Marsforschung: Sieben Minuten des Terrors

Verfolgen Sie die Landung von InSight live! Die US-Raumfahrtbehörde NASA wird die Landung ihrer Marssonde InSight live via Internet und Satellit übertragen, die Sendungen werden spätestens gegen 20 Uhr MEZ beginnen. Zu sehen sind die Übertragungen mit Kommentaren auf NASA TV, YouTube und Ustream. Wer gerne die unkommentierte Übertragung mit dem Originalton aus dem Kontrollzentrum direkt verfolgen möchte, findet auf Ustream und YouTube weitere Feeds. Zudem besteht die Möglichkeit, das NASA-Fernsehen über die Hotbird-Satelliten von Eutelsat auf den Positionen 13 und 7 Grad Ost in HD und Ultra-HD zu verfolgen, die Kanäle sind frei empfangbar.

Nach rund sieben Monaten Flugzeit ist es am kommenden Montag, dem 26. November 2018, so weit: InSight, die neueste Raumsonde der US-Raumfahrtbehörde NASA soll auf dem Mars landen. Die Ankunft auf dem Roten Planeten in der Region Elysium Planitia ist gegen 21 Uhr MEZ vorgesehen. Die Aufgabe von InSight, der »Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport«, zu Deutsch etwa »Erkundung des Marsinneren mittels seismischer Untersuchungen, Geodäsie und Wärmetransport«, besteht in der ersten detaillierten Erforschung des derzeit noch weitgehend unbekannten Inneren des Roten Planeten.

Dafür wird die Sonde den Mars mittels Erdbebenwellen erkunden, den Wärmefluss aus dem Planeteninneren messen und sein Rotationsverhalten mit hoher Präzision bestimmen. Zu diesem Zweck ist InSight mit drei Hauptinstrumenten ausgerüstet, die zum größten Teil von Wissenschaftlern und Ingenieuren aus Europa stammen: Ein in Frankreich unter der Federführung der nationalen Raumfahrtbehörde CNES gebautes, hochempfindliches Seismometer soll geringste Erschütterungen auf dem Mars auffangen, während ein am Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin entwickelter Wärmeflusssensor der Frage nachgeht, wie heiß das Innere des Mars auch heute noch ist. Ein weiteres Instrument, das von der NASA entwickelt wurde, dient zur Erfassung der Bewegungen des Mars bei seinem Umlauf um die Sonne und seiner Eigenrotation.

Rund 70 Prozent der wissenschaftlichen Ausrüstung der Raumsonde InSight stammen aus Europa. Für ein Projekt der US-Raumfahrtbehörde NASA ist dies ein außerordentlich hoher Wert und belegt die intensive internationale Zusammenarbeit. Detaillierte Beschreibungen der Technik der Raumsonde InSight sowie ihrer wissenschaftlichen Instrumente und deren Zielsetzungen finden Sie im Juliheft und im Dezemberheft 2018 von »Sterne und Weltraum«, wobei letzteres derzeit an Ihrem Kiosk erhältlich ist.

Bis die Sonde aber sicher auf der Oberfläche steht, muss sie eine extrem aufregende Missionsphase durchlaufen, die von den Missionskontrolleuren der NASA salopp als die »sieben Minuten des Terrors« bezeichnet wird. In diesem Zeitraum müssen Dutzende von Ereignissen in exakt der richtigen Zeit und Reihenfolge stattfinden, um eine erfolgreiche Landung überhaupt möglich zu machen. Sie laufen vollautomatisch ab, da ein Eingreifen von der Bodenkontrolle aus wegen der Lichtlaufzeit von rund 16 Minuten vom Mars zur Erde und zurück nicht möglich ist. Somit ist auch das Bodenpersonal bei der Landung zum ohnmächtigen Zuschauen verdammt.