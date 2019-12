Psychoonkologie: Das Leben nach dem Krebs

Nadja Will hat Sicherheit bei ihren Kindern, ihrem Mann und ihrem Hund gefunden. Das Familienleben passten sie zwar an die Krankheit an – aber auf eine Art und Weise, die Nadja Will guttat: gemeinsames Frühstück im Bett, wenn sie nicht aufstehen konnte; jede Menge Kuscheln. Besonders viel Wert legte sie von Anfang an auf Ehrlichkeit. »Meine Kinder sollten eine Mama haben, auf die sie sich verlassen können, auch wenn es ihr mal nicht gut geht.« Mit dieser Herangehensweise ist die Familie stark geblieben, jedes Mitglied ist an der Krankheit gewachsen. Was nicht bedeutet, dass es immer einfach war. Nach der Therapie litt Will unter neuropathischen Schmerzen, nicht einmal duschen konnte sie, weil ihr der Wasserstrahl auf der Haut zu sehr weh tat. Das ist zwar mittlerweile besser geworden, besonders an den Händen hat sie jedoch noch immer Gefühlsstörungen. »Wenn ich die Spülmaschine ausräume, rutscht mir leicht etwas aus der Hand. Und Eis kann ich manchmal kaum anfassen, weil ich dann Nervenschmerzen bekomme.«

»Es gibt Patienten, die in einem relativ frühen Stadium mit guter Prognose erkrankt sind und die trotzdem eine extreme Belastung verspüren«

(Tanja Zimmermann, Psychoonkologin)

Schmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Osteoporose, Hitzewallungen – all das sind mögliche Neben- und Nachwirkungen von Krebstherapien. Im schlimmsten Fall können sie nicht nur zu psychischen, sondern auch zu ökonomischen Problemen führen, soziale Isolation verursachen und das Selbstwertgefühl zerstören. Eine ganzheitlichere Unterstützung bereits während der Therapie, könnte vieles an der Situation von Krebspatienten verbessern, glaubt Nadja Will. Sie selbst habe erst in der Reha von einer Behandlung erfahren, die ihre neuropathischen Schmerzen vielleicht hätte lindern können. »Man müsste an der Basis arbeiten: mehr Personal, mehr Aufklärung, mehr Kommunikation.« Denn im Krankenhaus während der Therapie habe kaum jemand überhaupt Zeit für ein Gespräch.

Und auch an der Form, wie Betroffene Hilfsangebote dargereicht bekommen, müsste sich etwas ändern, findet Nadja Will. Der Flyer einer Selbsthilfegruppe mit der Aufschrift »Niemand kann Ihnen helfen, wenn Sie sich selbst aufgegeben haben« löste damals eher Furcht als Zuversicht bei ihr aus. Der Ton sei bei allem, was mit Krebs zu tun hat, zu negativ. Um das zu ändern, hat sie den »th!nk pink club« ins Leben gerufen, der anderen Frauen mit Brustkrebs durch ein breites Angebot an Kursen, Vorträgen und Ausflügen dabei helfen soll, mentale Stärke zu finden. Außerdem erhalten die Betroffenen die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen – und auch das Umfeld der Patientinnen, das häufig zu kurz kommt, wird mit einbezogen. So wollen Will und ihre Mitarbeiterinnen beispielsweise mit Spenden Eltern oder allein erziehende Mütter unterstützen, die bedingt durch die Erkrankung nicht genug Geld für die Schulausstattung ihrer Kinder haben.

Gesunden Menschen rät Nadja Will: »Genießen Sie jeden Tag einfach etwas bewusster. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Schmetterlinge gesehen, wie nach der Krebstherapie.«