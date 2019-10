Ernährung: Wie können wir achtsamer essen?

Laden... © serg3d / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Schnecke beim Essen | Gutes Vorbild

Wie würde »bewusstes Essen« denn genau aussehen?

Ein gutes Beispiel ist die »Rosinenübung«. In einer Gruppe von Teilnehmern reicht der Therapeut einen Beutel Rosinen herum und bittet, eine herauszunehmen – aber ohne sie zu essen. Es geht also erst einmal darum, nicht der Versuchung zu erliegen, sie in den Mund zu stecken. Dann bekommen die Teilnehmer eine Reihe von Anweisungen: »Schauen Sie sich die Rosine an. Riechen Sie an ihr. Legen Sie sie in den Mund. Gehen Sie mit der Zunge an die Rosine, versuchen Sie den Geschmack wahrzunehmen. Beißen Sie hinein, aber ohne zu kauen oder zu schlucken, und schmecken Sie den Geschmack. Dann beißen Sie ein zweites Mal hinein, kauen Sie, schlucken Sie sie herunter. Welches Gefühl hat die Rosine in Ihrem Mund hinterlassen?« Alles, was die Patienten beim Essen eines winzigen Stücks Nahrung empfinden, erleben sie um ein Vielfaches bewusster, als wenn sie eine ganze Hand voll Rosinen achtlos verschlingen. Indem sie den Akt des Essens verlangsamen und ihre Aufmerksamkeit bewusst darauf richten, entdecken sie eine Reichhaltigkeit, für die sie zuvor blind waren.

»Die Lust auf Essen packt uns, wenn wir schlecht drauf sind oder keine Lust mehr haben zu arbeiten, wenn wir uns ablenken oder uns etwas Gutes tun wollen«

Was hindert uns normalerweise daran?

Vor allem Zeitmangel. Aber auch die Bedeutung, die wir dem materiellen Aspekt unseres Handelns, unserem Gewinn beimessen. Psychologen erkennen langsam den Einfluss von Materialismus auf die Ernährung. Wenn sie Versuchspersonen bitten, über Geld nachzudenken, nehmen diese sich daraufhin weniger Zeit, Pralinen zu verkosten und zu genießen. Der Gedanke an Geld lässt uns hastiger essen. Der sicherlich nicht unwichtigste Schluss daraus: Gut essen setzt voraus, gut zu leben und die eigenen Prioritäten richtig zu setzen.

Können wir überhaupt jeden Tag mit vollem Bewusstsein essen?

Natürlich machen es die Zwänge im Berufs- und Familienleben schwer, Mahlzeiten derart langsam einzunehmen. Eine gute Lösung wäre aber, es von Zeit zu Zeit zu tun. Beispielsweise beginnen unsere Patienten mit einem achtwöchigen Programm, und danach sollen sie einmal pro Woche eine Mahlzeit bewusst und achtsam zu sich nehmen, ohne dabei zu lesen oder zu telefonieren; nur das Essen betrachten, es riechen, seinen Geschmack und seine Textur wahrnehmen und sich dabei fragen, ob sie nur essen, um ihren Teller leer zu essen oder weil sie nicht wissen, was sie gerade sonst tun sollen. Das Ziel für den Patienten ist zu erspüren, wie satt er ist und wann der richtige Moment ist, mit dem Essen aufzuhören. Wie mehrere Studien gezeigt haben, sind Meditierende darin besser als andere Menschen. Wahrscheinlich hilft die Achtsamkeitsmeditation deshalb im Kampf gegen Fettleibigkeit. Indem wir unser Körperbewusstsein schärfen, befreien wir uns aus dem Diktat unserer Stimmungen und der andauernden verführerischen Gelegenheiten.

Halten die ersten Erfolge der Therapie danach weiter an?

Während der ersten Achtsamkeitssitzungen erfordert diese neue Art des Essens Konzentration und Selbstkontrolle. Aber nach und nach wird es ganz natürlich. Wir holen Feedback von Patienten ein, die zweimal im Monat zu einem Nachgespräch zurückkommen. Bei einigen von ihnen – etwa einem Drittel – hat sich das Verhältnis zur Nahrung grundlegend verändert, ohne dass sie sich dazu zwingen mussten. Während eines Familienessens oder Geschäftsessens, wenn sich Gang an Gang reiht und alle kräftig zugreifen, haben sie gelegentlich das Bedürfnis aufzuhören und zu spüren, was in ihnen vor sich geht. Sie stellen auch fest, dass unter Stress oder Müdigkeit der alte Mechanismus wieder auftaucht und impulsives Essverhalten auslöst. Dann wird es Zeit, sich wieder bewusst zu machen, dass das Essen eine Reaktion auf innere Anspannung ist.

»2013 zeigte eine britische Untersuchung, dass wir 25 Prozent mehr Nahrung zu uns nehmen, wenn wir vor dem Fernseher essen«

Viele von uns essen manchmal vor dem Fernseher. Was hat diese Angewohnheit für Konsequenzen?

Die Bilder fesseln unsere Aufmerksamkeit, und so kann sie sich nicht mehr auf den Akt des Essens richten. Sie meinen vielleicht, dass Sie auf beides achten, aber das stimmt nicht: Wir können uns nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Das ist besonders beunruhigend, da wir laut einer Studie in Frankreich im Schnitt 20 Prozent der Zeit beim Essen vor dem Fernseher verbringen. Während dieser Zeit sind wir relativ abwesend; was in unseren Magen gelangt, nehmen wir kaum bewusst wahr. Das Ergebnis ist sehr deutlich: 2013 zeigte eine britische Untersuchung, dass wir 25 Prozent mehr Nahrung zu uns nehmen, wenn wir vor dem Fernseher essen. Das Fernsehen ist aber nicht die einzige Ablenkung. Der gleiche Effekt tritt auf, wenn wir in der Mittagspause vor unserem Smartphone essen, was viele Angestellte heute so machen. Meistens geht es darum, sich durch das Essen abzulenken. Bewusstsein kann sich dabei kaum entwickeln.

Warum ist es so schwierig, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was man tut?

Das betrifft nicht nur unser Verhältnis zum Essen. Kürzlich berichteten mir Eltern: Wenn sie ihren Kindern zum Einschlafen Geschichten vorlesen, könnten sie das Ende kaum abwarten. Sie waren gedanklich damit beschäftigt, was sie noch tun wollten, sei es fernsehen oder auf einen Newsticker gucken. Oder die Sonntagsspaziergänger, die man manchmal mit ihren Mobiltelefonen im Wald herumlaufen sieht: Sie sind umgeben von ihren Lieben, aber sie sind nicht wirklich da. Sie scheinen wie von einem unsichtbaren Faden abgelenkt, der sie mit etwas anderem oder einem anderen Ort verbindet, und ohne ihre Sinne auf das zu lenken, was hier und jetzt geschieht. Vieles von dem, was wir tun, leidet unter der Geschwindigkeit, unter ständiger Beschleunigung und Effizienzstreben. Vor 20 Jahren erfand ein Journalist einen Begriff für die ständige Überflutung mit Informationen. Er nannte es »Infobesity«.