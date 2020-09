Naturmedizin: Wie Honig wirkt

Ihre Ergebnisse veröffentlichten Biglari und seine Kollegen im Jahr 2012 in der Fachzeitschrift »International Wound Journal«. In einer zweiten Studie, die im selben Jahr in der Fachzeitschrift »Spinal Cord« erschien, zeigten Biglari und Kollegen aus Ludwigshafen und von den Unikliniken Bonn und Heidelberg, dass Druckwunden von 20 Patienten mit Querschnittslähmung nach einer einwöchigen Behandlung völlig keimfrei waren. Aber wie konnte das sein? Haben wir alle zu Hause eine Art Superantibiotikum im Schrank stehen, ohne es zu wissen?

Zucker und Säure stören Bakterien

»Die grundlegenden antibakteriellen Eigenschaften von Honig kommen von seinem hohen Zuckergehalt und niedrigen ph-Wert«, sagt Birgit Lichtenberg-Kraag, Leiterin der Abteilung für Honiganalyse am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen-Neuendorf bei Berlin. »Honig besteht zu rund 80 Prozent aus Zucker und zu etwa 20 Prozent aus Wasser.« Eine derart starke Zuckerlösung entziehe Wunden und damit den darin lebenden Bakterien das Wasser, was sie schädigt — ein Mechanismus, der beim Einlegen von Früchten genutzt wird.

Laut einem Review im Journal »Wounds« von 2015 gibt aber noch einen zweiten Effekt des Zuckers: Wenn die Blutzirkulation unter der Wunde ausreicht, um die aus den Zellen verlorene Flüssigkeit zu ersetzen, führt die osmotische Wirkung des Zuckers an der Oberfläche zu einem Abfluss von Lymphe, der für den Heilungsprozess vorteilhaft ist. »Hinzu kommt, dass Honig chemisch betrachtet eine Säure ist«, sagt Lichtenberg-Kraag. »Die meisten Honigsorten haben einen ph-Wert zwischen 3,5 und 4,5.« Das saure Milieu verändert die Protonenkonzentration zwischen dem Zellinneren und -äußeren von Bakterien so, dass ihre Enzyme nicht mehr effizient arbeiten können.

Dass Honig auch über Zuckergehalt und ph-Wert hinaus eine antibakterielle Wirkung entfalten kann, wurde erstmals in den 1930er Jahren vermutet. In der »Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten« argumentierte der Bakteriologe Herrmann Dold im Jahr 1937, dass »in allen bisher untersuchten Körpersekreten antibakterielle (…) Hemmstoffe (so genannte Inhibine) nachweisbar sind«. Dold hatte eine bakterienhemmende Wirkung etwa beim Speichel und bei der Tränenflüssigkeit von Menschen gefunden. Da Naturhonig ebenso aus Sekreten von Pflanzen und Bienen bestehe, so Dold, sei die Annahme gerechtfertigt, dass auch im Honig derartige Hemmstoffe existieren können. Also ließen Dold und seine Kollegen von der Universität Freiburg eine Reihe verschiedener Bakterien auf Nährmedien wachsen, die in unterschiedlicher Konzentration mit Honig getränkt waren.

Dabei beobachteten sie, dass das Wachstum der Bakterien umso stärker gehemmt wurde, je höher die Honigkonzentration war. Wie bei den anderen Körpersekreten verschwand diese Wirkung, wenn der Honig eine halbe Stunde lang über 56 Grad erhitzt oder mehrere Stunden lang in grellem Licht stehen gelassen wurde. Es musste also Stoffe geben, so der Schluss der Freiburger Forscher, die über den Zucker und Säuregehalt hinaus antibakteriell wirken. Nur welche, war unklar.

Was im Honig wirkt

»Heute können wir über 200 Inhaltsstoffe im Honig nachweisen«, sagt Lichtenberg-Kraag. »Wir finden zum Beispiel organische Säuren wie Glukonsäure, Ameisensäure, Oxalsäure, Bersteinsäure, Aminosäuren, so genannte Flavonoide, Enzyme oder Mineralstoffe.« Diese Bestandteile stammten entweder direkt aus dem Nektar oder dem Honigtau oder sie werden im Honigmagen der Bienen beigemischt. Wieder andere entstehen im Rahmen der Honigreifung in der geschlossenen Wabe. So wird der Zucker Saccharose aus Nektar oder Honigtau bei der Nektaraufnahme mit dem Enzym Invertase aus der Futtersaftdrüse der Bienen vermischt und später in der Wabe in die beiden Hauptzucker Glukose und Fruktose verwandelt.