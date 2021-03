Gärtnern für Insekten: »Schmetterlinge mögen Lichtnelken und Sommerflieder«

Gut so. Schottergärten sollten bundesweit verboten sein, weil in ihnen nichts wächst. Eine Lage Kunststoffvlies, die meist unter dem Schotter liegt, blockiert jeglichen Austausch, was das Bodenleben komplett zerstört. Die Bewohner mögen nicht so hübsch anzuschauen sein wie Schmetterlinge, aber Regenwürmer oder Asseln sind unfassbar wichtig für die Natur. Sie reichern den Boden mit Luft an und machen ihn fruchtbar.

Was ist Animal-Aided Design? Um angestammte Tierarten zu schützen oder neu anzusiedeln, hat ein Forscherteam ein Konzept namens »Animal-Aided Design« entwickelt. Die Idee ist, städtebauliche Anforderungen und die Bedürfnisse von Tieren zusammenführen. Anders gesagt: Was braucht das Tier, was braucht der Mensch, und wie können beide darauf basierend miteinander leben? Darauf können auch Privatpersonen achten, wenn sie den Tieren in ihrer Umgebung etwas Gutes tun wollen. Von Biologinnen und Biologen erstellte Artenporträts klären über die Bedürfnisse einzelner Tierarten auf. Es geht um den Lebenszyklus und die Ernährung ebenso wie um Schlafgewohnheiten. Wann balzt und paart sich der Haussperling? Welche Böden bevorzugt die Zauneidechse zur Eiablage? Was sind gute Sommerquartiere für Zwergfledermäuse? Wer die Antworten weiß, kann bei Bauprojekten darauf Rücksicht nehmen. Weiterführende Informationen finden Sie in der Broschüre Animal-Aided Design (PDF) von Thomas Hauck (Universität Kassel) und Wolfgang Weisser (Technische Universität München).

Welchen Tieren neben Bienen und Schmetterlingen kann ich mit der Gestaltung meines Gartens oder Balkons etwas Gutes tun?

Sehr vielen. Sie könnten ein Insektenhotel bauen, also eine künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe für Insekten. Womöglich gibt es einen Dachüberstand für Mauerseglerkästen, wo sich Mauersegler ansiedeln könnten, oder Sie haben Platz für Meisenkästen. Oder Sie wählen Lichtquellen gezielt so aus, dass Nachtfalter durch sie nicht gestört werden. Für Igel wiederum lassen sich Gartenzäune in Absprache mit den Nachbarn durchgängig machen, so dass die von einem Garten in den anderen können.

Auf welche Blüte freuen Sie sich am meisten?

Die Schneeglöckchen (Galanthus). Es sind oft die ersten Blüten im Jahr, und sie ziehen direkt Wildbienen an. Das ist schön zu beobachten. Allerdings sehen wir auch hier die Auswirkungen des Klimawandels: Die Blumen blühen immer früher. Für gewisse Insekten ist das problematisch, weil sie sich an die Veränderungen nicht so schnell anpassen können. Immer öfter verpassen sich Blüte und Insekt. Das macht es umso wichtiger, besser zu verstehen, wer mit uns die Gärten und Balkons teilt.