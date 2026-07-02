Die großen Fragen der Wissenschaft: »Kein Affe hat je spontan angefangen zu sprechen«

Das heißt, bei Affen funktioniert die Kommunikation sehr gut – und dennoch muss es irgendeinen selektiven Vorteil für uns Menschen gehabt haben, Sprache zu entwickeln. Welcher könnte das gewesen sein?

Lange wurde darüber diskutiert, ob es die gemeinsame Jagd gewesen sein könnte. Allerdings sind auch Wildhunde und Hyänen erstaunlich effizient darin, sich beim Jagen zu koordinieren – ganz so, als hätten sie einen Knopf im Ohr, wie so eine Polizeieinheit. Aber über Sprache verfügen auch sie nicht. Eine andere These lautet: Menschen begannen zu sprechen, um übereinander sprechen zu können – Lästern als evolutionärer Vorteil sozusagen. Wenn ich wetten müsste, würde ich auf planende Zusammenarbeit setzen. Da könnte ich mir vorstellen, dass Situationen entstanden, in denen es ein immenser Vorteil war, wenn man sich bereits vorab abstimmen konnte.

Sprachfähigkeit ist eine Leistung unseres Gehirns. Was war zuerst da: die Sprache oder das größere, komplexere Gehirn?

Ich vermute: zuerst das größere Gehirn, dann das Denken, dann die Sprache. Mit einer komplexeren Großhirnrinde können wir mehr verarbeiten, besser planen und das Verhalten besser kontrollieren. Vor allem der Stirnlappen, genauer der präfrontale Kortex, spielt dabei eine Rolle. Erst die Fähigkeit, die Welt gedanklich abzubilden, macht Sprache möglich.

Im Jahr 2006 haben Sie Ihre Antrittsvorlesung über die Evolution der Sprache gehalten. Was hat sich seither getan?

In verschiedenen Forschungsbereichen unterschiedlich viel. In der Genomik und der Hirnforschung gab es große Fortschritte. Auch über die Primatenkommunikation haben wir enorm viel gelernt. Doch die zentrale Frage nach dem Ursprung der Sprache ist noch immer offen. Ich habe das Gefühl, unser Fach ist in einer Phase, die sich so anfühlt, als würde man durch eine Wüste laufen und dabei einzelne Steine umdrehen. Kann sein, dass darunter etwas zu finden ist – aber das große Ganze bleibt eine Wüste.

Das klingt ernüchtert …

Ich glaube, dass es der Verhaltensbiologie guttun würde, wenn wir anerkennen, dass wir die Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der Sprache nicht finden, indem wir Affen hinterherlaufen, deren Laute analysieren und beobachten, ob andere Affen gucken oder nicht. Das ist alles sehr, sehr kleinteilig geworden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Das Selbst

Was könnte eher zum Ziel führen?

Manchmal tut es gut, eine Frage für eine Weile ruhen zu lassen, bis man neue Methoden und Ansätze zur Verfügung hat. In der Zwischenzeit kann man sich anderen Fragen zuwenden. Ich zum Beispiel habe meine Forschungsschwerpunkte schon seit geraumer Zeit in Richtung Kognition und Sozialverhalten verlagert. Hier interessiert mich vor allem, wie sich unterschiedliche Gesellschaftsformen bei nahe verwandten Tieren herausgebildet haben und wie soziale Intelligenz und Gesellschaftsform zusammenhängen.

Beschreiben Sie doch einmal einen typischen Tag Ihrer Forschung im Feld!

Wir arbeiten in der senegalesischen Savanne. Der Tag beginnt früh. Zuerst müssen wir unsere Guinea-Paviane erst mal finden – meist mithilfe von Sendern, die wir an verschiedenen männlichen Tieren angebracht haben. Dann gehen wir zu den Schlafbäumen der Tiere und warten, bis sie herunterkommen. Manchmal sitzen sie noch länger oben, warten im Winter etwa darauf, dass die Sonne herauskommt. Dann wärmen sie sich ein bisschen auf und kuscheln erst einmal. Schließlich fangen die ersten Interaktionen an. Man hört die dann grunzen. Wenn sie endlich herunterkommen, beginnt unsere eigentliche Arbeit. Wir beobachten ihr Verhalten und sammeln Langzeitdaten: Wer gehört zu wem, wer wandert ab, wer bekommt Nachwuchs … Als wir die Feldstation im Jahr 2007 gründeten, wusste man quasi noch nichts über diese Art.

»Guinea-Paviane sind eher wie Hippie-Paviane – nicht territorial und sehr entspannt«

Was ist das Besondere an den Guinea-Pavianen – was haben Sie herausgefunden?

Sie sind ganz anders als etwa die Bären-Paviane, die ich aus dem Okawango-Delta kannte. Gruppen von Bären-Pavianen streiten sich, wenn sie sich sehen. Sie sind hierarchisch organisiert und aggressiv, vor allem die Weibchen untereinander. Guinea-Paviane dagegen sind eher wie Hippie-Paviane, also nicht territorial und sehr entspannt. Wir haben herausgefunden, dass sich Weibchen einzelnen Männchen anschließen. Ein Männchen hat oft mehrere Weibchen; die Weibchen können aber wählen. Interessant ist, dass für sie dabei nicht Aggression und Stärke entscheidend sind, sondern andere Faktoren – etwa Fürsorge für den Nachwuchs oder schöne Haare. Es gibt Hinweise, dass Männchen mit schönerem Fell mehr Weibchen haben. Anders als die Mantelpaviane in den hiesigen Zoos sind die Guinea-Paviane wirklich schön. Sie sehen ein wenig aus wie große rotbraune Plüschbären. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Landwirtschaft

Entsteht bei Ihrer Forschung so etwas wie eine Beziehung zwischen Wissenschaftlern und Tieren?

Die Tiere kennen uns und unterscheiden uns von anderen Menschen. Wenn zum Beispiel ein Führer mit Touristen kommt, dann sind sie sehr vorsichtig. Aber wenn wir einen anderen Forscher mitbringen, dann gehört der zu uns, und alles ist cool. Manche grunzen sogar, wenn sie an einem vorbeilaufen. Das ist dann so wie ein »hey, hallo«. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir hätten gerne, dass die Tiere so tun, als würde es uns nicht geben.

»Das ist dann wie eine Seifenoper, da braucht man keine Netflix-Serie mehr«

Haben Sie und Ihr Team Lieblingstiere?

Ja, schon. Aber bei der eigentlichen Arbeit spielt das keine Rolle. Man denkt nicht darüber nach, ob man ein Tier mag oder nicht, sondern muss einfach Daten sammeln. Doch später, beim gemeinsamen Mittagessen, gibt es Gossip in unserem Team: »Habt ihr gesehen, das eine Weibchen ist zu dem anderen Männchen gewechselt – warum hat sie das nur gemacht?« Das ist dann wie eine Seifenoper, da braucht man keine Netflix-Serie mehr.

Sie machen im Feld aber auch Experimente. Können Sie ein Beispiel geben?

Wir haben einmal eine Plexiglaskiste mit Erdnüssen aufgestellt und allen Tieren beigebracht, wie man sie öffnen kann, um an die Nüsse zu gelangen. Danach haben wir das Setting per Fernsteuerung so verändert, dass nur noch ein bestimmtes Männchen die Kiste öffnen konnte. Wir wollten wissen: Was macht das mit seinem Standing in der Gruppe?

Wie lautete Ihre Hypothese?

Wir dachten, er wird bei allen beliebter, alle würden versuchen, sich mit ihm gutzustellen und ihm möglichst lange seine schönen Haare pflegen oder neben ihm sitzen, um Nüsse abzubekommen. Aber es kam anders: Das Tier wurde vor allem für seine eigenen Weibchen attraktiver. Die wurden rabiat, konkurrierten um ihn und jagten andere Weibchen weg.

»Wenn Tiere etwas hätten, das der menschlichen Sprache nahekommt, hätten wir es bereits entdeckt«

Noch einmal zurück zur Sprache. Könnte es nicht sein, dass manche Tiere doch eine Art Sprache haben – nur haben wir sie noch nicht erkannt?

Das ist nicht ausgeschlossen. Es könnte auch sein, dass Bakterien miteinander sprechen und wir wissen es bloß nicht. Vielleicht übersehen wir etwas oder haben noch nicht die richtigen Methoden entwickelt. Wenn Tiere aber etwas hätten, das der menschlichen Sprache nahekommt, dann hätten wir es bereits entdeckt. Da bin ich mir sicher.

© Rold Haid / dpa / picture alliance (Ausschnitt) Wettkönig | Fernsehmoderator Thomas Gottschalk (Mitte) gratuliert Susanne Baus zu ihrem Border Collie Rico (vorne), nachdem dieser in der TV-Show »Wetten, dass …?« aus 77 Spielzeugen mehrfach exakt dasjenige herausgesucht hatte, das Frauchen ihm zuvor benannte. Rechts im Bild: Moderator Frank Elstner, der Erfinder der beliebten Sendung, die in den 1980ern und 1990ern regelmäßig sehr große Einschaltquoten erzielte.

Wir müssen auch noch auf den Hund Rico zu sprechen kommen, den Wettkönig aus der Fernsehsendung »Wetten, dass …?« Sie haben die Fähigkeiten dieses Border Collies selbst erforscht und Ihre Ergebnisse im Fachmagazin »Science« publiziert. Was ist mit Hunden und dem Sprachverständnis?

Die »Wetten, dass …«-Sendung war 1999. Ich hatte damals keinen Fernseher, aber saß am nächsten Tag in einem Café in Leipzig und habe einen Zeitungsartikel gelesen, der über die Sendung und den Hund berichtete. Da habe ich gedacht: »Moment mal, wir haben es mit Affen zu tun, die bewundert werden, weil sie drei Alarmrufe auseinanderhalten können. Und hier haben wir einen Hund, der 80 Spielzeuge unterscheiden kann?« Tatsächlich konnte er später sogar rund 200 Spielzeuge verlässlich anhand ihrer Namen auseinanderhalten. Dabei lernte er sogar neue Begriffe durch Ausschluss: Wenn ein neues Wort fiel, wählte er das für ihn unbekannte Objekt und merkte sich das Wort dafür. Er verstand außerdem Sätze wie »Bring die Ente in die Küche«.

Das ist doch erstaunlich …

Absolut. Aber auch Rico hat nie selbst gesprochen. Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zum Menschen. Er hatte keine Sprachproduktion.

Sie haben einmal geschrieben, dass Sie den Affen im Menschen interessanter finden als den Menschen im Affen …