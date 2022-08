Sars-CoV-2: Wie lange bin ich ansteckend, wenn ich Covid-19 habe?

Exklusive Übersetzung aus

Die Zeit, die man nach einer Covid-19-Infektion in Quarantäne verbringen muss, hat sich in Deutschland immer weiter verkürzt. Wer 48 Stunden lang keine Symptome hatte, kann inzwischen bereits nach fünf Tagen die Isolation verlassen. Im internationalen Vergleich sieht es ähnlich aus: Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verringerten bereits im Dezember 2021 die empfohlene Isolationszeit für Menschen mit Covid-19 von zehn auf fünf Tage. Begründet wurde diese Änderung damals mit wissenschaftlichen Erkenntnissen: Die meisten Übertragungen von Sars-CoV-2 würden früh im Krankheitsverlauf stattfinden, nämlich in den ein bis zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome und zwei bis drei Tage danach, erklärten die CDC.

Unter Forscherinnen und Forschern war diese Entscheidung schon damals umstritten – und sie ist es noch heute. Untermauert wird ihre Skepsis von einer Reihe von Studien, die zeigen, dass viele Patienten mit Covid-19 bis weit in die zweite Woche nach Auftreten der ersten Symptome infektiös bleiben. Die Verkürzung der empfohlenen Isolationszeit – die inzwischen weltweit üblich ist – sei eher politisch motiviert als durch neue, beruhigende Daten.

»Die Fakten dazu, wie lange Menschen infektiös sind, haben sich nicht wirklich geändert«, sagt etwa Amy Barczak, Spezialistin für Infektionskrankheiten am Massachusetts General Hospital in Boston. »Es gibt keine Daten, die eine Isolation von weniger als zehn Tagen stützen.« Barczaks eigenen Forschungsergebnissen zufolge, die auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurden, könnte ein Viertel der Menschen, die sich mit der Omikron-Variante von Sars-CoV-2 angesteckt haben, auch nach acht Tagen noch infektiös sein.

Wovon die Infektiosität abhängt

Obwohl die Frage »Wie lange ist jemand mit Covid-19 ansteckend?« einfach ist, ist die Antwort kompliziert. »Wir betrachten es gerne in Schwarz-Weiß: Entweder ist jemand ansteckend oder nicht. In Wirklichkeit geht es aber um Wahrscheinlichkeiten. Es ist ein Zahlenspiel«, sagt Benjamin Meyer, Virologe an der Universität Genf in der Schweiz.