressive Episode durchgemacht, hat er ein erhöhtes Risiko, später erneut zu erkranken. Bei Verläufen mit mehreren Krankheitsphasen spricht man von einer rezidivierenden, also wiederkehrenden depressiven Erkrankung. Der entscheidende Krankheitsmechanismus ist noch nicht genau verstanden. Mit Antidepressiva und Psychotherapie stehen jedoch wirksame Behandlungen zur Verfügung.

Was Angehörige tun können

Wer gut informiert ist, kann besser nachvollziehen, warum ein Erkrankter so denkt und handelt, wie er es tut. Er erkennt auch, dass sich Depressionen nicht allein mit Willensanstrengung überwinden lassen. Deshalb hilft es nicht, einem Betroffenen zu raten, sich einfach zu entspannen, mal abzuschalten oder in den Urlaub zu fahren. Die Depression reist immer mit. Häufig empfindet der Erkrankte sie in einer fremden Umgebung sogar als noch quälender. Man kann den Angehörigen zwar dabei unterstützen, wieder aktiver zu werden. Manche Forderungen – wie »Reiß dich mal zusammen« oder »Kopf hoch« – kann ein depressiver Patient aber schlicht nicht erfüllen.

Was sollte man tun, wenn ein Freund sich verändert hat, wenn er verzweifelt und hoffnungslos wirkt? Sie sollten ihn auf jeden Fall darauf ansprechen. Fragen Sie ihn, was los ist, und bieten Sie Ihre Hilfe an. Ermutigen Sie ihn dazu, sich ärztliche Hilfe zu holen, wenn möglicherweise etwas Ernsthaftes hinter seinem Kummer steckt. Der Hausarzt ist hier oft der erste Ansprechpartner. Er kann abklären, ob eine psychische Erkrankung vorliegt. Wichtig ist, dass im Gespräch mit ihm nicht nur körperliche Symptome wie Schmerzen, Schlafprobleme oder Verdauungsstörungen zur Sprache kommen, sondern auch psychische wie Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit oder Suizidgedanken. Bei Bedarf kann der Hausarzt Medikamente wie Antidepressiva verschreiben. In vielen Fällen ist es sinnvoll, direkt einen Facharzt für psychische Erkrankungen, also einen Psychiater oder Nervenarzt aufzusuchen. Bei Personen unter 18 Jahren ist als Facharzt der Kinder- und Jugendpsychiater zuständig.

Fahrplan für Angehörige Informieren Sie sich über Depressionen. Unterstützen Sie bei der Suche nach professioneller Hilfe. Wenden Sie sich nicht ab. Bleiben Sie geduldig. Liebe und Zuwendung ersetzen keine medizinische ­Behandlung. Verlieren Sie Ihre eigenen Grenzen nicht aus den Augen.

Neben Medikamenten bieten Psychotherapien eine weitere wirksame Behandlungsmöglichkeit für Depressionen. Sie werden von Fachärzten und von Psychologischen Psychotherapeuten angeboten. In einem Erstgespräch mit dem Patienten bestimmen diese, ob eine Psychotherapie angebracht ist. Psychologische Psychotherapeuten können ihre Behandlung wie die Ärzte über die Krankenkasse abrechnen. Eine Überweisung durch den Hausarzt ist nicht nötig.

Da Depressionen mit Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit einhergehen, fühlen sich Betroffene manchmal nicht mehr in der Lage, sich selbst Hilfe zu suchen. Oft geben sie sich fälschlicherweise selbst die Schuld für ihr Befinden. Einen Arztbesuch halten sie deshalb für sinnlos, oder sie schämen sich. Hier können ihnen Angehörige und Freunde unter die Arme greifen: Helfen Sie, Termine beim Arzt und Psychotherapeuten zu organisieren, und ermutigen Sie den Betroffenen dazu, diese wahrzunehmen. Später können Sie ihn dabei unterstützen, die Behandlung konsequent durchzuführen.

Falsche Schuldige und wahre Freunde

»Warum geht es mir schlecht, und wie konnte es so weit kommen?« Diese Frage stellen sich wohl viele Erkrankte. Die meisten Menschen sehen in Depressionen in erster Linie eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände: Schicksalsschläge, Überforderung, Partnerschaftskonflikte, Verlust, Einsamkeit oder körperliche Erkrankungen werden im Kopf schnell zur »Ursache«. Betroffene meinen deshalb oft zu wissen, warum sie depressiv sind. Das ist allerdings nicht selten ein Trugschluss, denn der Einfluss von äußeren Belastungen wird überschätzt. Die Krankheit Depression lässt bestehende Schwierigkeiten größer erscheinen und rückt sie ins Zentrum des Lebens. Probleme hat aber jeder Mensch, Gesunde wie Kranke. Vermutete Auslöser können der Erkrankung auch einfach zufällig vorausgehen. Wer sich falsche Schuldige sucht – zum Beispiel in der Arbeit oder der Beziehung –, trifft vielleicht Entscheidungen, die er später bereut. Psychiater raten Betroffenen deshalb dazu, mit großen Veränderungen möglichst bis nach Abklingen der depressiven Episode zu warten.