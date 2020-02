Steinzeit: Die Mammutjäger vom Rande des Eismeers

Ähnlich alt ist wohl ein Mammut, von dem die Forscher im Dauerfrostboden dieser Region Knochen und wenige Gewebereste fanden. Die Rippenknochen dieses Tieres haben genau die gleichen Kratzer, die Speere dem Mammut an der Jana zugefügt hatten. Auch wenn Pitulko und seine Kollegen bisher noch keinen Lagerplatz aus dieser Zeit identifiziert haben, trotzten Menschen also bereits vor ungefähr 45 000 Jahren den harschen Bedingungen im hohen Norden Sibiriens.

Auf dem Sprung nach Amerika?

Wer waren diese Menschen, die während der Eiszeit am heutigen Kältepol der bewohnten Erde Muße für die Herstellung von Elfenbeinschmuck hatten? Eske Willerslev von der Universität in Kopenhagen ist dieser Frage mit Hilfe von zwei Milchzähnen nachgegangen, die bei den Ausgrabungen an der Jana gefunden wurden. Beide sind etwa 31 600 Jahre alt, wie Analysen des darin vorhandenen Kohlenstoff-14-Isotops zeigen. Das sehr gut erhaltene Erbgut verrät, dass zwei nicht miteinander verwandte Jungen die Milchzähne verloren hatten. Beide gehörten zu einer Gruppe von modernen Menschen, die sich laut den Analysen vor etwa 39 000 Jahren vom Rest der Menschheit abspaltete.

Offenbar waren die damals im hohen Norden lebenden Menschen sowohl mit den Einwohnern des Westens von Eurasien verwandt, die rund zwei Drittel zum Erbgut dieser »Alten Nordsibirier« beigesteuert hatten. Ungefähr ein weiteres Drittel stammt von den damaligen Bewohnern Ostasiens. Dazu kommt noch ein Schuss von etwa zwei Prozent Neandertaler-Erbgut.

In welchen Gegenden die Alten Nordsibirier damals lebten, wissen die Forscher noch nicht genau, weil sie deren Spuren bisher nur an zwei Stellen an der Jana gefunden haben, die nicht weit voneinander entfernt liegen. Ihre Heimat könnte jedoch deutlich größer gewesen sein. Schließlich hatte sich das Klima damals abgekühlt; in Nordamerika und im Norden Europas wuchsen die Gletscher, Eurasien steuerte auf den Höhepunkt der letzten Eiszeit zu. Wasser, das zu Gletschern gefror, fehlte den Meeren, deren Wasserspiegel sank. Dadurch fielen flache Meeresgebiete vor den Küsten Nordsibiriens trocken, und die Menschen konnten vielerorts einige hundert Kilometer weiter als heute nach Norden wandern.

Noch weiter im Osten war damals die Beringstraße zwischen Sibirien und Alaska erheblich schmaler als heute, und vor etwa 34 000 Jahren hatte sich dort wohl eine durchgehende Landbrücke gebildet. Auch in diesem »Beringia« genannten Land könnten die Alten Nordsibirier also zu Hause gewesen sein. Damit sind die Bewohner der Siedlung an der Jana heiße Kandidaten für die Vorfahren der Ureinwohner Amerikas, die einst genau über dieses Beringia in die Neue Welt kamen.